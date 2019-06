Granada disfruta de la magia y la fiesta de Operación Triunfo

La magia de Operación Triunfo llegó de lleno a Granada este sábado. Los chicos de OT 2018 ofrecieron un show cargado de emoción y de diversión en el Palacio de Deportes. Los 16 exconcursantes demostraron que están cumpliendo su deseo de cantar ante miles de personas, algo que muchos han soñado y otros, ni siquiera se habrían imaginado que podrían hacerlo algún día. Tras su paso por la academia musical, Famous, Alba Reche, Natalia, Sabela, Julia, Miki, Marta, María, Marilia, Carlos Right, Noelia, Damion, Dave, Joan Garrido, África y Alfonso disfrutan de la gira de OT 2018, que en Granada ofreció un concierto que dejó muy buen sabor de boca a los asistentes y, por supuesto, también a los jóvenes cantantes, que aseguraron estar “encantados” de recibir el cariño de un público como el granadino. Todos juntos disfrutaron de la ‘fiesta’ de OT, especialmente con canciones como ‘La venda’ de Miki, la que representó a España en Eurovisión. Pero hubo temas de diferentes estilos a lo largo de las más de dos horas que duró el concierto.

Puntualmente, a las 21.30 horas, se apagaron las luces del Palacio de Deportes para dar comienzo al show y un grito ensordecedor se escuchó por parte de un público preparado para disfrutar en directo del espectáculo. ‘This is me’, cantada por todo el grupo, fue la primera canción de la noche. Después fue el turno para Alfonso, que interpretó ‘Pégate’ ante un público entregado desde el minuto uno.

‘Bed I made’, con la guitarra acústica de Joan, dio paso luego al primer dúo del concierto, el formado por Dave y Julia, quienes cantaron ‘Vivir’. Famous, ganador de OT 2018, fue el primero en dirigirse al público granadino para preguntarle cómo estaban justo después de interpretar junto a María el tema ‘1,2,3’.

El show, sin pausas, continuó con la actuación de África, que cantó la canción ‘God is a woman’. Después fue el turno de Alba y Noelia, dos de las mejores voces de esta edición, que fueron muy aclamadas, sobre todo, la primera. Ambas interpretaron ‘Respect’. El show dio un giro radical y en el escenario apareció Damion con una guitarra para interpretar en acústico el tema ‘Give me love’, de Edd Sheeran. Las linternas de muchos móviles le acompañaron para crear un ambiente acogedor.

Famous, uno de los más aclamados, apareció de nuevo junto a Natalia para ofrecer el tema ‘Feel it still’. La gallega Sabela continuó el show con ‘El cuarto de Tula’, con el que hizo un guiño a Granada cambiando parte de la letra y mencionando “el barrio del Albaicín” y “la Alhambra.

La malagueña Marta, acompañado del piano, interpretó ‘One more try’, un tema que quiso dedicar a su prima Miranda, presente entre el público. El ritmo volvió al escenario con el tema ‘Échame la culpa’ que cantaron Sabela y Alfonso. Más dúos continuaron con el show, como el formado por Marilia y Joan para interpretar el tema ‘Another day of sun’, un homenaje a La La Land. Pero, sin duda, el que más gritos despertó entre el público fue el de Miki y Carlos Right, que cantaron ‘El ataque de las chicas cocodrilo’. ‘Hasta la raíz’, interpretada por Marilia, dio paso al ‘Rock´n roll boomerang’ de Dave, que disfrutaron muchos asistentes.

La mítica canción de Queen ‘Don´t stop me now’, interpretada de manera grupal, dio paso a un carrusel de canciones con las que el público disfrutó mucho. ‘She used to be mine’, interpretada por Alba Reche, emocionó a los asistentes y a la propia cantante, más cuando tras cantar el público coreó su nombre. También emocionó ‘Perfect’, con una gran complicidad entre África y Damion, tanta que terminó en beso. Y, como no, ‘Benditas feridas’, de Sabela. La gallega incluso derramó alguna lágrima de emoción. “Con la música pasa esto y con vosotros, más”, dijo.

‘Everything’, en la voz de Carlos Right, y ‘Toxic’, interpretada por Alba y Natalia y con un gran número junto al cuerpo de baile, empezaron a caldear el ambiente. Pero Julia, con ’90 minutos’ de India Martínez, volvió a emocionar al cantar con tanto sentimiento. La gaditana se quedó sobre el escenario para interpretar ‘Mi historia entre tus dedos’ junto a Carlos Right, en otro dueto destacado.

El concierto dio un giro con ‘Voy en un coche’, interpretada por María Villar, que se entregó al máximo en un tema que ha gustado mucho al público. La diversión continuó con Miki y ‘Una lluna a l´aigua’ , tras la que destacó “lo bonito que es que la música traspase fronteras y que se pueda cantar en la lengua que sea”. Fue el turno luego para Natalia, que enmudeció al público con su interpretación al piano de ‘The scientist’.

Tras ese mágico momento, Famous ofreció su primer single, ‘Time’, un tema que encantó al público. También gustó ‘Este amor ya no se toca’, que cantaron Alba, Julia y Natalia. Y, como no, el ‘Stone cold’ de Noelia, con el que demostró su potente voz. ‘September’, interpretada a dúo por Marta y Famous, dio paso a la última parte del concierto en la que destacó la interpretación grupal de ‘Spice up your life’ y, por supuesto, ‘La llorona’ de Alba Reche, una de las interpretaciones preferidas de esta edición.

‘Seven nation army’ de Natalia, con otro gran número de baile, y ‘Uptown funk’ de Famous fueron de las últimas actuaciones en solitario de la noche. ‘Somos’, la canción compuesta por los chicos en la academia, sonó en un concierto que se cerró con ‘La venda’ de Miki y una gran fiesta en la pista y en parte de las gradas, que no pararon de botar y cantar la canción. Todos interpretaron ‘Viva la vida’ para poner el broche de oro a un show que finalizó con los ‘triunfitos’ bailando en el escenario y recogiendo pancartas y algunos regalos que el público quiso hacerles, entre ellos, una bandera del Granada CF que ondearon Dave y también Famous, quien finalmente se la llevó. El himno de ‘Buenas noches’ que los chicos de OT inventaron en la academia sonó como cierre a un show de una gira que continuará por otras provincias.