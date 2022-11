El Teatro Alhambra presenta 'Parece nada', de Guillermo Weikert, los días 25 y 26 de noviembre

El Teatro Alhambra, espacio escénico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta ‘Parece nada’, un espectáculo de danza escrito, dirigido e interpretado por Guillermo Weikert, los días 25 y 26 de noviembre a las 21:00 horas. El montaje está incluido dentro del Circuito de Danza a Escena.

Nada le es ajeno a este onubense, toda la paleta de las artes escénicas parece darse cita en ese hombre de curiosidad sin límites que, solo o en compañía de otros, lleva inscrita en su ADN la exigencia de la creación y la interpretación al servicio de otros creadores y creadoras.

Notable en sus propias producciones, a destacar ‘Días Pasan Cosas’, ‘Material Inflamable’ o ‘Lirio entre Espinas’, su talento también ha sido reconocido por creadores y creadoras de la talla de Sol Picó, Helena Pimenta, Karine Ponties o, recientemente, la compañía de circo contemporáneo del Baró d’evel, por citar solo algunos de los que han demandado sus servicios.

En ‘Parece nada’ Guillermo Weikert se pregunta si, como artistas, servirán aún nuestros hechizos, si tendremos aún la capacidad (y la obligación) de desvelar, restaurar y educar la mirada… de dirigirla y dirigirla bien; de elevarla, de no apartarla, de no hacerla bajar por la vergüenza, para volver a sentir de nuevo que tenemos los ojos (por fin) abiertos. Para continuar desvelando al público sus intenciones sobre esta nueva pieza: “Me gustaría componer desde el movimiento de los cuerpos y la interpretación una danza que a modo de letanía o mantra humano invoque nuestros sentidos y nos interpele como observadores; que despierte nuestro gusto por los detalles, por la contemplación de la velocidad, la fuerza, la quietud, y la dulzura... que provoque una retracción de nuestra percepción para ejercitar una nueva mirada a los que hace tiempo que sumergimos en la invisibilidad. Al fin, dicen que una vez dentro del laberinto, lo peor no es la sensación de pérdida, sino la incapacidad de descubrir en sus corredores las puertas y hendiduras que nos permitan adentrarnos en él para poder llegar a su centro y encontrar una salida”, comenta.

Los interesados en adquirir localidades pueden hacerlo en la web del Teatro Alhambra www.teatroalhambra.es y, en taquilla, desde una hora antes del comienzo de la función. También se vuelve a activar para este espectáculo el novedoso descuento Joven Última Hora que permite adquirir localidades, para menores de 30 años, en taquilla, con un 50% de descuento.

Talleres de danza

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Teatro Alhambra, ha organizado en las últimas fechas dos talleres de danza con los coreógrafos más prestigiosos del momento. Por una parte, Guillermo Weickert que trabajará con bailarines mayores de 18 años en el espacio escénico de Molinos de 18:00 a 20:00 horas, el 24 de noviembre. Por otra, el que ofreció Daniel Abreu, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía, el pasado 10 de noviembre, bajo el título ‘A través del aire’, que llenó. En ambos casos, el número de solicitudes es mayor al de plazas ofertadas, por lo que desde ambas instituciones consideran un gran éxito la iniciativa, que conmemora el mes de la danza.