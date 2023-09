Suede pone en pie al Teatro del Generalife en un intenso concierto con el más puro britpop en el ciclo 1001 Músicas - CaixaBank

El Teatro del Generalife acogió la noche de este viernes la calidad de una de las bandas de culto de los amantes de la música anglosajona. Suede es un grupo histórico, por ser uno de los creadores de un estilo inconfundible como el britpop, nacido a primeros de los años 90, y que estuvo de moda en todo el mundo durante más de una década. Influenciados por The Beatles, The Who o The Rolling Stones, ese movimiento revolucionó el pop rock mundial con la aparición de grupos, entre otros, como Oasis, Elástica, Blur o Suede, banda que se ganó un lugar privilegiado para convertirse en los auténticos sucesores de The Smiths.

Los privilegiados que estuvieron presentes en el recinto monumental nazarí tuvieron la sensación de viajar en el pasado treinta años atrás a través de los sentidos y escuchar un rejuvenecedor sonido, ubicado en las antípodas de la música latina actual. Y ello gracias al ciclo 1001 Músicas, que cuenta con el apoyo de CaixaBank y el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, cofinanciado con Fondos Europeos; el Ayuntamiento de Granada, Sabor Granada-Diputación Provincial de Granada, Ticketmaster, Aseguradora Araytor, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Bodegas Muñana, Moët & Chandon, Mercedes – Benz Granada Premium, Ideal, Mondo Sonoro, Radio 3, Canal Sur y doctortrece.

Brett Anderson, cantante y fundador de la banda, mostró que sus dotes están intactas y lideró en la Alhambra un grupo que exhibió una calidad extrema. Presentaron en Granada su último trabajo ‘Autofiction’, con mucho mayor protagonismo a la guitarra eléctrica y algo más radical que su antecesor, y que ha recibido unas excelentes reseñas por parte de la crítica especializada. Pero, además, no podía faltar una amplia muestra de otros trabajos, con sus mejores canciones, para exponer en Granada su esencia más pura y transmitir el poder y la energía de esta clásica británica.

Se vio una actuación con mucha fuerza, sin tregua en casi hora y media de concierto con un Brett Anderson entregado, con algún acústico para respirar. Pero fue pasional y enérgico, con un público en pie desde el inicio, que no paró de bailar y corear las canciones de la banda. De hecho, no solo no estuvieron ni un solo momento sentados en sus butacas, sino que muchos de ellos se acercaron a las primeras filas para estar más cerca de los componentes del grupo y disfrutar con ellos. Entre los más activos, una numerosa colonia británica que se hizo notar de lo lindo. Brett Anderson tuvo el detalle de bajar dos veces a cantar entre los entusiastas de las primeras filas.

Entre otros temas, ‘She’, ‘Trash’, ‘Animal Nitrate’, un espectacular acústico con ‘She’s in fashion’ o una rockerísima ‘Filmstar’ fueron algunos de los temazos antes de encarar el delirio con ‘So young’, ‘Metal Mickey’ y, sobre todo, la esperada ‘Beautiful ones’ con la que dio paso a un único bis, ‘Saturday night’, que sirvió para relajar al personal y despedirse de ellos con un lacónico “adiós”.

1001 Músicas – CaixaBank

El ciclo 1001 Músicas - CaixaBank pondrá su punto final a esta tercera edición hoy sábado, 23 de septiembre, con la aparición estelar de Raphael para dar así por finalizado por este año el ciclo de conciertos que han tenido al Teatro del Generalife como inmejorable escenario. Incombustible a sus 80 años y haciendo disfrutar a generación tras generación de sus temas más emblemáticos, el artista de Linares será el perfecto broche de oro a un mes de septiembre memorable.

El concierto será a las 21:30 horas y aún quedan entradas, que se pueden adquirir en la Red Ticketmaster (web, 902150025, FNAC y Halcón Viajes), en la página web www.1001musicas.es y de forma presencial en el Teatro Isabel la Católica.