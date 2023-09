Apoteósico concierto para el recuerdo de Andrés Calamaro en la cuarta cita del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank

Andrés Calamaro nunca deja indiferente a nadie. Cualquier concierto del artista argentino es un espectáculo en sí mismo, por su talento y el de sus excelentes músicos, por sus canciones y, cómo no, por su tremenda y controvertida personalidad. Es una leyenda viva del rock en español a la que hay que disfrutar, como mínimo, una vez en la vida. Ese carisma lo envuelve todo en el escenario, donde tantos años ya, desde Los abuelos de nada a Los Rodríguez y, cómo no, sus trabajos en solitario, son una garantía de calidad musical. Anoche lo demostró en la Alhambra, en un concierto apoteósico que sus incondicionales tardarán en olvidar.

La figura de Calamaro se agrandó en un escenario como el Teatro del Generalife, en la Alhambra, un lugar impresionante donde exhibir talento, como él mismo reconoció: "La gente de la cultura no me va a creer cuando regrese a Buenos Aires y les diga que he tocado en la Alhambra". Su rock sonó aún más elegante si cabe en unas tablas donde este año ya han estado figuras como Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal o, sobre todo, Bob Dylan, muy admirado por el argentino.

Se sintió muy cómodo Calamaro, muy hablador e interactuando con el público constantemente, feliz de estar en una ciudad como Granada a la que calificó como "una capital rockera de mucha categoría". Citó a Los Planetas, a 091 y, sobre todo, a Enrique Morente y, en especial, su ‘Omega’ con Lagartija Nick.

Precisamente, la puesta en escena fue rockera cien por cien, con una banda al nivel de su música, y con sus canciones más icónicas, desde el romanticismo a la locura pasando por lo cotidiano, de lo trascendental a lo mundano, con un repertorio revisado para este Tour 2023 que ha acumulado las mejores críticas y en el que hasta el más exigente de sus seguidores ve saciada su ansia por escuchar lo mejor de su larga trayectoria musical, una de las más importante de la historia del rock hispanoamericano.

Calamaro fue pasando del teclado a la guitarra y viceversa durante más de dos horas en un recital in crescendo en intensidad -con momentos espectaculares en algunos riff de sus músicos- y en el que repasó temas coreados por los presentes con pasión: ‘Cuando no estás’, ‘A los ojos’, ‘El salmón’, ‘Alta suciedad’, ‘Maradona’ ‘Tuyo siempre’, ‘Sin documentos’ o ‘Flaca’, entre otros muchos temas y dos grandes ‘medleys’, dejaron feliz al personal, a los que el bis con ‘Crímenes perfectos’ y ‘Los chicos’ casi los dejó exhaustos.

Especial mención merece la aparición del guitarrista flamenco almeriense Niño Josele, con el que entusiasmó en temas como ‘Estadio Azteca’, ‘Los aviones’ y ‘Para no olvidar’ con un acompañamiento sublime. Y, como colofón, hasta se atrevió a cantar tangos ‘fuera de programa’. Una noche para la historia de la música en Granada.

