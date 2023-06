Los ascensos del equipo masculino, femenino y filial han sido todo un éxito para el deporte granadino. Pocas ciudades en España pueden decir que tienen a sus principales equipos en tan buena situación para la próxima temporada. Sin embargo, tanta alegría también conlleva problemas de logística. Y es que el estadio Nuevo Los Cármenes no podría dar al abasto al jugar cada dos semanas tres equipos distintos.

El conjunto entrenado por Paco López estará desde agosto hasta junio jugando en el estadio rojiblanco. El calendario y los horarios del equipo estarán sujetos a La Liga, que anuncia solo dos o tres semanas antes las fechas a las que se jugarán los encuentros. Mientras, el Recreativo Granada no podrá jugar en Primera Federación en la renovada Ciudad Deportiva, pues los organismos del fútbol nacional piden al menos un estadio de 4.000 espectadores y gradas perimetrales, algo que no se cumple en los campos del Parque Nueva Granada.

Esta ley fue aprobada con el matiz de que "se tendrán en cuenta posibles impedimentos urbanísticos o de configuración del espacio disponible" y se publicó en el momento de la creación de la nueva categoría de bronce con vistas a la temporada 2023/24. Es decir, sería una condición nueva para esta temporada, por lo que tampoco se descarta que la RFEF se eche atrás. Sin ir más lejos, el campeón de la competición esta temporada, el Amorebieta, no cumple esos requisitos. Los vascos, que jugarán en Segunda esta campaña fuera de su feudo, no son el único caso que no tienen un estadio superior a 4.000 espectadores en la categoría.

Bajo esta tesitura y si se mantienen las exigencias de la RFEF, primer equipo y filial masculinos deberían turnarse el estadio de Los Cármenes los fines de semana. Estaría por ver si las obras de la Ciudad Deportiva se amplían ante las estrictas exigencias de la categoría de bronce. En la provincia, el único estadio que cumple dicho requisito de aforo, además del feudo granadinista, es el Estadio Escribano Castilla de Motril, pero la lejanía y las condiciones del campo no invitan a pensar una posible marcha del filial hasta la costa.

Mientras, el Granada Femenino sí podría jugar en la Ciudad Deportiva en la Liga F y, mientras se realizan las obras, tendría otras alternativas dentro de la capital para jugar. En la temporada 2012/13, la primera y única hasta ahora en la máxima categoría del fútbol español, el equipo disputó sus partidos como local en campo Miguel Prieto, de la Federación Andaluza de Fútbol. Sin embargo, la opción que se maneja es la del estadio Núñez Blanca, muy cerca del estadio del Granada y cuyo nombre ya barajó el director deportivo del equipo, Roberto Valverde, en una entrevista para GranadaDigital.

Sea como sea, lo que está claro es que Los Cármenes no puede acoger los encuentros de tres equipos en una temporada. Todo dependerá de si el Granada se ven obligado a cumplir con las estrictas exigencias que manda la RFEF para Primera Federación y si el club consigue un campo en otro punto de la ciudad para el femenino mientras se realizan obras en la Ciudad Deportiva.