Granada se pierde en los ojos de Vanesa Martín

“Se siente o no se siente. Es cuestión de piel”. Con esta rotunda frase se dirigía Vanesa Martín al público del Teatro del Generalife de Granada. “Este es un lugar que impone. Patrimonio Histórico. Un lugar diferente, pero que hoy es nuestro, así que cantad lo que queráis, que esto está pagado”. El público la entendió inmediatamente y siguió sus instrucciones al dedillo, acompañándola en cada una de las casi treinta canciones que llenaron de intensidad y emoción la cálida noche, que siguió al equinoccio de otoño en los jardines de la Alhambra.

El Teatro del Generalife se llenó por completo para uno de los conciertos más esperados por el público granadino en el ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’. Vanesa Martín, quien triunfa por todo el país con su Tour 2022 ‘Siete veces sí’, se ha convertido en una de las cantautoras favoritas de los últimos años por la emotividad de sus canciones y, también, por su manera de cantarlas. La artista malagueña lo da todo cuando sube al escenario, donde se le nota que disfruta. Ese contacto directo con los suyos le hace feliz.

Y esto fue lo que pasó exactamente en una noche en la que la cantante dio por terminado su tour “en un lugar muy especial” para iniciar su gira latinoamericana en la que visitará siete países para luego volver a España con nuevo disco ‘Placeres y pecados’, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de noviembre. La malagueña regaló a los asistentes una de las canciones de ese disco, pidiéndoles a sus seguidores que no la compartieran en redes para que “cada uno la reciba, en su momento y a su modo”. Guardaremos pues el secreto, adelantaremos solo que sonó en un profundo silencio y lo hizo de una forma deliciosa.

Con una cuidada escenografía y dos estilismos muy diferentes, recorrió su discografía interpretando ‘Inventas’, ‘Llueven las luces’ y ‘Te has perdido quien soy’. El público no dudó en quemarse con ‘De tus ojos’ admitiendo lo volátil que es la ‘Complicidad’ en una pareja a la que solo le queda una ‘Despedida y cierre’ cuando pasan lentos los ‘9 días’ de esas nuevas formas que Vanesa tiene de contar la profunda sensación de amar y dejar de hacerlo.

Reunió a los músicos en el centro del escenario para interpretar varias canciones en acústico comenzando con ‘Que nos desconozcamos’: una nueva composición que escribió el sábado pasado y que la traía al Teatro del Generalife haciéndole caso a su madre que le pidió que no la cantara hasta que pudiera hacerlo sin leer la letra. Se suma así la cantante malagueña a la tendencia de ir salpicando sus directos con canciones que todavía no están en el canal comercial. Todo un regalo para sus más fieles seguidores. Precisamente, en ese acústico cogió la guitarra para cantar.

Las canciones más conocidas las dejó para el último tercio del concierto en dos medley en los que sonaron ‘Y yo latiendo’, ‘Polvo de estrellas’, 'Aún no te has ido', 'Déjame quererte a mi', entre otras, y en los que también cogió su piano y repasó uno a uno los nombres de su equipo, desde el director musical, a la filmaker, compartiendo con ellos la ilusión que le hace emprender una nueva etapa.

Vanesa Martín no olvidó explicar la importancia que tiene querer a sabiendas de que a veces se puede perder. Saltando gritó sus sensaciones, sus emociones y sus deseos, pidiéndole a su público que lo hiciera con ella. Ellos tenían claro, Vanesa, que aún no te has ido y ya se te echa de menos. Nos vemos pronto en ‘La Fiesta de tutú’.

El broche final

El ciclo ‘1001 Músicas – Caixa Bank’ está incluido en la programación de conciertos de ‘Septiembre en el Generalife’ que se organiza en el conjunto monumental de la Alhambra y está organizado por Proexa. Cuenta con el patrocinio y colaboración de CaixaBank, Cervezas Alhambra, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Moët & Chandon, Aseguradora Araytor, Sabor Granada, Ticketmaster, Ideal, Mondo Sonoro, Canal Sur, Mercedes – Benz Granada Premium, Royal Bliss, B Travel, Bodegas Muñana, Hoteles Porcel y Pastelerías Casa Ysla.

Este sábado por la noche, la banda británica con raíces vascas Crystal Fighters pondrá el broche de oro por este año a un ciclo que ha tenido grandes momentos en todos los conciertos celebrados a la vera de la Alhambra. Pablo Alborán, Texas, Mon Laferte, Juan Perro, Los Planetas, The Waterboys y, anoche, Vanesa Martín han mostrado un excelente nivel artístico y los Crystal Fighters, para los que todavía quedan entradas a la venta, seguro que mantendrán el listón muy alto.