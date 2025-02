Escribá: "Duele muchísimo que metan dos goles en el descuento cuando no lo merecimos"

En busca de una explicación a lo sucedido en Los Cármenes, Fran Escribá no ha podido más que argumentarlo con la naturaleza del deporte: "En el fútbol, estas cosas pasan". El entrenador del Granada ha lamentado la manera en la que su equipo ha dejado escapar la victoria con un hombre menos contra el Zaragoza. "En un minuto 85 o 90, lo ves hasta normal que te empaten, pero en el descuento duele muchísimo que te metan dos goles cuando en ningún caso lo merecimos", ha sentenciado el técnico rojiblanco.

"Vimos en su momento una Champions que se remontó en el descuento. Es una lástima porque en ningún caso lo merecimos. Una vez más, tuvo que jugar una hora con un jugador menos. No solo aguantó bien, sino que buscó portería, encontró el segundo e, incluso, un tercero que, obviamente, debía ser fuera de juego. No recuerdo una sola parada de Luca en toda la segunda parte. Hubo acercamientos, pero sin peligro. En un balón parado, que era donde podía ocurrir algo como esto, se abrió", ha analizado el preparador valenciano, quien ha insistido en que es "optimista". "Se piensa que siempre nos va a pasar algo, pero el equipo ha trabajado muy bien y estamos en muy buena línea. No nos hemos llevado los tres partidos que hemos empatado por detalles", ha subrayado.

A su modo de ver, "lo único" que le falta al conjunto rojiblanco "es enlazar un par de victorias". "Me preocuparía más haber empatado como nos han empatado. Hemos estado con diez una hora y cuesta. No nos han generado nada. Fueron más peligrosos en los primeros 20 minutos de la primera parte", ha insistido Escribá, quien ha reconocido que "el vestuario está vacío", pues la sensación "es de que has perdido". "Vemos ahora un empate y nos deja fastidiados, pero el equipo compitió fenomenal con uno menos otra vez", ha defendido, para más adelante agregar que "ellos (los jugadores) tienen que darse cuenta de que están fuertes". "Han hecho otra vez un buen partido con uno menos, han merecido ganar y han estado cerca de hacerlo", ha insistido, si bien ha reconocido que los dos puntos que han dejado de sumar les permitían dar "un salto" que les "está costando".

"En un córner en el descuento, lo normal es que siempre hayan entrado más jugadores de los que tienes en marca. Lo otro fue un gol casi de fortuna", ha recordado las dianas del Zaragoza. "Soy optimista y no me gusta tener pesimistas cerca. Hay tiempo de sobra. Estamos todos muy fastidiados porque teníamos una victoria muy importante en la mano y se nos ha escapado. Estos dos puntos los vamos a echar de menos. Pero es fútbol y tenemos que saber sobreponernos, no podemos quedarnos llorando y lamentando las cosas", ha apostillado.

El técnico también ha valorado las dos cartulinas rojas en su equipo. La de Gonzalo Villar, sostiene, "con independencia de que el contacto sea fuerte, viene condicionada porque le están haciendo falta". Stoichkov, en cambio, "protestó como lo hizo todo el mundo". "El línea le dijo por el pinganillo ‘expulsa a Stoichkov’. Pensé que le habría dicho algo grave. Fue exclusivamente por protestar. Según él, porque le protestó a escasos centímetros de su cara. Es evidente que el línea reaccionó muy mal y llamó a un árbitro confundido. Me parece ridícula esta expulsión, con lo que condiciona el siguiente partido", ha esgrimido.

Miguel Ángel Ramírez

Tampoco su homónimo en el banquillo del Zaragoza, Miguel Ángel Ramírez, ha terminado satisfecho con el resultado. "No nos valía el punto hoy, queríamos ganar. Como comenzamos el partido fue un mensaje de ‘aquí no venimos a empatar, venimos a ganar’. Llega el gol de ellos en el momento en el que mejor estábamos. Estábamos en campo contrario, dominando. Un gol en un error puntual te castiga. Al revés no estamos siendo capaces de hacerlo, castigar en los errores del rival", ha lamentado, para seguidamente incidir en que "con uno menos, este no pueden ser el juego ni la imagen". "Tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor de lo que las estamos haciendo", ha afirmado. "No me centro hoy en el resultado. Lo normal es que hoy hubiéramos perdido. Teníamos que ser superiores, dominadores", ha finalizado.

También te puede interesar: