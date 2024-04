Sandoval: "Hay que pensar que lo tenemos todo perdido y competir"

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, se marcha de su reencuentro con Los Cármenes con "sensación de tristeza y de frustración". "Si este equipo pelea así de aquí hasta el final de la temporada, creo que le daremos alguna alegría a nuestra afición, que es lo único que vamos buscando ya. Hay que competir dignamente y no voy a dejar que nadie baje los brazos", se ha encogido en su rueda de prensa posterior a la derrota rojiblanca. "Hay que poner en valor el esfuerzo y la intensidad de mis jugadores. Hemos ganado en todos los registros menos en el marcador. Hemos desdibujado al Valencia", ha defendido. "A partir de ahora, ya es pensar que lo tenemos todo perdido y competir como hoy", ha sentenciado.

"Hemos sido valientes y hemos salido a ganar, pero cuando la situación está así, sucede que con poquito te derriban. A partir de ahora, lo que tenemos que hacer es saber que sabemos competir. Hemos competido muy bien y no nos ha dado para más", ha insistido el de Humanes en su análisis, para posteriormente añadir que el conjunto rojiblanco "se ha vaciado". "Tenemos que seguir con la misma intensidad y transmitirle a la afición que queremos estar", ha sintetizado el entrenador granadinista, que no ha escondido que "el golpe ha sido fuerte". "No nos ha dado para más. Tenemos que dar un pasito para adelante para que nos dé para ganar. Nos hemos merecido la victoria, pero es esto. Si hubiésemos estado en la posición en la tabla que están ellos, nos hubiésemos llevado el triunfo", ha agregado el técnico madrileño.

El preparador ha terminado muy satisfecho con el duelo que han desarrollado sus jugadores. "Han interpretado bien lo que les hemos pedido y han sido valientes. Prefiero morir con un tiro en el pecho a hacerlo con un tiro en el culo. Ahora intento transmitirles que no piensen en el pasado", ha ahondado, antes de reconocer que ha "consolado" a los futbolistas tras el encuentro. "Había alguno incluso con alguna lágrima en los ojos de impotencia, de saber que han sido mejores y no han podido ganar", ha exteriorizado el entrenador rojiblanco, sabedor de que "solamente queda eso, competir". "No nos va a dar para mucho, pero dignidad total", ha apostillado.

Cuestionado sobre la suplencia de Ricard, ha argumentado la búsqueda de un remiendo a la tesitura rojiblanca. "Desde que he llegado, quiero mover el árbol para que caigan por maduras las manzanas. Estoy buscando la solución a las cosas. Hemos querido poner a Bruno en esa banda y hacer otro tipo de juego, con un 4-4-2 y mucha intensidad. Hemos ganado todos los duelos en defensa. Creo que hoy Hugo Duro no se ha encontrado cómodo", ha explicado Sandoval, antes de lamentar que el intermedio "no ha venido bien" a sus pupilos. "Hemos salido un poquitín más fríos de lo que creía. Ellos han estado agazapados, esperando a que nosotros mismos nos equivocáramos. Solo al Granada le pueden meter gol de esa manera", ha esgrimido.

Bruno Méndez, quien ha actuado en el lateral diestro, ha sido sustituido en el segundo acto. "Creíamos que tenía problemas físicos y luego hemos contrastado que no era así, que ha habido falta de comunicación", ha precisado, para más adelante resaltar el compromiso de Myrto Uzuni y Lucas Boyé, entre algodones toda la semana. "Los dos puntas han estado con infiltraciones para que pudieran competir hoy", ha revelado, a lo que ha añadido que su participación "no solamente es un ejemplo para el equipo, sino para la afición". A la hinchada se ha dirigido cuando ha sido preguntado por la crispación con la cúpula. "La comunión entre todos es lo que saca esto adelante, vencer los conflictos. Aquí los que estamos intentamos poner lo mejor. La pelotita tiene que entrar. Los culpables somos nosotros, que tenemos que enganchar a nuestra afición. Solo tiene que tener esa compasión hacia las personas que compiten por su escudo", ha zanjado.

Rubén Baraja, descontento con el primer tiempo

Por su parte, Rubén Baraja se ha expresado descontento con la actuación de sus jugadores en el primer tiempo. "Lo mejor del partido es el resultado. Hay dos partes muy diferenciadas. La primera ha sido bastante mala, quizás, la peor de la temporada. El equipo no ha tenido energía, no ha sido reconocible. Hemos llegado muy disgustados al descanso", ha sostenido el entrenador del Valencia. "No teníamos la obligación de ganar el partido, porque no es nuestra guerra, pero sí de hacer las cosas bien para ganarlo. Después del descanso, la reacción ha sido muy positiva. Los cambios nos han ayudado a encontrar el juego que buscábamos", ha analizado, antes de reconocer que "esta vez, también hay que hablar de esa suerte que hace que el balón caiga ahí". "El Granada sabíamos que iba a competir porque era una de sus últimas balas. Es muy difícil ganar", ha concluido.