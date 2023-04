El Granada no gana fuera en Liga sin gol de Uzuni desde el Ibiza en la primera jornada

Que Myrto Uzuni significa más de medio gol de este Granada no es ningún secreto. Sin embargo, en casa, el abanico de anotadores se abre algo más y, en algunas ocasiones, han sido otros los jugadores que han asumido la responsabilidad que suele ostentar el pichichi albanés para dar puntos importantes a los suyos. Lo han hecho Callejón, Bryan o Ricard Sánchez en más de un encuentro y en una ocasión Sergio Ruiz o perfiles que se suelen prodigar menos en la parcela ofensiva como Miguel Rubio, Víctor Díaz o Carlos Neva.

Otra historia muy diferente es la vivida más allá de Los Cármenes donde el '11' acusa el mismo mal que persigue a su equipo cuando le toca ejercer de visitante. En las últimas fechas, parecía apreciarse un cambio de tendencia con los tantos del internacional por Albania en La Cerámica, El Plantío y el Carlos Belmonte. El pichichi de la Liga Smartbank se ha vuelto a quedar sin mojar en las tres últimas derrotas consecutivas del conjunto rojiblanco a domicilio. Y allí, a diferencia de en el coliseo rojiblanco, no suele aparecer nadie al rescate. El más claro indicativo es que, este curso, el Granada no gana en el torneo doméstico fuera de casa sin los tantos de su "hombre gol" desde la jornada 1 ante el Ibiza. Mal asunto.

Así las cosas, que no marque Uzuni a domicilio nunca es un buen síntoma para el conjunto rojiblanco. De hecho, quitando esa victoria en el estreno de la temporada aún con Karanka en el banquillo, el Granada sólo ha podido arañar lejos de su estadio algunos empates en las visitas a la Ponferradina, Cartagena, Málaga y Huesca de esos partidos en los que el pichichi albanés se ha marchado sin engrosar su cuenta particular. Mientras, en Los Cármenes, el conjunto nazarí sí se ha impuesto en varias ocasiones a sus rivales y en algunas de ellas con solvencia como en el 4-0 de la jornada 16 frente al Albacete o el 2-0 al Ibiza. Además, al calor de la afición también ha funcionado la épica sin Uzuni como protagonista como en las victorias sobre la bocina frente a Málaga y Oviedo.

El Yeclano en Copa, única victoria en la era Paco López sin tantos de Uzuni

Hay que remontarse a la jornada del inicio liguero para encontrar una victoria a domicilio que no haya contado con los tantos de Uzuni. Mientras, de la mano de Paco López existe un precedente más cercano, pero no en el torneo de la regularidad sino en el del KO. Fue en el estadio municipal de La Constitución, en la visita al Yeclano de primera ronda de la competición, cuando el Granada se impuso por un gol al conjunto murciano gracias a los tantos de Ignasi Miquel, Ricard Sánchez y Jorge Molina. Un logro que no encuentra hasta la actualidad su correlato en competición doméstica y que convierte en un problema la dependencia de las dianas del albanés, principalmente a domicilio, donde a la falta de claridad se suma la ausencia de gol. A todo ello hay que añadir una escasa producción ofensiva que apenas ha dejado tiros a puerta en las tres últimas visitas. Y es que, sin ayuda, Uzuni tampoco puede hacer milagros.