Uruguay convoca a Matías Arezo para los amistosos de marzo

La selección uruguaya absoluta ha convocado a Matías Arezo para disputar los encuentros amistosos programados en la ventana internacional del mes de marzo. El seleccionador charrúa, Marcelo Broli, ha llamado al delantero cedido por el Granada en Peñarol tras el impacto que ha tenido en su regreso a la competición que le vio nacer como futbolista. El atacante ha firmado cinco dianas en sus primeros cuatro encuentros con el conjunto aurinegro, unos registros que le sitúan como el máximo goleador del campeonato.

Será para Arezo la oportunidad de debutar con el combinado uruguayo absoluto. Antes, había defendido los colores de su país en categoría sub-17, en la que anotó cinco goles en siete partidos, y en sub-23, donde marcó un tanto en cuatro compromisos. Su suplencia en Granada le cerró las puertas de la selección durante su estancia en el conjunto rojiblanco, pero la cesión a Peñarol le ha servido de trampolín.

Comparte lista con algunos futbolistas de las grandes Ligas de Europa, como Fede Valverde, Sebastián Coates, Darwin Núñez o Maxi Gómez, que junto a él afrontarán la próxima ventana FIFA. En ella, Uruguay se medirá a Japón el próximo 24 de marzo, a las 11:30 horas, y a Corea del Sur el día 28, a las 12:00 horas. Ambos encuentros son de carácter amistoso, sin competición en juego.

Arezo firmó a su aterrizaje en Granada un contrato que le vincula al club rojiblanco hasta 2026, previo desembolso de alrededor de 6 millones de euros a River Plate por el 50% de su pase en 2022. Además, aunque el préstamo a Peñarol se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2023, el acuerdo incluye una opción de rescate que permitirá a la entidad nazarí recuperar al delantero al final de esta campaña si así lo desea. Paco López, entrenador granadinista, ha asegurado estar “muy contento de que le esté yendo bien" y ha subrayado que el uruguayo es “un finalizador nato”. "El contexto que yo me encontré cuando llegué era diferente del que se está encontrando en su país. Que es un chico joven con un futuro espectacular no lo dudamos nadie. Al menos yo no tengo ninguna duda", ha argumentado.