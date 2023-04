Granada y Las Palmas mantendrán en la sobremesa de este sábado (16:15 horas) un pulso trascendental por el ascenso directo sin margen para la zozobra. Los canarios, segundos en la clasificación, visitan Los Cármenes con solo un punto de ventaja sobre el conjunto rojiblanco, que puede recuperar una de las plazas privilegiadas y dar un golpe de efecto en el tramo decisivo de la temporada. El que gane despliega las alas; quien hinque la rodilla se dejará por el camino buena parte de sus opciones para subir por la vía rápida. Ambos dependen de sí mismos. Una cita de altos vuelos con las gradas a rebosar, sin papel que vender en las taquillas desde el martes. Ni siquiera Sophia Yang, presidenta de la entidad granadinista, se la perderá.

Nadie anda muy fino en la puja por el ático de Segunda, lo que ha revalorizado los puntos en juego este sábado. Ninguno de los cinco principales implicados en la refriega ganaron en la última jornada, circunstancia que cuelga sobre el choque entre granadinos y canarios la etiqueta de final. También mitigó los efectos de las derrotas que ambos conjuntos cosecharon en la pasada jornada, la segunda consecutiva en el caso de los de franjas horizontales. Las alarmas en el plantel que dirige Paco López, no obstante, sonaron tras perder en La Romareda por la deriva en el juego que exhibió en el césped. Se le presenta en esta fecha una oportunidad de espantar los fantasmas que le rondan desde hace semanas, con efectos notorios en su situación en la tabla en caso de conseguir el triunfo.

Las Palmas cayó por la mínima en su feudo, frente al Oviedo, y se presenta en Los Cármenes con bajas importantes en ataque. Viajó este jueves a Granada sin Sandro ni Florín Andone, ambos con problemas físicos que les alejan de la competición. Entrenó este viernes en la Ciudad Deportiva rojiblanca, no obstante, con la novedad de Vitolo. En el once de García Pimienta, sin embargo, se adivinan pocos cambios. Pejiño oposita a colarse en la alineación canaria, en la que está previsto que Marc Cardona, máximo goleador amarillo, siga siendo la referencia ofensiva de un equipo vistoso, al que le gusta el fútbol combinativo y que tiene hombres con botas aterciopeladas, como Moleiro, Loiodice y Jonathan Viera.

Estos dos últimos fueron, precisamente, los grandes artífices de la derrota granadinista en la primera vuelta, en casa del plantel insular, que otorga ventaja en el diferencial particular de goles, que a partir de esta semana empezará a influir en la clasificación para dirimir quién de los dos se sitúa por encima en caso de igualdad de puntos. El canario fue un ciclón en un encuentro que fue aplazado un día por la borrasca Hermione, cuando el Granada empezaba a mostrar sus debilidades a domicilio. Karanka aún dirigía al cuadro rojiblanco en aquel entonces. Ahora, con Paco López a los mandos, el escenario en el que se encuentran los nazaríes para afrontar el tramo final del campeonato, a pesar de que dos jornadas de sequía han sembrado dudas.

El técnico valenciano encara la cita con el mismo parte de bajas, con la única excepción de Puertas, recuperado de un proceso gripal. Por ende, cabe esperar pocas modificaciones en el planteamiento rojiblanco, en el que la mayor duda, de nuevo, se sitúa en el centro del campo. Miguel Rubio gana enteros para regresar a una zaga en la que, en principio, formaría pareja con Ignasi Miquel, flanqueados ambos por Quini y Carlos Neva. La sala de máquinas, obstruida desde hace varias jornadas, ofrece más debate. Las rotaciones no surtieron efecto en La Romareda y nuevas mezclas tienen opciones de aparecer en el esquema. Petrovic, ausente desde su paternidad, oposita a volver a escuchar su nombre por la megafonía del estadio, tal vez junto a Meseguer, el único mediocentro que permaneció todo el duelo sobre el césped.

En ataque, la desapercibida actuación de Perea en Zaragoza tiende la mano a Callejón para que recupere su puesto en el esquema. Melendo, en principio, flotará desde la otra orilla, con Uzuni y Weissman como arietes, famélicos de gol, aunque la vuelta de Puertas abre el abanico de opciones. El albanés, pichichi, no anota desde la visita a Albacete, mientras que el israelí no ve puerta desde su estreno. En citas como la de este sábado, el olfato de los artilleros resulta decisivo. Es día para que afilen el colmillo. De no hacerlo, la situación se complica para el cuadro rojiblanco y Las Palmas tomará impulso. No es un todo o nada, pero casi.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández; Quini, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Petrovic, Meseguer, Callejón; Uzuni y Weissman.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Sidnei, Sergi Gardona; Mfulu, Loiodice, Moleiro; Pejiño, Jonathan Viera y Marc Cardona.

Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán.