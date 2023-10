Paco López: "Nos siguen penalizando mucho nuestros errores"

Con semblante serio y cierta resignación, Paco López, entrenador del Granada, ha analizado en rueda de prensa el empate de su equipo en Almería. "El fútbol es la ‘repera’, por no decir otra cosa", ha suspirado el técnico rojiblanco, quien considera que lo sucedido en el Power Horse Stadium "es increíble". "No puedo entender que hayamos sido tan superiores en el juego durante prácticamente 85 minutos -contando los descuentos- y que siete malos en la primera parte nos penalicen tanto", ha exteriorizado el preparador nazarí, quien ha resaltado que el plantel granadinista "vuelve a tirar de la eterna lucha". "No va a dejar de pelear nunca mientras esté yo aquí. En el descanso, hemos apelado a toda esa gente que ha venido. Son de 10. Por ellos, teníamos que seguir dando la cara", ha apostillado.

"Nos siguen penalizando mucho nuestros errores", ha insistido el técnico valenciano, quien considera que el resultado al descanso, "si quitas esos siete minutos, podría haber sido 0-3". "El equipo se nota que está vivo, que cree, que tiene fe", ha aseverado, antes de defender que el Granada "ha estado sensacional". "Podríamos haber perdido en el poste de Arribas y ganado con el poste de Álvaro Carreras. Si haces el análisis después de irse 3-0, te puedes ir satisfecho. Por otro lado, el vestuario cree que ha merecido mucho más", ha expuesto.

El entrenador rojiblanco horizontal ha reconocido los problemas que manifiesta el cuadro nazarí cuando encaja. "Los mismos jugadores estaban rabiosos en la primera parte porque se comentó el otro día. Nos pasó contra la Real Sociedad, frente al Girona y el otro día, frente al Betis, estuvo a punto de pasarnos otra vez. Es un aspecto emocional del equipo que tenemos que trabajarlo", se ha encogido, antes de tratar de buscarle una razón. "Vamos con la sensación de que nos estamos encontrando bien con balón y queremos hacer lo mismo, pero desde el desorden porque quieres llegar rápido a portería rival porque vas perdiendo. Nos pasó en Las Palmas, cuando jugábamos con uno más. Eso hay que mejorarlo", ha resuelto. "Es una lástima por lo que están trabajando y creyendo estos jugadores", ha agregado.

Cuestionado por Bryan Zaragoza, el entrenador del Granada no se ha excedido con los elogios, a pesar de la actuación del malagueño, sino que se ha centrado el margen de crecimiento del joven futbolista. "Es desequilibrante. Cada fin de semana y partido que me preguntáis es lo mismo. Jugadores como él hay pocos. Tiene que entender que somos el Granada y que muchas veces tiene que trabajar sin balón. Él está poniendo mucho de su parte para hacerlo. Nos tiene que ayudar", ha sostenido el técnico valenciano. "La pena es que todas esas llegadas que ha generado en la primera parte no hayan terminado en gol. Ese último pase es otro aspecto que tiene que mejorar. Es tan desequilibrante que es una pena que no aprovechemos esas llegadas. Es alguien que acierte en interpretar ese pase y que Bryan tenga esa claridad para dar bien ese último pase", ha desarrollado.

En este sentido, también ha argumentado su elección para el lanzamiento de penalti que ha acabado transformando, así como la elección de Puertas en la pena máxima anterior. "Siempre hay unos lanzadores. No estaba Myrto (Uzuni), que es el principal lanzador. Muchas veces, depende del momento emocional que uno tiene. Entre los lanzadores del equipo estaban Lucas y Puertas", ha desgranado. "En el segundo no he tenido ninguna duda porque el momento emocional de Bryan requería que tirara él ese penalti", ha concluido.

Alberto Lasarte

El técnico del Almería, por el momento con la etiqueta de interino tras la destitución de Vicente Moreno, ha resaltado el trabajo del cuadro indálico. "Hemos sido nosotros, hemos estado juntos y hemos sabido salir al contraataque", ha elogiado, antes de lamentar que, a su juicio, al plantel almeriense le sucedieron "todos los accidentes". "Perder dos ventanas por lesiones te condiciona mucho", ha apuntado. "Todo lo que ha pasado atrás pone al equipo nervioso y se precipita todo. El descuento de la segunda parte ha sido una ruleta rusa. No puedo estar contento porque el equipo iba ganando 3-0 y, para mí, haciendo una buena primera parte", ha profundizado, para finalmente asegurar que "el futuro del club es bueno": "Sabemos que tenemos dinamita. Tenemos que ajustarnos atrás porque no podemos conceder tantas facilidades".