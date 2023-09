Paco López: "Es inaceptable jugar menos de 72 horas después de hacer un esfuerzo tremendo"

El entrenador del Granada, Paco López, ha expresado en su comparecencia previa a la visita nazarí a Almería su disconformidad con el poco tiempo de descanso del que han dispuesto sus pupilos desde el choque ante el Betis, en especial porque el conjunto indálico sí pudo preparar el duelo con más margen. "Sinceramente, es inaceptable que un equipo tenga que jugar menos de 72 horas después de hacer un esfuerzo tremendo, con la exigencia que hay en esta Liga, y que nuestro rival haya tenido casi tres días más que nosotros para preparar el partido", ha exteriorizado el técnico valenciano. "Ni recuperas bien, ni puedes preparar… No hay excusa para competir mañana, pero hay que decir las cosas claras. Tenemos que tragar", ha abundado. El preparador ha afirmado que espera a un adversario "que salga en tromba", en un enfrentamiento para el que solamente ha descartado a Vallejo.

"Todavía no tenemos el parte médico de todos, de cómo han recuperado. El entrenamiento de este sábado va a ser muy light, simplemente para ver el estado general y cómo van recuperando", ha expuesto el técnico rojiblanco, quien, cuestionado por el estado de Myrto Uzuni, ha aclarado que "es un problema en el pubis". "Tuvo un problema de cuádriceps la semana anterior, pero arrastraba un problema en el pubis. Depende de cómo esté hoy y cuando se levante. Poco más se puede decir de momento", ha detallado acerca de la disponibilidad granadinista.

Paco López, tras expresar su disconformidad con respecto al tiempo de descanso, se ha expresado dispuesto "a exprimir todo lo que tenga". "No nos queda otra que jugar contra un rival que, pese a que la clasificación diga lo que diga y que no han empezado muy bien, ha hecho una inversión de cerca de 50 millones de euros en fichajes", ha recordado, antes de resaltar que "tiene jugadores de un nivel muy alto". "Tenemos que ser conscientes de contra quién vamos a jugar", ha profundizado.

"Espero a un Almería que, con entrenador nuevo, lo que ha pasado esta semana, su afición y la calidad de sus jugadores, salga a ganar el partido. Espero al mejor Almería", ha avanzado el técnico rojiblanco, quien también ha subrayado que el cuadro indálico será "muy vertical". "Tiene jugadores de muy buen uno contra uno, con nivel. Te resuelven un partido en cualquier momento", ha descrito. Por ello, ha incidido en que sus pupilos deben "hacer las cosas muy bien". "O damos siempre nuestro máximo nivel, o más que el máximo incluso, tanto a nivel de esfuerzo como de táctica o técnica, o lo vamos a tener muy difícil", ha sentenciado.

"No nos podemos relajar ni un segundo del partido", ha añadido el preparador rojiblanco, antes de volver a hacer hincapié en que "este equipo puede competir ante cualquier rival si está a su máximo nivel". En Almería, tratará de "competir y ser otra vez ese conjunto generoso en el esfuerzo, que va a ser fundamental, y más a la hora en que se va a jugar el partido". "Tenemos que ser verticales y buscar la portería rival", ha agregado.

Preguntado sobre la diferencia entre el equipo que perdió contra Las Palmas y el que empató este jueves ante el Betis, Paco López ha repetido que "son contextos diferentes". "Contra Las Palmas se hicieron 75 minutos muy buenos del equipo, sí que se hicieron unos últimos minutos malos, en los que encajamos el gol", ha apuntado. "Nuestra ocupación sigue siendo la misma, que es mejorar, individualmente y colectivamente", ha zanjado.

Seguidamente, el técnico ha analizado la capacidad del plantel rojiblanco de proponer y plantear un juego más físico en un mismo encuentro. "Cuando tienes a Gonzalo Villar como mediocentro, juegas con dos centrocampistas puros, con balón tienes unas cosas. Con Petrovic, seguramente con balón tienes menos recursos, pero sin él, tienes más energía. Estamos hablando mucho de ese equilibrio, que es lo que tratamos de encontrar. También estamos hablando de la importancia que juegan por fuera en ese sin balón, en ese esfuerzo", ha desgranado. También ha afirmado estar "muy contento con Torrente, por ver de dónde viene y por saber que tienes un central más". "Desde la lesión de Vallejo hasta la de Miguel Rubio, sabemos que ahí andamos escasos. Conocemos la dificultad que tiene Víctor Díaz a nivel condicional, de su rodilla. Sumar elementos en este caso como Torrente siempre es bueno y creo que se está notando", ha agregado.

También ha reparado en el impacto de Lucas Boyé desde su aterrizaje. "Nos da esa alternancia de juego combinativo desde atrás y jugar un poco más directo con un futbolista que le da continuidad al ataque", ha descrito, antes de puntualizar que "lo importante es que no solamente sea Lucas, sino que aparezcan Weissman, como el otro día, o Famara". "Que todos aporten desde el rol que le toca a cada uno, en cada momento. Nuestra fuerza tiene que estar ahí, en el grupo, en la unión, en el máximo esfuerzo, en construir, tener fe, luchar… No podemos competir en otras cosas con otros equipos. Pudimos ganar contra el Betis, pero desde darlo absolutamente todo y estar concentrados los 90 minutos. También pudimos perder, porque tiene jugadores que son inalcanzables. Esa es nuestra realidad", ha subrayado, para, finalmente, asegurar haber sentido "apoyo desde el primer momento". "No he tenido ninguna duda", ha concluido.