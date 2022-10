El Granada visita este sábado (16:15 horas) El Toralín, pero quien se encuentra bajo el foco es su entrenador, Aitor Karanka. Cuestionado en las últimas semanas, en las que el conjunto rojiblanco ha planteado un fútbol tedioso y ha engarzado resultados negativos, el técnico vitoriano se juega buena parte de su futuro al frente del equipo frente a la Ponferradina. El club estudia la situación y una derrota podría precipitar los acontecimientos. Conseguir el triunfo frente al cuadro leonés, que ha perdido cuatro de sus últimos seis encuentros, despejaría en cierta medida la borrasca.

Será un duelo de necesidad anímica. Como le sucede al Granada, una derrota y un empate preceden a la cita en la Ponferradina, equipo que mima el balón. Su entrenador, José Gomes, mantiene relación con Karanka, pero no se preocupará por él antes del pitido final. Es pronto para que la clasificación enjuicie, pero tampoco quiere que su equipo, que el curso pasado peleó hasta el final del curso por entrar en playoff, empiece a descolgarse. Comenzó bien la campaña, con dos triunfos consecutivos, antes de perder de forma consecutiva frente a Eibar, Sporting y Zaragoza. El Alavés, la semana pasada, fue su último verdugo. Sin Agus Medina, en la enfermería, quiere aprovechar las dudas rojiblancas para desquitarse ante su público. El exnazarí Dani Ojeda es su máximo goleador, así como la principal amenaza. Le acompañarán arriba, a priori, Yuri, Derik y José Naranjo, aunque el granadino Hugo Vallejo es otra opción para el costado.

El conjunto granadino, por su parte, sumó ante el Huesca un punto con regusto a derrota. No se encuentra desde que venció de forma contundente al Villarreal B, en la tercera jornada de Liga. Karanka ha movido piezas, pero no ha hallado la fórmula que permita funcionar a su equipo. El pasado domingo, no obstante, recuperó a Melendo, de quien se espera que tenga un papel clave en esta misión. El técnico rojiblanco deberá determinar si el catalán se encuentra en condiciones de ser titular o rearma el once, en el que no podrán estar los lesionados André Ferreira, Ignasi Miquel y Sergio Ruiz, además del sancionado Cabaco, más allá de Carlos Neva y Torrente, aún en proceso de recuperación.

En la alineación se vislumbran varios cambios. Raúl Fernández es el único portero apto de la plantilla, por lo que seguirá asentándose bajo los palos, acompañado presumiblemente por el recreativista Ángel Jiménez en el banco. La reincorporación al trabajo grupal de Jonathan Silva abre la puerta a una permuta en el lateral izquierdo, toda vez que Ricard ostenta un rol fijo en el pasillo opuesto. En el centro de la zaga, cabe esperar que regrese Miguel Rubio, para formar pareja con Víctor Díaz.

Sin Sergio Ruiz, Petrovic gana enteros para regresar al esquema, junto a un Bodiger inamovible. La disposición dependerá en buena medida de si Melendo puede entrar en el encuentro de inicio o no. Si está en condiciones de hacerlo, presumiblemente se incrustará en la media punta, por detrás de Callejón. Si no, será Rochina el encargado de abrir espacios, en una posición algo más retrasada, como ya lo hizo frente al Huesca. En los costados, la duda es mayor. El propio jugador valenciano puede escorarse si Melendo forma parte de la alineación, lo que sentaría a Bryan Zaragoza. El joven malagueño, no obstante, convenció en su primera titularidad con el equipo, por lo que oposita a mantener su puesto en una banda pese a que Alberto Perea también ha regresado a la dinámica de grupo. En la otra estará, salvo sorpresa, Uzuni, a priori con Callejón como hombre más adelantado.

La cita, aunque una más en el calendario dado el temprano momento del campeonato, se antoja crucial en el devenir del Granada. El Toralín no es un campo que se preste a grandes gestas visitantes y la última victoria del conjunto rojiblanco en condición de invitado se remonta al verano. Desde entonces, en la primera jornada de Liga, Karanka ha insistido en que su equipo está en construcción, y aún no se ha atrevido a estimar un plazo para el fin del proceso, aunque sí ha asegurado no estar preocupado. La competición, en cambio, empieza a pedirle que acelere la obra.

Alineaciones probables:

SD Ponferradina: Makaridze; Paris Adot, José Amo, Pascanu, Lukaku; Dani Ojeda, Erik Morán, Kelechi, Naranjo; Yuri y Derik.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Jonathan Silva; Petrovic, Bodiger, Rochina; Bryan Zaragoza, Uzuni y Callejón.

Árbitro: Adrián Cordero Vega, del comité cántabro.