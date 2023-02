Paco López: "Estamos enfadados porque queríamos conseguir los tres puntos"

El entrenador del Granada, Paco López, se ha expresado contrariado tras el empate del conjunto rojiblanco en casa del Huesca. "Sé que seguramente a lo largo de la semana lo analizaremos y le daremos valor. Ahora mismo, estamos enfadados porque queríamos conseguir los tres puntos, el equipo estaba en una buena dinámica y los chavales lo han dado todo", ha expuesto, convencido de que sus pupilos se han "vaciado en el campo" y han "buscado la portería rival". "Lógicamente, el punto nos sabe a poco", ha agregado, después de mostrarse también disgustado por la reacción que despertó en la pasada jornada la anulación del gol a Elady en Los Cármenes a pesar de su "respeto" por las decisiones arbitrales.

"No las entiendo, pero me duelen por cosas que se han generado esta semana en torno a nuestro partido pasado. Me duele que yo sea respetuoso con las decisiones de los árbitros, del VAR, y otros compañeros no sean así y traten de insinuar cosas sobre un equipo como el Granada, que lo único que hace es pelear, trabajar y tratar de hacer las cosas bien por conseguir un objetivo", ha esgrimido en este sentido el entrenador nazarí. "No voy a hacer lo mismo que otros compañeros, aunque lo respeto", ha agregado, antes de lamentar que el Granada ha "hecho tres goles" y se marcha de El Alcoraz "solamente con uno válido".

En cuanto al encuentro, Paco López ha reconocido que "ha habido tramos". "Es muy difícil mantener una regularidad con balón para generar ocasiones cuando el Huesca sabe perfectamente a lo que quiere jugar. En cuanto hay una falta alejada o un saque de banda, te trata de meter rápido en el área. No es fácil mantener esa continuidad en el juego. Creo que ha habido alternativas", ha escrutado. "Es cierto que podríamos haber tenido más la pelota o darle un mejor uso, pero creo que hemos tenido acercamientos suficientes al área para poder hacer gol", ha admitido, antes de insistir en que los rojiblancos han "hecho tres".

"El Huesca es un rival que te lleva a mucho duelo, mucho balón parado, falta lateral, saques de banda… Dentro de eso, creo que ha habido ocasiones. Nosotros hoy hemos hecho tres goles pese a que solamente nos ha valido uno, que no era fácil ante un rival que se le genera muy poco en su campo", ha concluido.

‘Cuco’ Ziganda

Ziganda, por su parte, ha comparecido complacido. "Creo que ha sido un buen partido de fútbol, muy bueno. Dos equipos mostrando la esencia de cada uno. Nosotros somos un equipo armado, defensivamente bien. Ha sido un partido más abierto que cualquier otro que hayamos podido ver aquí", ha analizado el técnico del Huesca. "La sensación que tengo es que hemos tenido más opciones que ellos, aunque también es cierto que ellos han tenido un gol anulado que imagino que habrá sido falta cuando el VAR lo ha tirado para atrás", ha agregado, sin dar más importancia al penalti también rectificado desde la sala VOR.

"Estoy satisfecho por la actitud, la mentalidad e, incluso, por el juego. Una pena que no hayamos ganado. Cuando no ganas, siempre te falta algo", ha profundizado, si bien ha reconocido que "hay que mejorar algunas cosas". "No hemos sido capaces de generar ese 1-0. Nos han empatado muy rápido y eso les ha dado mucha vida de cara al segundo tiempo", ha lamentado.