Rochina: "Cuando no se puede ganar, lo importante es sumar"

Rubén Rochina, mediapunta del Granada, ha sentenciado tras el empate del conjunto rojiblanco frente al Huesca que "cuando no se puede ganar, lo importante siempre es sumar". El jugador del cuadro nazarí ha asegurado ante los medios oficiales del club que "el equipo estaba concienciado, después de la derrota en Las Palmas, para ir con todo a por los tres puntos", antes de lamentar que "no ha podido ser".

"No ha sido un partido nada fácil. Ellos han estado defendiendo bien, bien replegados. No hemos estado todo lo finos que debíamos estar para poder crear más ocasiones y mejor juego", ha analizado el mediapunta valenciano.

Titular por segunda ocasión consecutiva, Rochina se ha expresado "contento por tener cada vez más minutos". "Está claro que cuando un partido no sale bien, eso no sirve de nada. Después de tanto tiempo con las lesiones del año pasado, sin poder disfrutar y sin poder hacer una pretemporada como el resto de mis compañeros, me encuentro cada vez mejor", ha agregado.

Por último, ha incidido en que los rojiblancos deben "ser fuertes en casa", aunque asegura que eran conocedores de que "iba a ser una temporada muy difícil, que no iba a ser un paseo". "Éramos totalmente conscientes cuando ganamos los tres primeros partidos seguidos", ha sostenido.