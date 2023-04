Puertas: "Tenemos que quedarnos con lo positivo, ya no vale lamentarnos"

El atacante del Granada Antonio Puertas ha analizado, ante los medios oficiales del club, el empate del conjunto rojiblanco frente al Eibar. "Queríamos salir como hace una semanas contra Las Palmas. Queríamos, desde el primer minuto, meterlos en su campo, tener las primeras ocasiones y, sobre todo, ponernos por delante si podíamos", ha expresado, antes de lamentar que "no ha podido ser así". "De la manera en que se había puesto el partido y estábamos nosotros, tenemos que quedarnos con lo positivo. Ya no vale lamentarse. Cabeza arriba, que el viernes tenemos otro partido decisivo en el que tenemos que ganar. No nos vale otro resultado", ha expuesto.

"Creo que en la primera parte hemos tenido menos ocasiones de lo que hubiésemos querido. En nuestro mejor momento, en la segunda parte, hemos enganchado bastante al público con acercamientos al área. Ha sido cuando ha llegado su gol", ha analizado Puertas, quien considera que "hay que tener más tranquilidad". "El que más confianza tenga en sí mismo y sepa estar más tranquilo va a ser el que se va a llevar el premio", ha sostenido el de Benahadux.

"Tenemos que ser nosotros. Solo nos vale juntarnos. Estar todos a una, con nuestro público, ir a Vitoria, dar un golpe encima de la mesa y mostrar el equipo que somos, decir que lo que queremos es ascender", ha indicado el delantero rojiblanco, quien espera una resolución tardía de la carrera por el ascenso directo. "Hemos visto que estamos tres equipos empatados a puntos. El Eibar nos lleva muy poquitos y no hay nada sentenciado para este final de temporada. Quedan cuatro partidos y el que saque más puntos va a ser el que consiga el premio", ha zanjado.