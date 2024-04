El triunfo contra el Alavés ha renovado los ánimos en el seno rojiblanco, como ha reconocido el propio José Ramón Sandoval en su rueda de prensa previa al encuentro de este viernes en San Mamés. "Es lo que le hacía falta a este equipo, tener el premio del esfuerzo. Con eso es con lo que hemos convivido durante la semana. El entrenamiento ha sido más disperso a la hora de no estar preocupados de lo mal que lo hacíamos. Esta semana ha sido diferente", ha admitido el técnico nazarí. "El Granada llega en el mejor momento para poder competir así contra el Athletic", ha sostenido. Mantiene en duda a Myrto Uzuni, todavía convaleciente de su lesión en el tendón de Aquiles, pero incide en que "cualquier jugador que salga va a hacer un buen trabajo".

"Después de una victoria y del esfuerzo que el equipo ha hecho, hemos ido a nivel negativo recogiendo algunos frutos del desgaste de los jugadores. También hemos tenido una semana con un virus estomacal que, cuando no era uno, era otro. Lo hemos estado intentando llevar de la mejor manera posible", ha detallado el técnico madrileño sobre las ausencias puntuales de Melendo, Miguel Rubio y Torrente. "Intentaremos llevarnos a los disponibles al cien por cien porque es un partido muy difícil, en el que nos van a exigir muchísimo. El jugador y el equipo están mentalizados", ha ahondado. Sergio Ruiz, que se perdió alguna sesión por un golpe, estará disponible, ha afirmado, al igual que Lucas Boyé, por lo que se congratula. "Fue la pesadilla del equipo rival", ha recordado.

La disponibilidad de Uzuni, en cambio, está en el aire. "Myrto nos duró lo que nos duró. El acondicionamiento del día a día nos lleva a hacer minutos muy buenos, pero cuando el equipo no tiene el balón sufres un poquito más. Lleva toda la semana infiltrándose para intentar llegar al partido. Si no está al 100%, al final no estará en el once titular. Necesitamos a gente que esté al 100% para que el equipo se encuentre cómodo dentro del terreno de juego, y más contra este equipo", ha precisado sobre el albanés. "Confío en los 20 jugadores que van a ir para allá. Si no es uno, es otro, pero van a darlo todo para el equipo", ha apuntado.

A este respecto, ha asegurado haber encontrado, "más que el once ideal, el once de equipo". "Primero había que estudiar el modelo de juego que nos interesaba, lo que el equipo requería para ganar confianza. Desde el principio, hemos utilizado cerca de 18 jugadores. A partir de ahora, van a ser partidos muy intensos, con poco descanso, como el de este fin de semana", ha señalado el de Humanes, quien ha sostenido que "cualquiera está dispuesto a jugar". En esta alineación ha encajado Bruno Méndez en el costado diestro. "Lo que hemos buscado es dar al equipo un poquito de equilibrio, con dos laterales que subían mucho, tener un poquito más reservado este puesto. No porque Ricard lo haya hecho más, sino porque son características diferentes. Ayer o antes de ayer hablé con él precisamente de eso. Tenemos que estar todos preparados porque en cualquier momento nos va a hacer falta", ha aclarado.

Del mismo modo, ha subrayado que "los dos centrales se han asentado bastante bien". "Los otros tienen que esperar porque el equipo se ha sentido fuerte con esta disposición. La mentalidad que tiene el equipo es esa, que no sale la gente porque lo hace mal, sino que es una decisión del técnico", ha profundizado. También fue una determinación técnica la introducción de Kamil Józwiak, quien, a su modo de ver, "hizo un gran partido". "Plasmó en el campo lo que queríamos de él. Incluso hizo al equipo rival en algunos momentos dudar y hacerle más pequeño de lo que era. Ayudó bastante al equipo. El cambio fue porque, ya con 2-0, queríamos buscar otra cosa", se ha extendido.

"Me gustó mucho Mati (Arezo). Cuando salió, dio al equipo lo que hacía falta. Era el momento de exigir que ellos no sacaran el balón jugado e hizo un trabajo sensacional. Gonzalo (Villar) también estuvo bastante bien. Están teniendo menos protagonismo, pero le están dando al equipo lo que necesita, igual que José Callejón", ha continuado en esta línea. Seguidamente, cuestionado por Martin Hongla, ha advertido que el hecho de que el club haya apostado por un futbolista "no es una vara de medir". "El jugador viene porque nosotros creemos que al club le va a dar mucho y seguimos creyendo mucho. El error que tiene Martin es salir del banquillo y protegerse un poquito en una jugada en la que creo que midió mal. Le ha dado mucho a este equipo, tiene mucho desgaste físico dentro del terreno de juego y ahora es lo que pedimos. Necesitamos que dé un pasito más hacia adelante como líder, por su pasado aquí y en otros clubes", ha animado, para añadir que percibe en él "ganas de decirle al míster ‘aquí estoy para lo que necesites’".

El rival

Con todo, Sandoval espera "que el equipo esté a la altura que estuvo con el Alavés para poder competir en Bilbao". "El Athletic es un referente para entrenadores y jugadores, un club que tiene mucho sentido de permanencia y ADN. Es un equipo hecho de cara a competir muy bien. Lo que ha conseguido es por méritos propios, nadie le ha regalado nada. Es muy vertical y te va a exigir mucho; es de los que mejor presionan de LaLiga. No te va a dejar espacios. La presión tras pérdida la tienen mecanizada de tal manera que te ahogan si no lo haces bien", ha descrito al cuadro bilbaíno, que "cuenta con jugadores que, a nivel individual, ganan muchos duelos". "Tiene un juego muy alegre y dinámico. Tenemos que estar muy concentrados porque nos va a exigir. Le gusta el ida y vuelta", ha diseccionado.

"Tenemos que ponernos a la misma altura para equilibrar y poder competir contra ellos. Se van a ver muchas cosas con las que el espectador se va a divertir", ha avanzado José Ramón Sandoval. "Quería construir un equipo que se sintiera ganador dentro, a pesar de que la victoria no nos llegue, como el día del Valencia, no a un equipo que, como el día del Cádiz, estuviera a merced del rival. Al Valencia le ganó en casi todos los registros y contra el Alavés pasó lo mismo. La victoria nos venía bien porque es el antídoto para saber que estás vivo. Nuestro objetivo es una segunda victoria para saber que podemos ganar dos partidos seguidos. El estado moral y físico que tiene ahora el equipo es totalmente diferente, pero no porque yo tenga una varita, sino porque han encontrado ese momento dulce dentro del terreno de juego", ha concluido.