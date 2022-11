Karanka: "Si hago algún cambio en la alineación, será por decisión táctica"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha descartado este sábado, en su rueda de prensa previa al viaje a Oviedo, introducir rotaciones por motivos físicos en el Carlos Tartiere. "Si hago algún cambio será por decisión táctica. Francamente, estoy contento porque los jugadores que han venido jugando estos dos partidos han recuperado bastante bien. No tengo que tomar ninguna decisión por dosificar, sino que sacaré lo que crea que es mejor", ha expuesto el técnico rojiblanco, quien, además, ha asegurado que "todos están disponibles", con las únicas excepciones de Sergio Ruiz y Rochina.

"Será un partido complicado como todos. El Oviedo está en situación difícil. Ha cambiado el entrenador y juega en casa", ha puntualizado el preparador nazarí, quien ha insistido que sus pupilos están "bien". "Los dos últimos partidos han demandado mucho tema mental, de estar muy concentrados. Todos los que han participado han venido francamente bien. Esperemos que, con más de 24 horas para recuperar, estén mejor", ha profundizado, antes de destacar el trabajo de Álvaro Cervera. "Estará intentando crear su filosofía. Están teniendo problemas en cuanto a lesiones. Por lo que veo, tampoco está teniendo facilidad a la hora de hacer los onces iniciales. Seguro que está intentando dar lo máximo y conseguir lo que hizo en Cádiz, que fue mucho. Es un grandísimo entrenador, que conoce la categoría", ha señalado.

Cuestionado sobre si le preocupa algún aspecto, Karanka ha aseverado que no lo hace "prácticamente nada". "Me preocuparé cuando vea que en un entrenamiento los jugadores no están comprometidos o cuando haya algún partido en el que no lo den todo. Hay que ver lo que estamos haciendo, mejorar más los números que estamos teniendo, sobre todo de cara a gol", ha concedido el técnico, quien, no obstante, ha incidido en que "la preocupación vendría si hubiéramos tenido problemas para generar ocasiones". "Intento transmitir esa confianza, coger esos números para mejorar. Me gusta coger los números buenos para reforzar y los que no son tan buenos, para mejorar. No hace falta ir a Harvard para ver que necesitamos meter más goles", ha agregado.

En esta misma línea, ha recordado que los goles dependen en buena medida de "las rachas de los delanteros". "En momentos en los que los de arriba están de dulce, todo es perfecto. No es que sea uno el que no mete. Cuando es el equipo el que no marca, hay que seguir manteniendo esa confianza", ha ahondado, a lo que ha añadido que va a "seguir trabajando en la Ciudad Deportiva la finalización". "Intento quitar esa presión, porque para mí lo importante es la imagen", ha apostillado.

Tampoco le inquieta, afirma, la clasificación. "No me preocupa porque tengo una forma de trabajar, que es la que me ha funcionado, la de trabajar paso a paso. La experiencia que tengo con el Middlesbrough fue esa. Es lo que quiero, seguir mejorando", ha señalado. En Inglaterra, ha recordado, hubo momentos en los que su equipo estuvo "dentro" y otros en los que se quedó "fuera" del corte del ascenso. "Todo el mundo me trataba de loco cuando decía que íbamos a subir", ha argumentado.

Acerca del estado emocional de Myrto Uzuni, apagado desde hace varias jornadas, ha reconocido que el jugador se encuentra "frustrado, porque es de esos jugadores que no se esconden". "Hay algunos que salen del campo con una sonrisa y al día siguiente se les nota que están frustrados, pero a Myrto, en el momento en el que le sacas, entiendes su frustración. Como le conozco, no hay ningún problema. Sabe que tiene que mejorar. Cuando un jugador como Myrto, que lleva ocho goles, no los mete, tiene que mejorar otras facetas para ayudar al equipo, defensiva y tácticamente. En ese proceso estamos", ha explicado, antes de reconocer que estudia la inclusión de Bryan Zaragoza en el once. "Si puede ser titular mañana, sigue estando en mi cabeza. El otro día cambié de opinión a las 12 horas, hoy quedan más de 24", ha puntualizado.

Sobre el malagueño, Karanka ha aseverado que es "el mejor ejemplo de lo que está progresando el equipo". "Me alegra que todo el mundo vea a Bryan de titular, porque quiere decir que es muchísimo mejor jugador ahora que hace dos meses y que el equipo es mejor que hace dos meses. Si hubiese jugado hace dos o tres meses los minutos que está jugando ahora, creo que no hubiese brillado lo que está brillando", ha afirmado, convencido de que "el trabajo que está haciendo está dando sus frutos". "Es reflejo del progreso que están teniendo tanto él como el equipo", ha insistido.