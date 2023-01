El entrenador del Granada, Paco López, ha insistido en su rueda de prensa previa al encuentro frente al Ibiza en su discurso ante la diferencia entre el rendimiento de su equipo en casa y el que ofrece a domicilio. "El mensaje siempre es el mismo. Independientemente de los resultados, que están ahí, que es una realidad, tenemos que poner el foco en el trabajo, en lo que hacemos", ha incidido el técnico rojiblanco, quien se ha expresado "convencido de que el equipo va a entrar en una buena dinámica de resultados, en casa y fuera". No obstante, ha advertido de que con los marcadores "no ganas", sino que las victorias se consiguen "haciendo las cosas bien, siendo un equipo competitivo e intenso". El preparador granadinista ha descartado para este partido la presencia tanto de Meseguer como de Uzuni.

"Víctor (Meseguer) hizo ayer entrenamiento parcial. Era el día de carga muy baja y entró para ver sensaciones, pero no está todavía al 100%", ha explicado Paco López, quien también ha arrojado algo de luz sobre la dolencia de Uzuni. "Es una lesión muscular que se produjo en el último entrenamiento de la semana pasada y con las lesiones musculares hay que tener mucho cuidado. Los servicios médicos han entendido que es precipitado. Es una lesión en el bíceps femoral, en el isquio. No es importante. Apareció un pequeño edema con el que hay que tener muchísimo cuidado", ha aclarado. Cuestionado sobre la disponibilidad de Matías Arezo, ha indicado que "seguramente no entre en convocatoria", aunque "sigue el tema en negociación". "Parece ser que está otra vez muy avanzado, pero no puedo decir más. Está aquí, ha entrenado esta mañana con nosotros", ha abundado.

En lo que respecta estrictamente al enfrentamiento con el Ibiza, el entrenador rojiblanco ha asegurado no creer en los tópicos. "Se habla mucho de partidos trampa. Estamos en una Liga que es muy competitiva. Se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, en cualquier campo y situación. Sabemos que no va bien, va el último. Nos va a poner las cosas muy difíciles, aunque también parezca un tópico. En los últimos partidos ha competido bien precisamente contra los dos rivales que ahora mismo están primero y segundo -el Eibar y La Palmas-", ha indicado el técnico valenciano, quien ha definido al conjunto ibicenco como "un rival complicado". Lo dirige el granadino Lucas Alcaraz, de quien ha destacado que "tiene muchísima experiencia" y que "sabe sacar lo máximo de sus jugadores".

"Tiene unas señas de identidad claras. Sabemos y entendemos que van a aprovechar mucho los espacios que podamos dejar a la espalda. Se ha reforzado bien", ha profundizado. "Para ganar, tenemos que hacer las cosas muy bien, seguir el camino no solamente de resultados en casa, sino también de juego, incidir mucho en las cosas buenas que hacemos en nuestro campo, con nuestra gente, y tratar de ganar el partido sabiendo que vamos a tener un rival muy peligroso", ha sostenido. En esta misma línea, ha reconocido que la elevada presión que ejerce el conjunto rojiblanco "comporta unos riesgos, que son que, si no estás bien en la estructura y no estás bien en la presión tras pérdida, el rival tiene más espacios a la espalda".

"Tenemos centrales rápidos, por eso también asumimos ese tipo de riesgos", ha abundado, aun consciente de que "hay que mejorar ese aspecto, que determinadas jugadas con balones a la espalda han generado una expulsión, como en Leganés, o un gol, como el otro día contra el Levante". "Somos un equipo muy persistente, insistente, llegamos mucho, generamos mucho, fuera de casa también", ha alegado, tras lo que ha hecho hincapié en que "la identidad de este equipo de ser agresivo, de esa mentalidad de ir a por el rival es lo mejor para el conjunto".

En lo que respecta a la disposición del cuadro nazarí sobre el terreno de juego, Paco López ha puntualizado que el de este sábado y el del Ciutat de Valencia "son dos partidos muy diferentes", por lo que "el plan no va a ser igual". "Si ya es cierto que nos trastocó la idea o el trabajo de la semana la lesión de Uzuni, esta semana es totalmente diferente. En el centro del campo estamos siempre con esa incertidumbre con los pocos efectivos que tenemos ahí", ha lamentado. A este respecto, ha puntualizado que la reubicación de Víctor Díaz "es un recurso", pero que el sevillano "no es un centrocampista". "Estamos para ayudar. Cada vez que lo ha hecho Víctor nos ha ayudado. Siempre es mucho más fiable poner a un jugador en su demarcación habitual. Si lo tenemos que hacer en algún caso, siempre estamos abiertos a poder hacerlo", ha ahondado, después de subrayar que han "trabajado varias posibilidades".