Ricard se disculpa en redes por su expulsión: "Mi comportamiento fue completamente inapropiado"

Ricard Sánchez ha pedido perdón por su expulsión en El Alcoraz a través de su perfil oficial en Instagram. "Después de lo sucedido hoy, quiero pedir disculpas de todo corazón a la afición, a mis compañeros y al club por mi comportamiento, que fue completamente inapropiado", ha publicado en una historia en su cuenta.

"Soy consciente de que no estuve a la altura y perjudiqué al equipo dejándolos con 10 toda la segunda parte, algo que me duele muchísimo. Asumo toda la responsabilidad de mis actos", ha lamentado el defensa. "Prometo aprender de estos fallos para que no se repitan y trabajaré como nunca para devolver la confianza a mis compañeros a los que hoy he dañado con mis actos imprudentes", ha concluido.

También te puede interesar: