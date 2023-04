Mientras pasea por el campo de la Ciudad Deportiva del Granada donde el filial disputa sus encuentros, Juan Antonio Milla se muestra tranquilo, humilde y con los pies en el suelo. El entrenador alboloteño y el grupo de chavales al que dirige están haciendo soñar con un doble ascenso del club nazarí. A falta de solo cuatro jornadas para finalizar la Liga, el Recreativo Granada lucha por las plazas de promoción de ascenso a Primera Federación, la categoría de bronce del fútbol español.

Si algo sabe este grupo de jóvenes enérgicos, con hambre y ganas, es reponerse de los malos momentos: encadenaron siete derrotas consecutivas en la primera vuelta y hasta principios de año estuvieron coqueteando con el descenso. Sin embargo, el equipo se levantó y en lo que va de año solo ha caído en dos encuentros, lo que le ha llevado a soñar con un posible ascenso. Parte de responsabilidad del gran estado de forma del equipo es de Milla, que atiende a GranadaDigital en la casa rojiblanca.

Pregunta: Empezamos con el último resultado. El pasado fin de semana, el Recreativo Granada ganó por 3-2 al Mancha Real, con remontada incluida. El equipo supo superar esa adversidad de ir por debajo en el marcador. ¿Qué lectura hace de ese encuentro?

Respuesta: Salió a relucir el espíritu de este equipo. Un equipo luchador y que compite de principio a fin los partidos, que es lo que le pedíamos a los jugadores desde el inicio de temporada. Es cierto que hay veces que no tenemos tanto control del juego, pero al final siempre exigimos que seamos competitivos y saquemos ese espíritu ganador. Por suerte, fuimos capaces de remontar dos veces, que no es nada fácil en esta categoría. Al final nos llevamos los tres puntos, algo muy importante.

P.: En la primera vuelta, el equipo sufrió siete derrotas seguidas. Sin embargo, se ha sabido recuperar y superar ese palo. Ahora, se mira al playoff gracias a una gran segunda vuelta. ¿Qué ha cambiado?

R.: Si soy sincero, hemos mirado a la zona de descenso hasta esta semana, porque acabamos de conseguir la salvación matemática. En la primera vuelta estábamos tranquilos porque hacíamos un análisis profundo más allá del resultado. El equipo hacía cosas muy bien, pero había ciertos detalles que nos hacían perder los partidos. Nos transmitía confianza en que las cosas iban a cambiar. Luego, tuvimos la suerte de que llegó la victoria de Torremolinos, que pudo haber llegado mucho antes porque las sensaciones así nos lo hacían ver. A partir de ahí, el equipo ha seguido trabajando lo mismo. Tenemos la suerte de que el grupo está comprometido y de que ha confiado en nuestro mensaje. Al final, los que juegan son ellos y los que sacan los partidos adelante son ellos. Estamos aquí para ayudarles en ciertas cosas y transmitirles ideas, pero ellos son los que le dan la vuelta a la tortilla. Son los responsables de ello.

P.: ¿Se ha notado un cambio anímico en los chicos?

R.: Un resultado positivo te genera confianza. Por suerte, enlazamos luego varias victorias consecutivas. Eso te hace madurar y coger confianza, además de crecer y hacer perder el respeto que le tienes a la categoría al principio. Al empezar nos costaba un poco, estábamos algo atemorizados. Sabíamos que cualquier equipo nos podía ganar y ser superior, pero nos dimos cuenta de que podíamos enfrentarnos y ganar nosotros. Eso se transmite cuando juega el filial, un equipo que no teme a nadie.

P.: De las siete derrotas consecutivas, se pasa a perder solo dos encuentros en lo que llevamos de 2023. ¿Cómo valora ese hecho en una categoría tan difícil?

R.: Buscábamos ser un equipo competitivo que le perdiera el miedo a la categoría. Somos un equipo joven, con energía y fuerza. Perder ese miedo iba a suponer tener nuestras opciones. Es para quitarse el sombrero que solo llevemos dos derrotas, con la igualdad que hay y lo que se juegan los equipos. Eso dice mucho de los chavales y nosotros lo único que podemos hacer es seguir alimentando esa ambición, seguir ayudando y exigiéndoles que no se rindan, que sigan confiando.

"Después del año que hemos pasado, afrontamos el final con mucha ilusión y unas ganas terribles"

P.: Un nombre que está sonando con fuerza es el de Samu Omorodion. Fue el protagonista en el último encuentro al anotar un doblete que consumó la remontada. ¿Cómo está viendo al chico?

R.: Para nosotros, Samu es muy importante. Al igual que Ballo o Pachón, compañeros que ayudan a que él vaya creciendo. No olvidemos que está en edad juvenil. Lo que buscamos es intentar reforzar lo que hace bien y mejorar lo que no hace tan bien. Somos conscientes de que tiene que aprender mucho y tiene que agradecer a los compañeros que están pendientes de él. Todo el crecimiento que tiene también es gracias a sus compañeros. En ese sentido nos beneficiamos de que Samu salga y marque dos goles, y él también se beneficia de sus compañeros que le hacen crecer.

P.: Aunque es un perfil muy joven, ¿lo ve en el primer equipo del Granada en un futuro?

R.: Sí, tanto Samu como casi todos los jugadores, si están aquí es porque tienen calidad para jugar en el primer equipo. Y Samu también puede ser uno de ellos. Lo que debe hacer es trabajar como lo está haciendo, seguir creciendo, y si tiene alguna oportunidad, aprovecharla.

P.: Quedan cuatro jornadas, muchas de ellas ante rivales directos. ¿Cómo se afronta este final de campaña?

R.: Después del año que hemos pasado, lo afrontamos con mucha ilusión y con unas ganas terribles. ¿Quién nos iba a decir en diciembre que a falta de cuatro jornadas estaríamos metidos con los equipos grandes? Para nosotros es un premio. Ya que estamos aquí, trataremos de llegar a la última jornada con opciones de darle la lata a los grandes. Las dos próximas fechas son con rivales con los que estamos igualados a puntos y tras ellas veremos si nos da para llegar a esa pelea. De momento estamos disfrutando, porque los chavales se lo merecen y se lo han ganado.

"Como club y equipo, debemos disfrutar del momento hasta el final y si nos da para llegar, de lujo. Si no, hay que estar orgullosos de los chavales"

P.: El próximo encuentro es en el feudo del UCAM Murcia, un oponente directo. Es un conjunto muy experimentado y veterano, con experiencia en el fútbol profesional y que aún no ha perdido en casa. ¿Cómo lo afrontan?

R.: Va a ser un partido de mucha exigencia. Es un equipo fuerte en casa, que cumple una vuelta sin perder porque su última derrota fue aquí, en la Ciudad Deportiva. Tiene muchos veteranos, con experiencia en la categoría. Además, ha habido cambio de entrenador y se ha vuelto un equipo muy dinámico y atractivo a nivel de juego y transiciones. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para poder sacar algo positivo de ahí, porque nadie ha conseguido ganar. Es un reto más.

P.: A muchos de los jugadores del Recreativo Granada los tuvo ya en el juvenil la temporada pasada. ¿Eso da un plus tanto al entrenador como al jugador?

R.: Sí, conocerse facilita las cosas y el trabajo para todos. Cuando sucede eso, sabes lo que quiere el jugador. Cuanto más tiempo llevas con él, más lo conoces y sabes hasta donde puedes apretarle. En ese aspecto, salimos beneficiados cuando tenemos continuidad en el club. Los procesos son mucho más rápidos, y yo tengo la suerte de que tengo varios jugadores del juvenil del año pasado.

P.: Ahora se lucha por un posible playoff, donde solo ascienden cinco equipos. ¿Ve al equipo capacitado para llevarse una de esas preciadas plazas?

R.: No me gustaría hablar de ascenso y de playoff. Cuatro semanas parece poco tiempo, pero te puedes quedar sin opciones en la segunda. Como club y equipo, debemos disfrutar del momento hasta el final y si nos da para llegar, de lujo. Si no, hay que estar orgullosos de los chavales. Son ambiciosos, gente que tiene ganas.

"Para los exjugadores que no vivimos una época tan bonita, nos llena de orgullo haber luchado en su día por un club y unos colores que a día de hoy todos los granadinos disfrutamos"

P.: Es un grupo joven y con mucha hambre. El reto de subir a Primera Federación, donde están los mejores filiales de España además de equipos históricos, debe ser bonito.

R.: Si se consiguiera un ascenso, que ahora mismo no pasa por nuestra cabeza, es cierto que habría equipos muy fuertes. Las canteras de Barcelona o Real Madrid y equipos de mayor nivel como el Deportivo de la Coruña. Si fuésemos capaces de estar ahí sería un sueño para nosotros y para el club. Pero nos queda eso muy lejos, hay que ir paso a paso y hay que buscar ser competitivos.

P.: El formato del playoff ha regresado a las eliminatorias a ida y vuelta, ante rivales de otras zonas de España. ¿Cómo se disfrutarían estos partidos?

R.: Todo lo que conlleva jugar un playoff es muy bonito, pues se genera un gran ambiente en torno a esos partidos. La afluencia de gente, lo que hay en juego… Es algo bonito y si fuésemos capaces de llegar a eso, valoro el aprendizaje que se pueden llevar los jugadores, jugando partidos importantes. Es un crecimiento para el día de mañana y una oportunidad de madurar para ellos.

P.: A nivel personal, estuvo como jugador en una de las etapas más complicadas del Granada. Recientemente, el club ha acumulado años en Primera e incluso una aparición europea. ¿Cómo ve ese cambio?

R.: Es envidiable lo que ha conseguido. A día de hoy está en Segunda, pero luchando por volver a Primera. Para nosotros, que no vivimos una época tan bonita, nos llena de orgullo haber luchado en su día por un club y unos colores y que a día de hoy todos los granadinos disfrutamos.

P.: Para finalizar, ¿cómo se está sintiendo Juan Antonio Milla al frente del banquillo del Recreativo Granada?

R.: Bien, estoy muy contento. La predisposición de los jugadores es lo que hace al entrenador sentirse más cómodo. Al final es lo que te lleva a disfrutar de tu profesión. He tenido la suerte esta temporada de tener unos jugadores a los que conocía a casi todos, y no tengo ninguna queja de los que han llegado nuevos. Cada uno ha aportado desde su parcela, con un excelente cuerpo técnico que tengo a mi lado. No puedo estar más contento, la verdad.