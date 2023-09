El Recreativo Granada busca atar en casa sus primeros tres puntos

Al Recreativo Granada se le está resistiendo la primera victoria y cada jornada sin sumar de tres pesa en una categoría con tantos aspirantes al ascenso como la Primera RFEF. Aunque ha desprendido buenas sensaciones, el conjunto dirigido por Juan Antonio Milla tan solo ha empatado dos encuentros y ha perdido otros tantos. El último, en La Rosaleda, de forma contundente. Este sábado (16:00 horas), regresa a la Ciudad Deportiva para tratar de atar en casa el primer triunfo del curso, ante un Intercity que, si bien carece de regularidad y lejos de su estadio tiembla, lleva ya seis puntos.

El cuadro alicantino, fundado en 2017 y en competición por segundo ejercicio consecutivo en la categoría, se sitúa en mitad de la tabla tras haber ganado los dos compromisos que ha disputado como local este curso y haber perdido en sus dos salidas, en ambas de manera holgada. En su última cita, en casa, endosó un severo 3-1 al San Fernando, con dos goles de Xemi Fernández y otro de Emilio Nsue, ex de Mallorca y Real Sociedad, entre otros equipos. Este último es uno de los varios futbolistas contrastados que intercala en su plantilla para tratar de certificar otra permanencia y, tal vez, mirar un poco más arriba.

"Quizá el nombre del rival no tiene tanta historia como los que hemos tenido en frente hasta ahora, pero el perfil de sus jugadores dice mucho. Tiene experiencia, es un perfil asentado", aseguró Milla en la previa del encuentro. "Es una semana en la que no debemos confundirnos", advirtió el técnico rojiblanco. Se mostró también deseoso de obtener el primer triunfo del curso después de perder en La Rosaleda. El Málaga, aspirante al ascenso tras caer de Segunda División, endosó un 3-0 al filial granadinista en un derbi particular que dejó a los nazaríes en descenso, con dos puntos.

"Vamos con la máxima ilusión por conseguir nuestra primera victoria", sostuvo Juan Antonio Milla, quien puntualizó que "hay muchas cosas que mejorar". "El Intercity ha conseguido dos victorias, lo cual nos dice lo complicado que va a ser", agregó el técnico granadinista, antes de indicar que "la categoría te dice que debes ser un equipo serio, que cometa pocos errores". "A pesar de ser un plantel joven, sabemos que tenemos que mejorar en esos aspectos. La clave del partido va a pasar por ahí, por ser un grupo sólido a nivel defensivo y aprovechar el talento que tienen nuestros jugadores", zanjó.