Karanka: "Es uno de los días más felices en el vestuario"

"Se ha sufrido, y no voy a decir que es igual de importante que la del 5-0 contra el Sporting, pero posiblemente sea uno de los días en que más feliz se ve el vestuario", ha asegurado Aitor Karanka, entrenador del Granada, tras la victoria del conjunto rojiblanco frente al Zaragoza. El técnico nazarí ha asegurado que ha sido un encuentro "para estar muy orgulloso de los jugadores" y, dado el idilio del cuadro granadinista con Los Cármenes, se ha expresado "contento de poder seguir en este estadio, con esta gente". "Aparte de la victoria y de la portería a cero, ha sido, sobre todo, la forma de conseguirlo. Hoy ha sido el mejor ejemplo de por qué siempre hablo bien de este grupo. Ha sido el partido en el que hemos merecido marcar más goles y llegar con más tranquilidad a los minutos finales", ha elogiado.

El entrenador del Granada ha asegurado que "estos partidos son importantísimos", tras lo que ha insistido en que, con todos sus pupilos en condiciones de competir, "es más fácil que las cosas salgan bien". "Cuando estemos todos, las cosas van a salir mucho mejor. No es ninguna excusa, el equipo está pasando momentos de muchos lesionados y gente con su selección antes de Las Palmas", ha incidido. "Con Sophia Yang he estado justo después del partido, hemos hablado del partido, de lo que ha sufrido. Estoy muy contento, con todos los altibajos, todas las dudas que parecía que había fuera de la Ciudad Deportiva, que incluso gente que está dentro de ella se sorprendía de ese ambiente. Hay un equipo comprometido, juegue el que juegue", ha sostenido.

Cuestionado sobre el nivel de intensidad y agresividad de su equipo, Karanka ha descartado que el conjunto rojiblanco "haya sido agresivo". "Sabíamos que el Zaragoza gana muchas disputas", ha argumentado, para seguidamente aclarar que, tras la retirada de Melendo, ha "metido a un centrocampista más, con Puertas junto con Bodiger y Meseguer". En la misma línea, ha argumentado que esta modificación del esquema buscaba compensar a su plantel. "Otra razón por la que he puesto a tres centrales ha sido que empezaban a enviar balones a la espalda de los defensas", ha agregado.

Variaciones

Durante el encuentro, dio minutos a Pepe, pues, a su juicio, "se lo merece". "Es una pena que el año pasado no hubiéramos entrenado más juntos, porque el día del Celta habría jugado él sin ninguna duda. Es difícil describir a Pepe como profesional. Es un encanto de chico, que sabes que va a hacer todo lo que esté en su mano por agradar a su entrenador y a sus compañeros. Se ha demostrado que es un fenómeno. Casi sin calentar ha salido, ha cumplido", ha valorado sobre el joven zaguero. También ha reparado en la actuación de Víctor Meseguer, quien "ahora tiene su oportunidad". "Hoy ha dado un paso más del que dio el otro día en Tenerife", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el de este viernes era "un partido para todos", antes de defender que el partido de Ponferrada fue, a su parecer, "uno de los mejores partidos de la temporada", pese a no jugarse en Los Cármenes. "Creo que te contagias del partido. Cuando ves a los jugadores y la afición de la manera en que estaban, está claro que tienes que ir ahí. El partido estaba muy complicado", ha exteriorizado después, al ser preguntado sobre la tensión con la que ha vivido el encuentro.

En lo que respecta a la actuación de Víctor Díaz y Miguel Rubio en el centro de la zaga, Karanka ha asegurado alegrarse "por los dos". "Encima, Miguel mete un gol que nos da los tres puntos. Víctor, después de lo mal que lo pasó en la pretemporada, está demostrando una vez más por qué es el capitán del Granada. Cuando las cosas van bien y tienes a alguien como él como capitán, como Jorge Molina, como José Callejón o como Quini, todo es mucho más fácil", ha abundado, tras señalar que espera "que no sea mucho" la lesión que ha obligado al cordobés a salir del campo.

También ha analizado la actuación arbitral, con la que ningún bando ha salido satisfecho. Amonestado, el entrenador del Granada ha revelado que le ha dicho al colegiado "que no podía ser que un jugador estuviese en el suelo y ellos -los futbolistas del Zaragoza- estuvieran sacando el balón". "Es la primera que me sacan como entrenador en España. En cualquier otro partido, he dicho lo mismo y no me han sacado tarjeta", se ha encogido. En referencia a la acción del gol anulado a Giuliano Simeone, el técnico "pensaba que lo que estaban revisando era la falta a Callejón, no el fuera de juego". "A mí lo que me frustra son el cuarto árbitro y el juez de línea, que estaban en esa banda. Tenían la misma perspectiva que tenía yo", ha esgrimido.

Por último, ha calificado el margen de tiempo con el que prepara la próxima cita como "espectacular". "Venimos de una semana o diez días muy largos, con gente que está recuperándose, gente que ha vuelto a caer lesionada… Y no es lo mismo afrontar estos días habiendo ganado de la forma en que se ha ganado", ha zanjado.

Enfado visitante

El entrenador visitante, Juan Carlos Carcedo, ha expresado por su parte su disconformidad con la anulación del gol de Giuliano Simeone. "Las líneas se pueden tirar un poco desde donde cada uno quiera. A mí no me parece fuera de juego", ha indicado el preparador maño. Más allá de la polémica arbitral, ha señalado que su equipo hizo "un primer tiempo bastante bueno". "El gol nos ha hecho mucho daño. El equipo creía que podía hacer el empate. Lo ha intentado con más corazón que juego", ha analizado, consciente de que "era un feudo difícil". "Estábamos convencidos de que, si los derroteros iban por donde lo hicieron en el primer tiempo, tendríamos nuestras oportunidades", ha lamentado.