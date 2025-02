No es habitual que un aspirante al ascenso conceda tanto en su estadio como lo ha hecho hasta el momento el Granada. Es noveno en la tabla de mejores locales, con tres derrotas y cinco empates que le lastran, a diferencia de su último salto a Primera División, durante el que fue un anfitrión intratable. El conjunto rojiblanco busca ahora esa fortaleza en casa para, de una vez, entrar en la franja de playoff, posición privilegiada para vislumbrar las plazas que obtienen el billete sin escalas a la élite. Recibe este sábado (18:30 horas) al Zaragoza, un histórico venido a menos, con la necesidad de ganar y esperar que los de arriba pinchen para alcanzar la promoción. Duelo parejo, a tenor de los dos cruces anteriores con los maños, en el que Fran Escribá deberá inventar una nueva defensa.

El tanteo sale parejo entre los dos conjuntos en lo que va de curso. La desdicha tumbó al Granada en La Romareda en Liga, pero Luca Zidane le dibujó una sonrisa en los penaltis en la Copa del Rey, también en el feudo aragonés. Las cosas, sin embargo, han cambiado mucho desde entonces. No está entre los rojiblancos Myrto Uzuni, que recortó distancias en la primera vuelta, ni Iván Azón, bigoleador zaragocista en aquella cita. Sí están los que agitaron en el torneo del KO, aunque Weissman ha quedado relegado a un segundo plano y Adu Ares, intermitente, solo ha marcado un tanto desde entonces.

Miguel Ángel Ramírez dirige ahora al cuadro maño, que sí mantiene la frescura y su intensidad en la presión, aunque no logra remontar el vuelo. Encadena tres jornadas sin ganar, dos derrotas consecutivas, argumentos para instalarse en la 16ª posición de la tabla con solo 34 puntos. Se afila ahora con Dani Gómez en punta, que marcó en su debut, aunque no estará en Los Cármenes porque fue expulsado contra el Burgos. Tampoco estarán, por lesión, Lluís López, Toni Moya, Guti, Nieto y Luna, mientras que Aketxe, Alberto Marí y Clemente llegan entre algodones. Mario Soberón, su mejor artillero actualmente con seis dianas, no juega desde diciembre, mientras que Kosa no lo hace desde octubre. Otro puzle, parecido al que supone alinear este sábado en el Granada.

Los rojiblancos no pueden contar con el sancionado Ricard ni con los lesionados Miguel Ángel Brau, Carlos Neva, Reinier y Kamil Józwiak. Una relación de ausentes que obliga a Escribá a poner parches atrás. Estará Luca Zidane bajo palos, como sucede precisamente desde que lideró el pase en Copa en La Romareda, con una zaga nueva justo por delante. Rubén Sánchez, único lateral natural sano, protegería el flanco diestro, a priori con Miguel Rubio y Manu Lama por dentro. Loïc Williams, que regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones, apunta a ser el elegido para ocupar el costado izquierdo, como ya ha hecho en alguna ocasión, aunque el técnico defendió la capacidad de Tsitaishvili para jugar ahí. Quien no se situará en ese lugar será Rodelas, como descartó el propio entrenador granadinista.

De ahí en adelante, también surge alguna duda. El centro del campo que comenzó en El Alcoraz funcionó bien, aunque también lo hicieron como refresco Martin Hongla y Manu Trigueros, lo que eleva la competencia. No obstante, cabe esperar que permanezcan Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, satisfecho Escribá con el equipo hasta la expulsión. También repetirían por las bandas Abde Rebbach y, si no es retrasado al lateral, Giorgi Tsitaishvili. Stoichkov se descolgaría por dentro, a medio camino entre ser un mediapunta y un delantero centro. La referencia sí será Lucas Boyé, que ha sacado punta al colmillo en ausencia de Uzuni. Está liderando y el Granada lo agradece. Será fundamental que siga así para que el equipo pueda fortificar por fin Los Cármenes.

Alineaciones probables:

Granada CF: Luca Zidane; Rubén Sánchez, Miguel Rubio, Manu Lama, Loïc Williams; Giorgi Tsitaishvili, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Abde Rebbach; Stoichkov y Lucas Boyé.

Real Zaragoza: Joan Femenías; Iván Calero, Bernardo Vital, Jair Amado, Tasende; Kevin Arriaga, Ager Aketxe, Francho Serrano; Adu Ares, Alberto Marí y Adrián Liso.

Árbitro: Germán Cid Camacho, del comité castellanoleonés.