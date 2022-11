El Granada vuelve a mirar de frente a sus temores lejos del calor del hogar, con la oportunidad no solo de acabar con sus males a domicilio, sino de engancharse a la carrera por la cabeza de la tabla. Visita este domingo (16:15 horas), en un Carlos Tartiere también en marejada, al Oviedo, que no termina de arrancar. Cambió de técnico y ahora es Cervera quien ordena a sus hombres a los remos, ya a contracorriente para evitar descolgarse. La guerra en que compiten ambos equipos es distinta, pero la presión en caso de no ganar esta jornada sería similar. Para el conjunto rojiblanco, el triunfo puede hacer buenos sus dos últimos empates y que clausura esta semana maratoniana con saldo positivo.

El Alavés no falló en casa, frente al Zaragoza, pero sí el Burgos, que perdió frente al Tenerife. Tres puntos permitirían al Granada, por tanto, recortar la distancia con el grupo que encabeza la clasificación, beneficiado por el enfrentamiento entre Las Palmas y Eibar. Como poco, reduciría a cinco unidades la ventaja del cuadro babazorro, actual líder de la competición. Pero, por encima de las cuentas, ganar al Oviedo sería para los de Karanka una inyección de tranquilidad, quitarse un lastre que arrastran desde el pasado mes de agosto y superar un trauma.

Al cuadro carbayón le empieza a agobiar la necesidad. Aun con dos tercios del curso por delante, un bagaje de 13 puntos en lo que se ha disputado hasta la fecha alarma. El club trató de corregir el rumbo con la destitución de Bolo y la posterior contratación de Cervera, que, si bien se estrenó con un triunfo, en esta semana ha enlazado dos derrotas, ambas lejos de su feudo. El que fuera técnico del Cádiz trata de inocular en el conjunto asturiano la idea que tan buen resultado le dio en el Mirandilla, con el exrojiblanco Montoro, héroe del EuroGranada, como director de orquesta. Tiene a su disposición una plantilla experimentada, tanto en Segunda como en Primera, en la que Borja Bastón es la referencia ofensiva. Cinco muescas ha dejado hasta la fecha. Atrás, Rodri Tarín, pretendido en su momento por la entidad nazarí, manda desde el eje de la zaga.

Karanka afronta el duelo sin nuevas bajas. En su rueda de prensa previa al duelo, aseguró recuperar a Jonathan Silva, Quini y Víctor Díaz -el capitán sufría dolor de garganta, aunque quiso acompañar al equipo en la última convocatoria-, así como que los únicos descartes, además de los lesionados de larga duración, son Sergio Ruiz y Rochina. Sin embargo, se prevén pocas novedades. El preparador también sostuvo que sus pupilos se encuentran bien físicamente, pese a la acumulación de partidos, y que las modificaciones que introduzca serían por pura "decisión táctica". Ha encontrado su once tipo, por lo que cabe esperar que, con todos disponibles, lo mueva poco.

Ricard se quedará el lateral diestro, con Miguel Rubio e Ignasi Miquel en el centro de la zaga. Pese a contar con Víctor Díaz, Karanka ya ha expresado en varias ocasiones su predilección por alinear a un central zurdo que favorezca la salida del balón por ese perfil. Lo mismo sucede con Carlos Neva, una vez reincorporado a la dinámica competitiva del grupo, si bien el retorno de Quini siembra la duda. En la franja ancha, Bodiger y Petrovic son piezas poco menos que inamovibles.

Sí cabe esperar que Bryan Zaragoza halle el premio a sus buenas actuaciones desde el banco, en una parcela en la que la falta de gol empieza a escocer. Ya en la pasada jornada rondó la cabeza del técnico otorgarle la titularidad. No lo hizo, pero el malagueño volvió a agitar el duelo para decantar la balanza en esta ocasión. Presumiblemente, entrará en el costado diestro, en detrimento de Puertas. Perea también tuvo un impacto notable en el encuentro frente al Levante, con lo que oposita a la alineación. No obstante, lo más probable parece ser que Karanka mantenga el resto de su esquema.

En tal caso, Melendo sería el enganche, en busca de una ráfaga de viento que le despeje los nubarrones, con el frustrado Uzuni en la orilla izquierda, para ventear y tratar de rastrear el camino del gol. En punta, Callejón, aunque Jorge Molina y, en menor medida, Arezo, le plantean competencia. Con la enfermería vacía, el preparador granadinista tiene alternativas, tanto para formar de inicio como para refrescar durante el encuentro. En buena medida, eso le ha permitido asear la imagen del equipo. Ahora, le falta encontrar el marco rival y acabar con sus males más allá de Los Cármenes.

Alineaciones probables:

Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas Ahijado, Rodrigo Tarín, Dani Calvo, Aceves; Viti Rozada, Montoro, Luismi Sánchez, Hugo Rama; Borja Bastón y Samuel Obeng.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic, Bodiger; Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni; y Callejón.

Árbitro: Caparrós Hernández, del comité valenciano.