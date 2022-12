Paco López: "Creo mucho en la forma que tenemos de hacer las cosas"

El entrenador del Granada, Paco López, respondió a las preguntas de los periodista locales inmediatamente después de ofrecer su rueda de prensa posterior a la derrota rojiblanca en Oviedo, este jueves. El técnico nazarí se expresó confiado, pese al resultado. "Por merecimientos, el equipo no se podía ir perdiendo", sostuvo, antes de asegurar no estar preocupado por los problemas de gol que sus pupilos expresan fuera de casa, convencido de que los tantos "llegarán".

Resultado: "Siempre digo que los resultados son inamovibles y justos. Otra cosa son los merecimientos. Por merecimientos, el equipo no se puede ir hoy perdiendo. Hay que insistir. Merecer las cosas te da para ser positivo. Vamos a seguir siéndolo porque motivos tenemos".

Roja a Miguel Rubio: "Muy dudosa, le he pedido explicaciones al árbitro. Me las ha dado en el túnel de vestuarios y no me han convencido, sinceramente".

Rochina y Bodiger: "Dentro de lo negativo que es el resultado, lo positivo es que le hemos dado minutos a ellos y a Sergio, Soro ha jugado todo el partido… Nos viene bien darles minutos, que vayan cogiendo buenas sensaciones".

Arezo y Pepe: "Simplemente es que juegan once. Hay cinco cambios, es muy difícil elegir, decidir, y no tiene nada que ver. Si no juega uno, juega otro. Esto es así".

Menos habituales: "Fenomenal, porque los hemos visto enganchados. Lo que queríamos, entre otras cosas, era que esos futbolistas que menos minutos estaban teniendo en Liga, o los que venían de lesión, tuvieran sus minutos y buenas sensaciones".

Qué echó en falta en el primer tiempo: "He echado en falta la contundencia en el área. Es verdad que hemos ido de menos a más, pero estamos en un momento en el que no nos podemos permitir la más mínima relajación, aunque no es relajación. Hay que salir cuidando todos los detalles del mundo. Entre ellos, el balón parado".

Problemas para hacer gol: "No, no. Van a llegar y estoy convencido de que llegarán. No tengo ninguna duda, porque tenemos jugadores que siempre han hecho goles y están preparados, capacitados para hacerlos. Me preocuparía si no generáramos, pero el equipo sigue generando".

Sergio Ruiz: "Bien, buenas sensaciones. Ha salido en un momento en el que ha habido más parón del habitual. Lo importante es que se encontrara suelto en el campo y lo ha hecho".

Dos derrotas fuera de casa seguidas: "Trataremos de que no afecte. Somos profesionales, nos tenemos que venir arriba. Tenemos que persistir en la idea. Creo mucho en estos jugadores, en esta plantilla y en la forma que tenemos de hacer las cosas. Estoy convencido de que el equipo va a dar muchas alegrías".

Balance: "Eso es mejor hacerlo al final del campeonato. Seguimos en ese proceso de mejora. Las valoraciones prefiero hacerlas al final".

Seis días de vacaciones

El primer equipo del Granada comenzó este mismo viernes sus vacaciones de Navidad. La primera plantilla tendrá seis días de descanso desde este 23 de diciembre antes de retornar al trabajo para afrontar la segunda mitad de la temporada. En concreto, Paco López y sus pupilos volverán a la Ciudad Deportiva el jueves 29 de diciembre, ya con la visita del Cartagena a Los Cármenes, el próximo 8 de enero de 2023, a las 14:00 horas, en la que será la primera jornada de la segunda vuelta y del año. Lo hará con más de 15.000 abonados registrados, y sumando durante su campaña de captación de media temporada. El club rojiblanco anunció este mismo jueves que rebasó esta barrera de carnés y que ya eran 15.042 socios.