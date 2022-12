Paco López: "En el fútbol, si quieres ganar, hay que hacer gol"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido frustrado tras la eliminación del conjunto rojiblanco de la Copa del Rey. "Una vez más, lo hemos hecho casi todo con balón, exceptuando otra vez la finalización", ha lamentado el técnico valenciano. "Hemos vuelto a llevar la iniciativa, a ser mejores con balón", ha aseverado el preparador granadinista, quien considera que a su rival, el Oviedo, "le ha venido sensacional el gol a balón parado en los primeros minutos".

"Se ha dedicado a lo que mejor sabe hacer, que lo hace muy bien, que es meter gente por detrás de la pelota, salir a la contra con su juego directo y aprovechar sus virtudes", ha analizado sobre su adversario, antes de incidir de nuevo en los problemas del Granada frente a la portería. "En el fútbol, si quieres ganar, hay que hacer gol. Las hemos vuelto a tener de todos los colores. Hay que insistir", ha expuesto Paco López.

Cuestionado sobre la entrada de Rochina tras el descanso, el técnico ha argumentado que a sus pupilos les faltaba "algo más de fluidez". "Bodiger y Petrovic no terminan de ser jugadores que puedan desequilibrar en esa zona. Nosotros somos un equipo que trata de llegar la mayoría de veces combinando por dentro y nos faltaba esa fluidez. Hemos tratado, con Rochina acompañando a Petrovic en el medio campo, darle eso al juego. Creo que en ese sentido hemos estado muchísimo mejor", ha profundizado, para seguidamente revelar que Perea pidió el cambio. "José Callejón nos da muchísimo", ha agregado, seguidamente.

"Es una pena irnos otra vez de vacío, aunque sea una eliminatoria de Copa, por como estamos haciendo las cosas. Cuando no ganas, hay cosas a mejorar. Una vez más, nos quedamos con un jugador menos. Es el enésimo en el que nos quedamos con un jugador menos. Otro de los aspectos a darle una vuelta y a mejorar", ha concluido, tras lo que ha exteriorizado sus dudas en este sentido. "He ido a preguntarle -al árbitro- por el tema de la expulsión. Yo no tengo tan claro que sea roja. No estoy de acuerdo con su explicación", ha detallado.

Cervera

El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, ha sido en cierta medida autocrítico pese al triunfo y al pase de ronda. "Hemos empezado bien el partido, los hemos parado bien, porque son muy buen equipo y tienen muy buenos futbolistas. Los cambios que meten en el descanso mejoran al equipo y nos obligan a defender muy atrás", ha analizado, antes de poner el "pero" en las transiciones ofensivas de su equipo. "Hemos tenido en la primera parte tres contras de las que alguna tenía que acabar dentro, porque, para mí, son muy claras", ha lamentado. "Hay que trabajar en que, cuando la tenemos, a veces regalamos. También es verdad que en defensa hacemos un trabajo muy duro y, cuando la tenemos, a veces estamos muy cansados", ha apuntado.