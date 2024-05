Sandoval: "Me duele que el esfuerzo de mis jugadores no sea recompensado con una muerte digna"

A LaLiga le quedan tres jornadas, pero el descenso prematuro y ya oficial del Granada obliga al club a comenzar a hacer balance. El primero en hacerlo ha sido su entrenador, José Ramón Sandoval, quien, resignado, ha asegurado que "no hay consuelo en este momento". "Me duele que el esfuerzo de mis jugadores desde que estoy aquí no ha sido recompensado con una muerte digna, que era lo que yo quería", ha lamentado el técnico rojiblanco, quien, no obstante, invita a "construir algo bueno de cara a un futuro". En ello piensa y con esa idea, como ha avanzado, elaborará sus alineaciones a partir de ahora, tal vez como candidato a dirigir al cuadro nazarí la próxima campaña en Segunda. "No me preocupa nada. Vine aquí a una labor y ahí está mi trabajo", ha resuelto al respecto, sin ahondar demasiado en la derrota contra el Madrid.

"Salimos al campo tapados con la sábana ya, en el crematorio. Para enfrentarte a un Real Madrid había que ser valientes, como han sido en los primeros 30 minutos. Al final, teníamos que correr para atrás y no estábamos preparados. El talento técnico y físico se ha notado, y más en la situación en la que estamos. Muchas veces, el estado de ánimo te hace llegar antes a algunos sitios. Ahí nos desinflábamos", ha analizado sobre el encuentro, en el que el madrileño ha reconocido que "solo quería que sufrieran lo menos posible porque quería tenerlos para Vallecas". "Allí tenemos que intentar remontar la situación que está teniendo y dar minutos a jugadores que el club quiera tener el año que viene", ha adelantado.

En este sentido, ha aclarado que jugarán de aquí al final de curso "los que verdaderamente estén a disposición". "Hay a jugadores con los que sería kamikaze volver a insistir cuando han hecho un esfuerzo y podemos llegar a una lesión. Ahora, hay que protegerlos y tienen que ir al frente otros que creemos que pueden ser un futuro para este club o, para terminar la temporada dignamente", ha ahondado. Porque esa búsqueda de la honra es lo único que le queda al equipo. "Voy a seguir siendo positivo. A mí nadie me engañó cuando vine aquí", ha alargado.

"Si de algo estoy satisfecho es que el equipo lo ha sentido. Estaría triste si no lo hubiera sentido. Lo he visto desde que hemos montado en el autocar. A alguno se le saltaban las lágrimas. Sabían que ya se había producido", ha revelado sobre las horas previas al partido frente al Real Madrid, en las que se ha consumado el descenso. Su idea, ha aseverado, era "intentar que la afición se sintiera orgullosa, al menos, con un partido digno", después de dar "la charla más difícil" de su vida. "Lo hemos intentado, pero contra esta máquina de hacer las cosas bien, ha sido difícil. Si nos hubiésemos enfrentado al Real Madrid en otras circunstancias, hubiésemos plantado más cara", ha sugerido, para seguidamente "dar las gracias porque no han apretado el acelerador". "La hemos cagado y ahora tenemos que volver a revertirlo", ha apostillado.

A este respecto, ha advertido que "en las malas hay que estar" y que sus pupilos tratarán de "dignificar los 93 años de historia que tiene este club". "Me han comentado que ha habido ya por parte de la presidenta una carta. Es bonito empezar a saber en qué nos hemos equivocado. A partir de ahora, a construir", ha señalado sobre la reacción granadinista, antes de ser preguntado sobre si cree que hubiera logrado salvar al equipo de incorporarse antes. "Sería ventajista decir ahora que he llegado tarde. Me gustaría pasar este duelo con mi gente, con los que verdaderamente han estado a mi lado en el club para conseguirlo y se han dejado la vida. Hemos disfrutado mucho de unas semanas en las que incluso hicimos a la afición echar cuentas", se ha encogido.

Sí ha subrayado, en cambio, que "no cambiaría nada" de lo que ha hecho en este tiempo. "Hemos estado en bola de partido. Quitando este partido, que es obvio. Hemos peleado, hemos competido bien. Hemos exigido mucho a los contrincantes. Hemos vivido un día a día bueno de trabajo, de sacrificio. Yo venía aquí a sacar el máximo rendimiento a la gente que estaba bloqueada o no podía y lo hemos conseguido", ha resaltado. Después ha lamentado la sucesión de desgracias que han acompañado al club en esta campaña. "No sé qué más le puede pasar: que se muera un aficionado en la grada, que tenga una alineación indebida, varios lesionados. Ha sido una temporada aciaga que tenemos que olvidar", ha enumerado, aunque ha puntualizado que "no hay que quitar valor a lo que se está construyendo en este club".

"Esto se volvió a hacer otra vez. Se bajó de una manera muy fea, se reconstruyó y se consiguió ascender y jugar una Europa League", ha recordado José Ramón Sandoval, quien ha indicado que "habrá que mirar qué se hizo en esa etapa, coger esas cosas positivas y ponerlas en el carril para que vuelva a funcionar el tren". "El botón de reseteo es lo más importante. Lo bueno que tiene LaLiga, que va a terminar prontito, es que el miércoles tenemos de nuevo competición", ha zanjado.

Carlo Ancelotti

Tampoco ha hablado demasiado del encuentro el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Las sensaciones son buenas porque todos compiten, todos luchan, todos muestran calidad, todos juegan como equipo", ha destacado, con la mente puesta en la fiesta de la Liga y en la final de la Champions. "No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición", ha señalado, antes de revelar que durante la misma, de nuevo, sacará "un puro". Después se ha dirigido a la hinchada rojiblanca. "En el deporte, hay que contemplar también la derrota. Tiene que ser una oportunidad para hacer mejor las cosas en el futuro. Granada es una afición importante. Creo que lo intentará todo, tanto la afición como el club, la próxima temporada para subir a Primera", ha sostenido.