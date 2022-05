Karanka: "Habremos hecho nuestro trabajo cuando estemos matemáticamente salvados"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, insistió durante su rueda de prensa previa al encuentro contra el Betis, en el que el conjunto rojiblanco puede certificar su permanencia en Primera división, en que "todavía no hay nada hecho". "Se han conseguido seis puntos muy importantes, contra un rival directo y con un equipo que estaba peleando por Europa. En los dos casos, hemos sido superiores, con un nivel de confianza muy bueno", concedió el técnico, si bien recalcó que sus pupilos saben "que todavía queda y que lo importante es esa progresión, que se está transmitiendo en puntos". Además, se mostró reacio a hacer cuentas para la salvación: "Las cábalas son ganar nuestros partidos".

Karanka, que comenzó su comparecencia felicitando al Covirán Granada por su ascenso a ACB, evitó anteponer una justificación a causa del contrincante que le espera esta semana. "Es el rival que hay. Martirizarte o pensar si es el mejor o el peor no te lleva a ningún sitio. Yo llegué un lunes a la noche y el miércoles estaba en el Wanda; tampoco creo que fuera un buen adversario para empezar. El equipo dio la cara y compitió fenomenal", puntualizó. "Una de las cosas que ha hecho el equipo es olvidarse del rival en cada momento, querer progresar y querer llegar donde estamos llegando. Esta es la línea que debemos seguir, pensar que estamos dando en cada partido un pasito adelante", apostilló.

No obstante, aguarda el Betis, un conjunto que "tiene un grandísimo entrenador, que viene de ganar la Copa, con muchísima confianza, muchísimas variantes y jugadores de muchísima calidad", bajo la lupa de Karanka. "Si a todo eso le añades que siguen con opciones de clasificarse para la Champions League, es todavía más peligroso", abundó, aunque incidió inmediatamente después en que los rojiblancos deben mirar a su propio rendimiento. Este viene marcado por los problemas físicos. "Seguimos sin poder contar con Dani (Raba), con Ángel Montoro… Darwin Machís tampoco está y Escudero está fuera por tarjetas", resolvió sobre la situación en la que se halla la plantilla.

En este sentido, el entrenador aseguró que a sus jugadores no les puede "pedir más, porque están dando el máximo". "Me gustaría que estuviésemos mejor para poder hacer más", lamentó, para seguidamente subrayar que "la gente está muy justa". "En mejor estado, aunque quienes están saliendo del banquillo lo están haciendo muy bien, lo hubiésemos hecho mejor. Con ese puntito más de preparación física, no habríamos pasado los apuros que pasamos el martes, por ejemplo", aseveró.

El otro condicionante con el que cuenta la plantilla nazarí de cara al duelo de este domingo, a las 19:30 horas, es la percepción de que la permanencia está cerca. "Tanto de jugador como de entrenador he tenido mil experiencias de salir de situaciones malas, como ahora, y de situaciones en las que pensabas que estaba todo hecho y que no se ha conseguido. Esa experiencia me lleva a tener los pies en el suelo y a ser el primero que es consciente de que no está nada conseguido", indicó el entrenador del Granada, quien advirtió de que, si nota "muestras de que esa euforia está en el vestuario", tratará de "bajarla".

"Estamos mejor, el equipo transmite cosas que antes no transmitía, pero eso nos tiene que llevar a la confianza de seguir sumando y de seguir intentando ganar los partidos", insistió. "Las cábalas son ganar nuestros partidos. Sería un error pensar que si otros no ganan nos puede valer o que hemos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo habremos hecho cuando estemos matemáticamente salvados por nuestros méritos", zanjó.