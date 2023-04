Paco López: "La idea es no repetir los errores que cometimos en Gijón"

El entrenador del Granada, Paco López, ha advertido en su rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander de la dificultad que entraña este encuentro. "Es un rival que nos va a hacer el partido incomodísimo, estoy convencido", ha sostenido el técnico rojiblanco, quien recuerda, en relación a las bajas del conjunto cántabro, que la derrota frente al Sporting se dio en un contexto similar. "La idea es no repetir los errores que cometimos en Gijón, pero cada encuentro es una historia distinta. Trataremos de imponer nuestro trabajo al de ellos, aunque no va a ser fácil", ha afirmado.

Ausencias de Melendo, Perea y Weissman en el entrenamiento de este viernes: "Ha sido una sesión más lúdica, de bajada de carga, porque los días fuertes han sido miércoles y jueves. Han considerado los servicios médicos que era importante que se quedaran tratándose".

Diferente forma de afrontar los partidos: "Los contextos son muy diferentes, los rivales son muy diferentes, lo que nos encontramos muchas veces en casa y fuera de casa… Nosotros tratamos de que la idea sea la misma, la de competir, ser un equipo intenso, que llegue muchas veces a portería rival y hacerle incómodo al equipo contrario cuando tiene la pelota, pero sabemos que vamos a un campo, como es El Sardinero, que aprieta. Ahora mismo, sus aficionados saben que el equipo necesita ayuda, van a empujar y se van a volcar con él. El Racing, pese a las bajas que tiene, y ya lo vivimos el día del Sporting, no va a perder absolutamente nada de su potencial. Creo que motiva, incluso, mucho más a todo el mundo. Es un conjunto que le imprime un ritmo muy alto. Con balón, son atrevidos y muy verticales. Te presionan muchísimo cada vez que pueden en zonas muy altas. Es un rival que nos va a hacer el partido incomodísimo, estoy convencido. Evidentemente, la idea es no repetir los errores que cometimos en Gijón, pero cada encuentro es una historia distinta. Trataremos de imponer nuestro trabajo al de ellos, aunque no va a ser fácil. Los datos están ahí. Creo que en 2023 en su campo solamente ha perdido un partido, 0-1 ante el Levante, y el Racing mereció mucho más. El gol del Levante fue a balón parado al inicio del partido, de Montiel, pero el Racing apretó muchísimo. Sabemos que es un partido con muchísima dificultad, con un rival que va a empujar, que te va a apretar. Lo que tenemos que hacer es competir al máximo, con la idea de hacer las cosas muy bien, con balón y sin balón, para traernos los tres puntos, que es lo que todos queremos".

Ansiedad: "Las emociones de los futbolistas, que no dejan de ser personas y tienen emociones, claro que influyen. En este final de temporada influyen muchísimo. Tratamos de trabajar también ese aspecto. Para combatir eso, sobre todo, intentamos que haya confianza, fe, convicción en lo que se trabaja, en lo que se hace. Creo que es el antídoto contra la temida ansiedad, urgencia o necesidad que tenemos todos los que estamos jugándonos cosas ahora mismo, los de arriba y los de abajo. Para huir de eso, es muy importante creer en lo que uno hace, centrarte realmente en lo que hay que hacer para ganar un partido, no centrarte en las consecuencias, si son positivas o negativas, sino pensar realmente en que para ganar un partido hay que hacer las cosas muy bien, darlo todo desde la inteligencia. Para mí, va a ser clave en estos partidos equilibrar que el equipo lo dé todo con la inteligencia. Son tantas y tantas las claves que van a influir en cada partido a partir de ahora que trataremos de controlar todo lo que podamos".

Qué aporta Petrovic: "Energía. En el partido pasado, entendíamos de dónde veníamos, contra qué rival jugábamos y que Petrovic nos podía dar esa energía en la recuperación, acompañada en este caso por Yann Bodiger. También recalco que cada partido es distinto y hay que aprovechar los momentos de los futbolistas. Venía diciendo últimamente que Petrovic estaba trabajando de una forma sensacional, que había ido cogiendo un nivel muy bueno. Tuvo un momento bajo. Se trata de que todos estén en el mejor momento posible e intentar aprovechar las características y condiciones de cada futbolista en función de lo que necesitemos en cada partido".

El momento del equipo: "Creemos que estamos en un buen momento, pero esto de los buenos o malos momentos muchas veces va en función, desgraciadamente, del resultado final. Más que pararnos a pensar en si estamos en un buen o mal momento, nos centramos en que hay que hacer las cosas muy bien, en que hay que seguir insistiendo y cuidar al máximo los pequeños detalles para poder ganar cada partido. En eso tenemos que poner el foco, no hay más. Sí que noto que el equipo ahora mismo tiene muchísima confianza. Creo que los resultados y la dinámica desde que llegamos así lo dice. No tenemos que dejar de creer, de estar convencidos, tener fe en lo que hacemos y trabajamos. Debemos insistir y persistir, pese a las dificultades que sigue habiendo en cada partido y las que pueda haber de aquí al final".

Problemas a balón parado: "Hay veces, lo confieso, en las que, como entrenador, no es fácil. Si hablas mucho de ese tema, puede generar esos miedos, desconfianza… Si no hablas, hay veces que parece que no… Hemos hablado con ellos y les hemos dado un dato que dice mucho. A balón parado defensivo es donde últimamente hemos tenido más dificultad, como por ejemplo en el gol de Las Palmas el sábado, pero desde la jornada 16, que es cuando llegamos nosotros, hasta la 31, solamente recibimos un gol, el día del Levante. Haciendo lo mismo, defendiendo de la misma forma. En estos últimos partidos, hemos encajado con Las Palmas, Ponferradina y Sporting de Gijón. Esos pequeños detalles, lógicamente, hay que tenerlos en cuenta. Son ellos, al final, los que juegan. Nosotros somos los que ayudamos a que se genere esa confianza, pero si hemos sido capaces de estar tantas y tantas jornadas sin encajar es porque el equipo hace las cosas bien. Pero siempre, en todas las facetas del juego, y en este caso el balón parado, hay que insistir y seguir mejorando. Sigo creyendo mucho en la confianza, en no perderla. Eso también se genera en cada entrenamiento".

Mensaje a la afición: "Los tenemos de nuestro lado, siguen empujando y sufriendo con nosotros. Siempre hay gente que se desplaza y es un espectáculo verlos. Sabemos que tenemos el apoyo de los que vayan y de los que se queden a verlo por la tele. La plantilla lo sabe y es un acicate más para nosotros. Aparte, es una responsabilidad, porque sabemos todo lo que están dándonos, todo lo que nos empujan. El equipo lo va a dar todo y no se va a dejar absolutamente nada. No solamente por lo que nos repercute, sino también por esa afición, por esa gente que tenemos continuamente al lado".

Razón de la irregularidad en la zona alta: "Porque ganar un partido es muy difícil. Cuando llegan las rectas finales y casi todo el mundo está jugándose cosas, aparece el tema de la ansiedad, de las emociones… Hay tantos factores que influyen que no es nada fácil ganar partidos. En esta recta final, insisto en que todo el mundo se está jugando cosas. Ya dijimos hace semanas que estábamos de acuerdo mucha gente en que esto iba a dar muchas vueltas. Por eso, nuestro foco está en nosotros, en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien, insistir y dejar un poquito al margen a los demás rivales".