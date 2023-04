Las convicciones de Granada y Racing de Santander chocan este domingo (18:30 horas) en El Sardinero. El conjunto rojiblanco, en estado de euforia tras ganar a Las Palmas en su cruce directo de la pasada jornada, cree firmemente en sus posibilidades de ascender sin escalas. Convirtió a escépticos con un triunfo solvente que recuperó la identidad nazarí y acecha ahora el liderato, en bandeja tras el servicio del Zaragoza en Ipurua. El cuadro cántabro, necesitado, confía en la sorpresa para abrir brecha sobre el descenso. Tiene un colchón considerable con respecto al corte, pero una victoria tendría efectos calmantes de cara al final del curso. Son dos equipos en las antípodas, jueces en cierta medida de los principales objetivos de la competición en un momento en el que el fallo, aunque frecuente tanto en la cabeza como en la cola, cotiza al alza.

El contexto del encuentro puede reavivar en la hinchada granadinista el reciente recuerdo del viaje rojiblanco a Gijón, donde el conjunto de franjas horizontales hincó la rodilla frente a un Sporting mermado. La disponibilidad en el Racing de Santander también es limitada, como la del cuadro asturiano entonces, aunque la urgencia es algo mayor en los cántabros este domingo. José Alberto, técnico racinguista, no podrá contar con Rubén Alves, Miquel Parera, Arturo ni Íñigo, si bien recuperó finalmente a Mboula, su máximo artillero con seis dianas. Jugadores importantes en su esquema, forzado a la modificación, en el que el exrojiblanco Germán Sánchez, amenaza en la estrategia que tanto condena al Granada, es hombre capital en el centro de la zaga. Íñigo Vicente comparte el trono goleador, como futbolista más determinante del equipo.

Paco López prevé la emboscada. Ya en la primera vuelta, con Karanka en el banquillo, el Granada sufrió un atasco, disuelto por Melendo ya en la segunda mitad del encuentro. El Sardinero dista de ser un fortín, tomado en seis ocasiones, pero equipos como Albacete o Leganés han sido sometidos en su tentativa de conquista y este domingo, además, será un hervidero. El técnico rojiblanco quiere evitar el dejà vu e incide para ello en hacer un intenso despliegue de concentración desde el inicio.

El cuadro granadinista solo cuenta con la baja de Jonathan Silva. Los tocados la pasada jornada aparentan haber recuperado bien e incluso Weissman, que estrenó paternidad el viernes, estará en Santander. Cabe esperar, por tanto, pocas variaciones en el once, reforzado por el rendimiento que ofreció frente a Las Palmas, sobre todo por el vigor con que empezó aquel choque. Sin Ricard, aún convaleciente, frente a Raúl Fernández formarán, a priori, Quini, Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Carlos Neva. En la franja ancha, la energía de Petrovic y Bodiger tratará de dominar el empuje cántabro tras imponerse al meloso centro del campo canario.

Tampoco parece probable que haya cambios en la parcela ofensiva, aunque ello dependerá en buena medida del estado de Melendo. Terminó la pasada jornada con molestias musculares, aunque ha trabajado con cierta normalidad esta semana, por lo que presumiblemente podrá escorarse al costado diestro. Por la otra orilla flotará Callejón y Puertas acompañaría de nuevo a Uzuni en las posiciones más avanzadas. El almeriense encajó bien en la fórmula y el albanés, líder espiritual desde la arenga, acabó con su particular sequía.

El ático de la clasificación parece tener una ligera inclinación que hace resbalar a todos, por lo que aquel que mantenga mejor el equilibrio será quien termine en el trono. El Granada quiere distanciarse, aunque la media inglesa parece no ser mal cálculo para conseguir el ascenso directo, dada la tendencia irregular de sus adversarios. El Racing sabe que no puede descuidarse y que el cruce entre Lugo y Málaga le otorga una oportunidad de alejar el fuego. Pocos son los que no se juegan nada a estas alturas. Habrá que ver quién tiene más fe.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Unai Medina, Germán, Pol Moreno, Saúl García; Aldasoro, Fausto; Juergen, Jorge Pombo, Íñigo Vicente; y Matheus Aias.

Granada CF: Raúl Fernández; Quini, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Petrovic, Bodiger, Callejón; Puertas y Uzuni.

Árbitro: Jon Ander González Esteban, del comité vasco.