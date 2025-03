"Estamos más aliviados. Necesitábamos sumar de tres", ha admitido Fran Escribá tras la victoria del Granada sobre el Racing de Ferrol. El técnico rojiblanco ha asegurado que ha sido "un buen triunfo y necesitado después de todas estas semanas", no sin subrayar a su vez que ha sido "un partido complicado". "Sabíamos que teníamos que golpearles porque se iban a crecer con el paso de los minutos", ha precisado, satisfecho a pesar de los silbidos de su hinchada. "Es lógico, después de donde venimos, que nos piten. Seguimos en deuda, pero les debíamos un partido con el que disfrutaran un poco. He oído a mucha gente animando. Lo primero es agradecerles que en una hora tan mala, en un día tan malo y viniendo de donde veníamos, hayan acudido al estadio", ha sostenido.

A este respecto, el entrenador del Granada ha manifestado comprensión con la respuesta de la afición y la baja entrada registrada en el estadio. "Lo intuíamos porque venimos de darles un disgusto. Era un día muy malo. La hora es mala porque mañana es lunes y la gente tiene que trabajar. Se juntaba todo para que el ambiente fuera este. Creo que son 6.000 valientes que han venido a ayudarnos a pasar esta mala racha de resultados. Si somos capaces de volver a ganar, la gente no nos va a fallar nunca", ha subrayado, antes de diseccionar el choque. "A partir del gol, marcamos el segundo relativamente pronto. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Te puedes poner nervioso e, incluso, en el ambiente se puede generar nerviosismo", ha abundado.

Cuestionado sobre el rendimiento de Reinier, que ha recibido pitos de la afición en distintos momentos del encuentro, Escribá lo ha achacado a su recuperación. "Cuando se lesionó estaba en un ritmo muy bueno. No es un día en general para sacar conclusiones de ninguno. Era un partido difícil por el campo, la lluvia… Exigía mucho a todos los niveles. Reinier no ha hecho un buen partido, pero no es un chico nada sospechoso de falta de entrega", ha argumentado, para finalmente resolver que "no le han salido las cosas". Por contra, Manu Lama sí ha rubricado otra actuación sólida hasta que le dio el físico. "Está en un momento bueno. Ha sido una sobrecarga sin más. Aguantó muy bien hasta que pudo", ha aclarado.

"Esa rabia de esos puntos que nos dejamos ahí sigue. Como somos tantos los equipos que estamos luchando por estar en esos seis primeros puestos, siempre hay alguno al que le quitas", ha afirmado, antes de destacar "el saber manejar un partido como el de hoy". "Veníamos de un partido muy feo, con un ambiente frío y, lógicamente, algo hostil. El jugador debe saber sobreponerse a eso. Como el equipo ha terminado ganando bien, ha obtenido esa recompensa, esa madurez que necesita", ha concluido.

Alejandro Menéndez

Por su parte, Alejandro Menéndez ha definido a sus pupilos como "inofensivos". "En esos 25 minutos o 30 hemos estado bien. Hemos tenido ese momento de hacer dos o tres transiciones y poder ponernos por delante, pero no ha sido así. Después, los dos primeros goles son evitables totalmente. Hacen que queden en la nada esos minutos de buen juego. Por detrás en el marcador, vuelve a ser un poco lo mismo, ir a la desesperada y hacer ciertas cosas bien, pero ya perdiendo y en cierta precipitación en el área", ha analizado el entrenador del Racing de Ferrol.