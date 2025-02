El Granada se queda tras el cierre del mercado exactamente igual que estaba cuando amaneció el último día. La jornada de clausura del bazar invernal concluyó sin nuevas incorporaciones, a pesar de los intentos del club rojiblanco por fichar a José Arnaiz. Fue el principal objetivo durante la pasada semana, pero Osasuna se cerró en banda y no permitió su salida, aun sin que el extremo esté participando. Ya durante el frenesí, consultó por Iván Sánchez, del Valladolid, aunque en pocas horas se diluyó una opción de por sí compleja. Fue entonces cuando la entidad nazarí decidió bajar la persiana sin más movimientos. Se conforma solo con las llegadas de Stoichkov y Abde Rebbach, flamantes armas que ya suman para el equipo de Escribá. Ahora el paso de las jornadas dictará si es suficiente.

El refuerzo de las bandas ha sido el objetivo prioritario de Matteo Tognozzi desde el comienzo del mercado. Puso sus ojos en Nico Serrano, muy codiciado en Segunda División, pero Ernesto Valverde se resistió durante varias semanas a su salida, hasta que el interés nazarí se fue apagando. El jugador renovó hasta 2028 con el Athletic y, finalmente, salió cedido al Sporting de Gijón. Los esfuerzos se concentraron entonces en cerrar la incorporación de Abde Rebbach. El Granada y el Alavés acordaron la cesión del extremo argelino, de 26 años, con una opción de compra por parte del club rojiblanco al final del curso.

Para cuando llegó el primer fichaje invernal hubo estampado su firma en el contrato con el Granada, el caso Uzuni ya había estallado y la situación se conducía hacia una inevitable venta del albanés. El Austin desembolsó 12 millones de euros, la cantidad estipulada en su cláusula de rescisión, para hacerse con sus servicios y motivar la búsqueda de un nuevo delantero para el conjunto rojiblanco. El elegido fue Stoichkov, opción que el club trabajó durante varios días, desde que supo de la determinación de la entidad estadounidense. El convencimiento del pistolero con la posibilidad de aterrizar en Los Cármenes acercó las posturas, hasta el punto de que la negociación pareció poder cerrarse antes de lo que finalmente lo hizo, si bien las conversaciones con el Alavés se dilataron algo más. Todo desembocó en un acuerdo para el traspaso del ariete, a cambio de alrededor de 2,5 millones de euros, más del doble de lo que abonaron los babazorros.

Y ahí quedó todo finalmente. El Granada persiguió sin éxito la incorporación de José Arnaiz, que se queda en Pamplona, y sondeó varias posibilidades más para fortalecer los flancos ante el préstamo de Pablo Sáenz. Entre los nombres en la lista de deseos, el joven Estanis Pedrola, que pertenecía a la Sampdoria, cuya llegada se vislumbró cercana en algún momento del mercado, aunque el paso de los días la fue enfriando. Lo mismo sucedió con Souleymane Faye, ala del Betis Deportivo. En este caso, hubo una diferencia insalvable en la fórmula, pues los verdiblancos pretendían traspaso y los rojiblancos, en cambio, una cesión. La cosa también pareció próxima a un acuerdo durante el bazar, aunque quedó en nada. Ya al final, el club exploró la vía de Iván Sánchez, que no llegó muy lejos.

Una plantilla más corta

La actividad del Granada en el mercado invernal ha abarcado en total dos fichajes y cuatro bajas. Además de las mencionadas de Myrto Uzuni y Pablo Sáenz, que recaló cedido en el Albacete, se produjeron las marchas de Theo Corbeanu e Ignasi Miquel. El canadiense se incorporó al Toronto cedido con opción de compra, de 1,5 millones de euros, en una operación que también reservó para los rojiblancos un porcentaje en caso de una futura venta. El central, por su parte, rescindió su contrato con el club para unirse como agente libre al Levante, tras un giro que rompió de manera abrupta su negociación con el Burgos cuando se encontraba encaminada.

El cómputo deja una plantilla más corta que al cierre del mercado estival. Abde Rebbach ocupó la única licencia libre que quedó entonces en el primer equipo, correspondiente al dorsal ‘21’, mientras que Stoichkov se quedó con la ‘10’ de Uzuni. Sin embargo, con las salidas de Corbeanu, Pablo Sáenz e Ignasi Miquel han quedado sin rellenar tres fichas, dos más que al comienzo del ejercicio. La escuadra rojiblanca se complementa con varios futbolistas que, aunque en dinámica con Fran Escribá, federativamente pertenecen al Recreativo. Son Rodelas -cabe esperar su regreso esta semana tras superar su lesión-, Oscar Naasei y Siren Diao. Con ellos, son 25 los jugadores a las órdenes del técnico valenciano.

Movimientos en el filial

Mucha más actividad ha implicado el Recreativo Granada, que sí tuvo movimiento en la última jornada del mercado. El club comunicó la cesión de Eghosa al Zamora, con lo que son seis las bajas en la plantilla de Jon Erice. Dani Clavijo, Hugo Martínez, Serigne Faye y Paco Cantal rescindieron sus respectivos contratos, mientras que Oussama Boukir fue cedido al Atlético Paso. Por contra, el filial incorporó a Christ Daniel, Agustín Juárez, Pere Haro, Obounet Moussango, William, Alberto Ulloa, Tito e Iker Burgos para tratar de revertir la situación deportiva del equipo, que se encamina a un nuevo descenso. Por otro lado, José Masllorens, que trabajaba con el primer equipo aunque sin ficha con ninguno de los planteles -no entraba en los planes de los mayores y no se quedó en el Recre por no ser sub 23-, salió también a préstamo al Amorebieta.

