El Granada comienza el año en cuadro. El club anunció este miércoles la lesión de Víctor Meseguer, que sufre un esguince por traumatismo de grado II en su tobillo izquierdo, con lo que su centro del campo queda cogido con pinzas para recibir al Cartagena este domingo (14:00 horas). Lo estaba desde antes también su defensa, línea en la que no podrá contar con Miguel Rubio, expulsado en sus dos últimos encuentros, y Víctor Díaz, que cumple ciclo de cartulinas, así como al resto de futbolistas que permanecían en la enfermería. Una tesitura que obliga a Paco López a inventar una nueva alineación, en la que, a priori, solamente en la delantera podrá contar con sus titulares habituales.

La baja del mediocentro es especialmente sensible por el tiempo previsto que estará alejado de los terrenos de juego. Fuentes sanitarias consultadas por este periódico estiman un plazo de recuperación de, al menos, un mes siempre que en el proceso no exista ninguna complicación, aunque se podría ir, incluso, a los dos. Un contratiempo de calado tanto para el murciano como para Paco López, pues desde la llegada del técnico, aunque también motivado por las lesiones de sus compañeros, el jugador se había convertido en una pieza capital en el esquema rojiblanco y empezaba a dejar ver pinceladas de su mejor versión, después de un primer tramo de la temporada austero en participación y juego.

Meseguer estaba cogiendo confianza y parecía complicado sacarle del once, incluso tras la recuperación de Bodiger y Sergio Ruiz. Ambos regresaron a la convocatoria en Lugo, después de superar sus respectivas lesiones, y en Oviedo volvieron a competir, de inicio el francés precisamente al sustituir en la lista al ex del Mirandés, que, cargado, se quedó en casa. Se postula como principal alternativa para el encuentro de este domingo, en un doble pivote en el que permanecería Petrovic. Habrá que ver si se asienta en jornadas posteriores, pues, de confirmarse el tiempo estimado de recuperación del murciano, se perdería también, al menos, los compromisos contra Levante, Ibiza y Andorra. La posibilidad de buscar un recambio en el mercado nunca fue descartada, pero ahora se valora con mayor empeño.

Para el duelo que inaugura el año nazarí, no obstante, el principal motivo de jaqueca de Paco López reside en el centro de la defensa. En el Anxo Carro cayeron sancionados tanto Miguel Rubio, indiscutible en todo el curso, como Víctor Díaz, el comodín del Granada atrás, por lo que las opciones quedan reducidas. Ignasi Miquel, que no viajó a Lugo por precaución, a priori estaría listo para ocupar una de las vacantes. Cabaco, apto pese a no viajar a Oviedo, ocupará la restante salvo sorpresa mayúscula. Será para él una oportunidad de reivindicarse, encasillado en un papel secundario tanto para Karanka como para el actual entrenador rojiblanco y sin convencer en los minutos que ha tenido.

Si Ignasi Miquel no llegara en plenas condiciones, Pepe, aun en la rampa de salida en busca de minutos, sería el mejor colocado, pues cabe esperar que el retorno de Torrente, quien en estos días ya se expresó "de vuelta" a través de sus redes sociales, sea progresivo. Otra alternativa es la alineación de Miki Bosch, del filial, habitual en el trabajo de la primera plantilla.

Delantera plena

La única línea en la que Paco López puede disponer de sus efectivos habituales es la delantera. Sin aparentes problemas físicos hasta el momento, el técnico valenciano podrá repetir la que se ha convertido en su punta de lanza predeterminada, con Jorge Molina y Uzuni arriba, flanqueados por Callejón y Melendo. Rochina, Perea, Soro y Bryan Zaragoza tampoco han presentado molestias, por lo que, si no hay giros en las dos sesiones restantes, Puertas es el único atacante cuya disponibilidad el domingo está por ver.

El Cartagena, por otro lado, pasará por Los Cármenes desgastado por la Copa del Rey. El conjunto blanquinegro fue eliminado este martes por el Villarreal (1-5), en un encuentro en el que Luis Miguel Carrión no reservó demasiadas piezas. Dio descanso a De Blasis, Borja Valle y Jairo Izquierdo, pero alineó un once reconocible, con una zaga bastante habitual, la dupla Mikel Rico-Musto en el centro del campo y Sadiku en punta. Se presentará el domingo en Granada con solo cuatro días de descanso, mientras que el conjunto rojiblanco no juega desde el 22 de diciembre.