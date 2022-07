El Granada ha pasado con solvencia su doble test de este miércoles en Jerez, el primero durante su concentración veraniega. El conjunto rojiblanco venció tanto al Xerez Deportivo, por 2-0, como al Real Madrid Castilla, por la mínima, para proclamarse campeón del triangular de preparación. Sin brillar, los de Aitor Karanka fueron superiores al cuadro local y pragmáticos frente al filial blanco. Anotaron Arezo y Mario Da Costa en el primer cruce, mientras que Uzuni decantó el segundo en un tramo de lucidez nazarí.

El preparador rojiblanco se reservó sus cinco cartas nuevas, que eran el principal foco de atención de la cita. Escondió a Callejón, Cabaco, Jonathan Silva e Ignasi Miquel, fuera de la convocatoria, y afrontó el primero de los dos compromisos, de 45 minutos cada uno, con la misma retaguardia que inició el duelo ante el Linares, con la salvedad de Pepe, que se quedó fuera en favor de Youness. Solamente Miguel Rubio quedó en el banquillo, sin minutos finalmente. Formaron Mario González e Isma Ruiz, sobrios en la medular, flanqueados por un centelleante Bryan Zaragoza y Mario Da Costa. Butzke se descolgó para que Matías Arezo fuera la referencia.

Los de Karanka aplicaron el mismo control que exhibieron frente al Linares. Ejercieron la misma presión, intensa en espacios internos y en zonas altas para asfixiar la construcción local, aunque los engranajes no estaban tan engrasados en los primeros compases. La posesión, también obstaculizada por el estado del césped, no era tan fluida, y el técnico vitoriano no tardó en levantarse de su asiento para pedir a sus hombres de arriba ofrecimientos. Como algo personal se tomó esta orden Isma Ruiz, que dio un paso adelante para recuperar un balón en la medular y desatascar al conjunto rojiblanco. Filtró un balón al espacio para la carrera de Mario Da Costa, que solo vio el pasillo hacia la meta. Estrelló su golpeo sobre Álex Quesada, pero Arezo, atento, cazó el balón suelto y lo mandó a la jaula.

El gol cayó sobre Chapín como el martillo de Thor en plena batalla. Isma Ruiz y Mario González crecieron hasta anular cualquier conato de ataque jerezano y asear la salida nazarí. El Granada recuperó la calma y las combinaciones comenzaron a ser certeras. Hasta que Bryan Zaragoza se cansó de ver cómo el balón se movía de un lado a otro. El joven granadino apenas necesita una chispa para dinamitar duelos. Lo fue para él una anodina recepción en el ecuador del campo. Fintó sobre Erik Aguado y comenzó a sortear rivales como picas, a una velocidad digna del erizo azul de la popular saga de videojuegos. Intentó coronar su acción con un gol, pero anduvo bien de reflejos Quesada para desviar su chut de forma poco ortodoxa. A la caída emergió Da Costa por la izquierda, que cruzó bien para marcar un tanto similar al que anotó el pasado sábado.

Los de José Pérez apenas pudieron contestar. El Granada se esmeró en hacer notar su superior categoría y se acomodó en el territorio rival. En la enésima carrera hacia línea de fondo de Ricard Sánchez, incansable cuando puede mirar hacia adelante, el lateral colgó un balón mordido tras tocar en Razvan. No lo dio por perdido Butzke, que aprovechó su altura para, con un escorzo complejo, cabecear la pelota a las palmas del cancerbero. Golpeó con la testa otro envío, pero giró demasiado el cuello en esta ocasión.

La pausa para la hidratación supuso un lavado de cara en el cuadro granadino, que introdujo a Quini, Petrovic, Bodiger, Puertas, Soro y Uzuni. Los de Karanka mantuvieron la iniciativa, pero perdieron malicia. El mediocentro serbio, a la media vuelta, golpeó alto. Más tarde, Joao Paolo logró apoderarse de uno de los numerosos envíos a la espalda con los que el Xerez intentó hacer daño a su huésped. Sin embargo, cuando levantó la mirada para buscar un aliado en el área, se dio cuenta de que la acción estaba ya invalidada. Quiso correr después Bello, que descargó sobre la incursión de Edu Salles, pero el centro del atacante acabó en los guantes de Raúl Fernández, que apenas tuvo trabajo.

Cambió el rival rojiblanco, tras una anecdótica tanda de penaltis que decantaría posibles empates -se la llevó el Xerez Deportivo-, pero apenas hubo novedades ya en la disposición nazarí. Solamente Jorge Molina entró en juego, dispuesto a enseñar a los mirlos de ‘La Fábrica’ lo que sabe el diablo por viejo. Empero, los pupilos de Raúl González saben latín. Con más frescura que el Xerez Deportivo, el filial blanco metió un par de marchas más al duelo. Miki Bosch y Youness se quedaron clavados ante una pelota que Peter hizo llover desde el costado, pero con la que no logró impactar Álvaro Rodríguez. Invirtieron la conexión inmediatamente después para que el extremo madridista conectase un tiro potente, pero desviado por el zaguero hispanomarroquí. A la salida del córner, Álvaro Leiva reventó el lateral de la red.

El susto obligó al Granada a elevar la exigencia. Uzuni, el nuevo avión nazarí, recuperó en campo rival, solidario en el esfuerzo, y levantó la cabeza. Entregó el balón a Soro, que corría en diagonal y, tras atraer a un par de rivales, la pisó para el albanés de nuevo, a quien no le tembló el pulso ante Mario de Luis. El extremo ha asumido el rol que se le presupone este curso en el equipo y está empeñado en cumplir con las expectativas. En la jugada posterior, en cambio, ganó varios metros de ventaja a su marcador para apoderarse de un envío al espacio de Jorge Molina y pifió la finalización.

Hasta ahí llegó el fogonazo granadinista en el segundo duelo, que, no obstante, le fue suficiente para no pasar apuros. El Castilla quiso dar un paso al frente, pero la red defensiva de los de Karanka, donde imperó Bodiger, se mantuvo sólida. Regresó al campo Ricard Sánchez, para desplazar a Quini al lateral izquierdo. Las pulsaciones del encuentro cayeron hasta rozar el sueño profundo, del que no lo pudieron rescatar los hábiles movimientos de Uzuni, ni las internadas de Quini ni algún zigzagueo de Puertas. Petrovic intentó de nuevo acariciar la red, pero su misil aterrizó en la grada. Álvaro Leiva replicó con comba, también falto de atino. Peter trató de firmar, ya en las postrimerías del cruce, un gol que protagonizase sus futuros vídeos de highlights, pero Youness metió la bota en el momento preciso para repeler el peligro.

El conjunto rojiblanco sumó un doble triunfo más en su preparación que cambia el signo de su balance hasta la fecha, pero apenas sirve para sumar vueltas en el cuentakilómetros. Karanka se guardó sus cartas, tal vez para el encuentro de este sábado, ante el Almería. Este, el único ante un rival de Primera División, sí se antoja un test más concluyente.

Ficha técnica

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard Sánchez, Miki Bosch, Youness, Adrián Marín; Mario González, Isma Ruiz; Bryan Zaragoza, Adri Butzke, Mario Da Costa; y Arezo.

También Jugaron: André Ferreira; Yann Bodiger, Soro, Antonio Puertas, Uzuni, Petrovic y Jorge Molina.

Xerez Deportivo (ante el Granada): Álex Quesada, Hugo, Galafate, Oca, Razvan; Burdenski, Joau Paulo; Javi Navas, Bello, Erik Aguado; y Edu Salles.

Goles: 0-1: Matías Arezo, min. 10; 0-2: Mario Da Costa.

Real Madrid Castilla (ante el Granada): Mario de Luis; Álex Jiménez, Obrador, Rafa Marín, Pablo Ramón; Mario Martín, Theo; Peter, Arribas, Álvaro Leiva; y Álvaro Rodríguez.

Goles: 1-0: Myrto Uzuni, min. 9.