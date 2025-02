Se abren las puertas de Los Cármenes, puntuales como si hubieran sido programadas, y comienzan las carreras. Los asientos en primera fila, donde se consiguen los autógrafos, están cotizados. La ilusión prende un brillo especial en los ojos de los más pequeños, que aguardan pacientes en lo que los dos nuevos ídolos de la afición del Granada saltan al césped para su puesta de largo. Mientras, los hijos de los protagonistas corretean tras la pelota. "A Borja Bastón no le conozco mucho", reconoce un aficionado, que acude a la presentación con una misión. "El niño quiere que Stoichkov le firme la camiseta", desvela. Al filo de las 17:00 horas, los arietes cruzan el túnel de vestuarios para encontrarse, en una íntima cita, con una hinchada a la que le prometen alegrías: "Es un club de Primera División que por circunstancias está en Segunda. Volveremos pronto".

Uno es un pistolero que ya ha apretado el gatillo y el otro, un experto del gol que arde en deseos de enfundarse la elástica rojiblanca. Ambos, los puntas en los que Escribá deposita su confianza para hacer olvidar a Myrto Uzuni, que han hecho las delicias del granadinismo en una apuesta del club por la cercanía. "¡Buenas tardes, Granada!", saludó el periodista Antonio Callejón, encargado de conducir el evento. "Ya le conocéis, lleva aquí tres partidos y ha marcado un golazo, seguro que el primero de muchos", presentó a Juan Diego Molina, más conocido como Stoichkov, recibido por el cariño y los aplausos de los alrededor de 450 hinchas en la grada. Desveló durante una amena charla el origen de su apodo, que viene por su padre y un bar que regentaba en Barcelona, y se presentó ambicioso. "Siempre me he puesto esta cifra: Quiero marcar un gol por cada dos partidos, llegar a los ocho o nueve tantos", se ha propuesto.

"Él todavía no se ha vestido de corto y ha llegado hace muy poquito porque estaba sin equipo", ha dado paso Callejón a Borja Bastón. Apenas ha podido trabajar dos días con sus nuevos compañeros, aunque sí les vio empatar frente al Mirandés desde un palco del estadio. "Ya conocía el ambiente de haber jugado contra ellos -los granadinistas-. Desde ahí se pasa mucho peor. Lo que nos gusta es estar ahí dentro", ha reído con sus nuevos aficionados el experimentado delantero. Portará el ‘17’ que liberó Corbeanu, un dorsal escogido entre los disponibles por su madre. "El 17 de diciembre es su cumpleaños. Al ver los números que quedaban, no lo dudé. Aparte, le pregunté a mi hijo, que me dijo que lo quedara. Al Granada, en cambio, lo eligió "por el proyecto que tiene". "Son todos los requisitos que uno busca para poder estar en un club", sostuvo.

La tarde fue discurriendo con distensión, en un ambiente que permitió al aficionado conocer algo más a los llamados a ser las nuevas estrellas del granadinismo. Alguno, incluso, se llevó como premio una camiseta autografiada en una suerte de concurso de preguntas sobre los jugadores. Tanto Stoichkov como Borja Bastón fueron desvelando curiosidades, en una conversación que desprendió las ganas de hacer algo importante con el Granada, antes de repartir firmas y fotos. Alegría desbordada. La próxima, esperan, debe de ser con el balón en juego.