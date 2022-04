Antes, incluso, de orquestar su primer ensayo como entrenador del Granada, que será el único que podrá dirigir antes de su estreno en Liga, Aitor Karanka, flamante técnico rojiblanco, fue presentado este martes como sustituto del interino Rubén Torrecilla -como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta noticia-. El vitoriano, que esquivó determinar la duración de su contrato y concretar cuándo se zanjó su llegada, se mostró optimista y aseveró que su propuesta es la de “jugar lo mejor posible”. “Si no viese posibilidades de que el equipo se salve, no hubiese aceptado venir”, sentenció el nuevo preparador granadinista.

"El proyecto en sí te dice todo", argumentó Karanka, acompañado de la directora general del club, Patricia Rodríguez, y el director deportivo, Pep Boada, para justificar su decisión. "Cuando te llega la oportunidad, hay poco que pensar. Cuando conoces el club y hablas con ellos -sus integrantes-, ves la manera en que van todos en la misma dirección, no hubo mucho que pensar. Simplemente, ponerse manos a la obra", abundó el técnico, quien también sostuvo que su compromiso con la afición es "intentar devolverle todo el ánimo y el esfuerzo que está transmitiendo al equipo, que se vea reflejado en el campo y con resultados". El vitoriano, que aseguró tener “muchas ganas de entrenar en Laliga”, indicó que es demasiado pronto para determinar qué le sucede al equipo. "No llevo ni 24 horas. Si lo supiese ya, sería demasiado bonito todo", expresó, emplazando el análisis a la primera toma de contacto, que tendrá lugar a las 18.00 horas de esta tarde.

En este sentido, insistió en que "es difícil encontrar la fórmula si no sabes cuál es el problema en sí", aunque sí se expresó confiado en que logrará "encontrarla". "Hay muchos factores. Un equipo con la calidad que tienen sus jugadores está en esta situación es porque pasa algo. Lo más importante en el campo es encontrar esa organización y esa confianza, que el equipo compita los 90, los 95 o los 97 minutos. Para mí, es algo fundamental y que he conseguido en todos los sitios donde he estado. Con esa calidad, se ganan los partidos”, analizó el vitoriano, quien también agradeció a Rubén Torrecilla y a Diego Mainz su determinación de "coger el equipo en un momento complicado y todo lo que han hecho". No obstante, insistió en centrarse en preparar la visita al Wanda Metropolitano "lo mejor posible". "Los puntos más importantes son los tres de mañana. Jugando con el Atlético de Madrid, y con el Cholo Simeone enfrente, qué mejor que ir partido a partido".

En lo que a su estilo de juego respecta, matizó que "en una temporada hay muchos momentos, muchos estados de ánimo y lesiones", para seguidamente indicar que "ahora, hay que buscar los problemas que pueden estar pasando aquí y tratar de solucionarlos cuanto antes". "Quiero un equipo que tenga una identidad, compita, esté organizado… Salgan mejor o peor las cosas, que todo el mundo vaya al vestuario y la afición vaya a casa pensando que lo ha dado todo", propuso.

En la misma línea, incidió en que tratará, principalmente "transmitir a los jugadores total tranquilidad y confianza". "Si no creyese que podemos hacer buen trabajo aquí, no habría cogido las maletas y hubiésemos venido para estar mañana en el Wanda", subrayó de nuevo el vitoriano, que, sobre la plantilla, aseguró saber "de su calidad". "Ahora, es tratar de ver cuanto antes por qué no están rindiendo como lo han hecho otros años y confiar en ellos, que vean que el cuerpo técnico que ha venido tiene un plan de trabajo, una metodología de entrenamiento y de juego", apostilló.

Cuestionado sobre su mayor preocupación con respecto a la situación del equipo, señaló que esta es "la falta de confianza", pues "cuando no la tienes, por mucho que organices y motives, al final, es complicado". "Cuando tienes la calidad, estoy seguro de que con la organización que se le va a dar al equipo, saldrán las cosas", vaticinó. Aunque apenas ha tenido tiempo de aterrizar, afirmó tener "claro un sistema". "Es el que más o menos me gusta jugar a mí, pero hay una cosa que es importante, que es ver cómo están los jugadores. Pensar un once ahora es complicado, sobre todo porque no sé el estado de los jugadores de fatiga, lesiones, malestar…", aclaró.

Apuntó que el Granada no es, a su juicio, el único equipo que tiene problemas tras pasar por Europa y avanzó, sin concretar la duración de su vínculo con el conjunto rojiblanco, que, cuando firma con un club, lo hace para "estar el mayor tiempo posible". "Lo que está claro es que he tenido opciones. Cuando veo que es un proyecto que no va a ser de largo recorrido, no acepto", esgrimió, antes de volver a desviar la atención hacia el encuentro entre sus nuevos pupilos y el Atlético de Madrid.

Su cuerpo técnico

Por otro lado, el nuevo entrenador del Granada detalló quiénes serán las personas que le acompañarán durante su etapa en el banquillo nazarí. El vitoriano estará acompañado por dos asistentes, Josep Alcácer y Pedro Gómez Piqueras, así como por un preparador físico, Alberto Piernas. Además, Karanka ha traído consigo al analista Carlos Luengo.