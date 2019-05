La decepción que inundó Los Cármenes tras el gol de Aketxe ha desaparecido bien pronto. La derrota del Mallorca este lunes en casa del Deportivo de La Coruña ha eliminado a los bermellones de la carrera por el ascenso directo, que desde hoy es cuestión de solo dos equipos. El Granada CF parte con ventaja gracias al triunfo en casa del Albacete, el otro conjunto implicado, lo que ha renovado la ilusión de la afición rojiblanca, que podría celebrar el retorno a Primera el próximo domingo.

Las cuentas son muy simples: si los de Diego Martínez ganan en Son Moix, habrá fiesta en la Fuente de las Batallas, independientemente de lo que haga el Albacete frente al Málaga. Los rojiblancos alcanzarían los 78 puntos y, como poco, aventajarían en cuatro a los castellanomanchegos, que no podrían ni siquiera igualarles en la clasificación al quedar solo tres unidades en juego.

No obstante, en el Carlos Belmonte también podría decidirse el ascenso del conjunto nazarí, incluso si este perdiera frente al Mallorca. Si el ‘Alba’ no consigue una victoria contra el Málaga, el Granada CF sería equipo de Primera División, ocurra lo que ocurra en su duelo. Los de Luis Miguel Ramis quedarían, en el peor de los casos -que implicaría un empate castellanomanchego y una derrota nazarí-, a tres puntos del conjunto rojiblanco, una distancia suficiente para los granadinos al tener el diferencial particular de goles a su favor.

Este aspecto resultaría igualmente fundamental en caso de que los nazaríes no ganaran en Mallorca y sí que lo hiciera el Albacete esta jornada. Entonces, la pugna se prolongaría hasta la última fecha, en la que los rojiblancos se encontrarían en una situación similar a la actual. Serían de Primera obteniendo un triunfo, el mismo resultado que los castellanomanchegos o, si hubiese rascado antes un punto de Son Moix, con un segundo empate, ante el Alcorcón.

OPTIMISMO

Así las cosas, las estadísticas invitan al optimismo. Tal y como apunta Fran Martínez, conocido por su perfil de Twitter @LaLigaenDirecto, el Granada CF cuenta con un 96’3 por ciento de probabilidades de ascender a Primera División por la vía rápida. Este dato se traduce en que solo tres casos de los 81 posibles en las próximas dos jornadas dejarían a los de Diego Martínez por debajo de la segunda plaza.