Petrovic: "Puedo encajar muy rápido, será dentro de pocas semanas"

El segundo refuerzo invernal del Granada, Njegos Petrovic, ha sido presentado este miércoles por la tarde ante los medios de comunicación. El acto se ha celebrado de manera presencial en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes. El futbolista serbio procede del Estrella Roja de Belgrado, de la liga serbia, y ya disputó 20 minutos en el pasado encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Antes de darle el turno de palabra al jugador, la directora general del Granada CF, Patricia Rodríguez, afirmó que el club llevaba tiempo detrás de su fichaje, de ahí que fuese de los primeros. Además, resaltó que están “muy contentos” con su incorporación.

Primeras palabras: "Agradezco las palabras de bienvenida y doy gracias al club y al míster por la confianza. Estoy feliz y supercontento".

¿Qué conocía del equipo?: "Sé que el año pasado jugaron en Europa League. Me gusta la ciudad y la región de Andalucía. La gente del equipo me contactó hace un mes, me gustó la oferta y estoy muy contento. Espero mostrar mis habilidades y ayudar al equipo para avanzar y mejorar su juego".

¿Cómo se definiría como jugador?: "Mi posición es un centrocampista box-to-box, puedo destacar mi rapidez y puedo acostumbrarme a cualquier táctica, a cualquier formación. Voy bien en defensa como en ataque. Ahora jugamos con un 4-4-2 y me conviene mucho".

¿Habla español?: "No hablo español. Desde que era niño me gustaba la música española, el estilo de juego español y desde que era niño quería vivir aquí. El futbol español es uno de los mejores del mundo".

Sensaciones después del partido del Bernabéu: "El míster me dio confianza y la oportunidad de jugar en el Bernabéu. Me sentí muy cómodo, fue la primera vez contra los jugadores más conocidos, pero la pena es que perdimos 1-0".

Diferencias entre el futbol serbio y el español: "Estrella Roja es el club más conocido de Serbia. El fútbol en España es más rápido y los jugadores disfrutan más de los partidos. Hay menos presión y pueden relajarse".

¿Cómo le han recibido sus compañeros?: "Estoy muy contento y muy feliz porque me han recibido muy bien. Son muy buenos compañeros y puedo sentir una energía positiva dentro del vestuario"

Tiempo de adaptación: "Contra el Madrid jugué un partido después de dos meses y pienso que no estoy en una condición muy alta en este momento. Pero puedo acostumbrarme y encajar muy rápido, será dentro de pocas semanas. Seguramente el míster y los compañeros me ayudarán en este proceso".

Su estilo de juego y el del resto de centrocampistas del equipo: "No hay mucha diferencia entre los compañeros. Ambos, en Serbia y en España, juegan muy bien".

El mundial de Qatar: "No pienso sobre el Mundial, pero con mi juego en Granada, el entrenador de Serbia me llamará para el Mundial".