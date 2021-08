El Granada CF percibirá 48,6 millones del acuerdo con CVC

A Luis Rubiales, presidente de la RFEF, no le gusta para nada este acuerdo y Tebas ha señalado que en todo lo que hacemos “la Federación se mete. No se han leído el acuerdo. Hemos pensado en los clubes que ascienden y también en los que han estado en la Liga desde la firma del Real Decreto. Por ejemplo, si el Deportivo consigue ascender le corresponderán unos 30 millones, igual que el Extremadura o Numancia, que también cobrarán. Además, los que no hayan estado en la Liga durante diez años tendrán un mínimo de 4 millones de euros”, ha concluido.