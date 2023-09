Paco López: "No acostumbro a quejarme, me tengo que centrar en lo que tengo"

La primera rueda de prensa de Paco López tras el cierre del mercado de fichajes, con la salvedad de la posterior a la derrota en San Sebastián, ha permitido al técnico del Granada desgranar toda la actualidad en clave rojiblanca y, sobre todo, ahondar en la planificación deportiva. "Me tengo que centrar en lo que tengo. No me voy a parar a pensar en si hay jugadores libres que nos puedan ayudar o no. Se lo dejo a la dirección deportiva y al club. En plena competición, lo que debo hacer es centrarme en lo que tengo, en mi equipo", ha expuesto en la comparecencia previa al duelo frente al Girona el entrenador nazarí, quien, cuestionado sobre la actividad en la ventana de transferencias, ha emplazado a la dirección deportiva a analizar los movimientos. También ha reparado en la reintegración de Weissman en la dinámica competitiva. "Hemos tenido una conversación con él. Nos hemos dicho las cosas claras. Sabe que ahora mismo está en la plantilla y tiene que tratar de ganarse el sitio", ha expuesto.

"No acostumbro a quejarme de algo que pudo ser y ya no", ha incidido el técnico rojiblanco, quien, en este sentido, ha subrayado que su "obligación como entrenador es entrenar y sacarle el máximo rendimiento" a la plantilla de la que dispone. "Me gustaría que el análisis lo hicieran tanto la dirección deportiva como el club", ha esgrimido Paco López. "Una vez se ha cerrado absolutamente todo, ahora mismo somos los que estamos. Todo el jugador que esté ahora mismo en la plantilla del Granada, a tratar de sacarle rendimiento, remar todos en la misma dirección. Entre todos hay que sumar y Shon Weissman está entre ellos", ha profundizado el preparador valenciano. El israelí, según ha manifestado, "tiene ese compromiso, lo ha demostrado y lo sigue demostrado en el trabajo diario".

Con ello, ha querido hacer hincapié en que "hay que estar a muerte con este equipo". "Está compitiendo con una ilusión tremenda. Yo tengo muchísima ilusión y confianza. Hay que ir a tope, pensar en el lunes", ha agregado, orientando ya la atención hacia el compromiso frente al Girona. En dicho partido podrán estar los internacionales del equipo, Weissman, Álvaro Fernández y Uzuni, que "no han llegado fatigados". Se ausentarán, en cambio, Vallejo y Miguel Rubio, que "siguen en su proceso de recuperación". "Torrente y Gonzalo Villar, sobre todo en estos últimos días de semana, siguen entrenando con normalidad. Nos quedan dos días más y, en principio, pueden estar disponibles", ha desvelado.

En relación a las dos últimas incorporaciones del conjunto rojiblanco, el citado Álvaro Fernández y Lucas Boyé, Paco López ha subrayado que "la adaptación es muy rápida". El lateral "ha venido con un nivel físico muy bueno", mientras que el atacante, a su juicio, "trabajó bien para el equipo contra la Real Sociedad y, además, hizo gol". Distinto es el caso de Manafá, el otro fichaje que queda por debutar con la camiseta del Granada. "A nivel condicional, ha mejorado mucho. Está a buen nivel ya, pero hay otros aspectos en los que necesita adaptarse. Estamos insistiendo mucho en él y él está poniendo mucho de su parte. A tratar de ganárselo en los entrenamientos y estar preparado para el momento en el que le necesitemos", ha sintetizado.

"El equipo ha competido"

Paco López también se ha detenido a repasar el rendimiento hasta el momento del conjunto rojiblanco, que solo suma tres puntos en las primeras cuatro jornadas de Liga. "Si lo analizamos bien, el equipo ha competido en todos los partidos", ha subrayado, convencido de que frente al Atlético de Madrid "pudo rascar algo", ante el Rayo Vallecano "durante 45 minutos fue superior" y "contra el Mallorca ganó merecidamente, con uno de los mejores equipos de la pasada temporada". "Contra la Real, es cierto que encajamos cinco goles, pero hicimos tres y no se nos olvida que, con 3-1, nos meten un gol ilegal que no debió subir al marcador nunca, jamás", agregó, para insistir posteriormente en que, a su modo de ver, el Granada "está demostrando que puede competir contra cualquier rival de Primera División".

No obstante, el entrenador granadinista ha reconocido la fragilidad defensiva que han manifestado sus pupilos hasta la fecha. "Está claro que uno de los aspectos de mejora en los que estamos incidiendo es en esa solidez defensiva. No hablo solamente de una línea, sino también de todo el equipo. Nos están demostrando que en Primera División te perdonan menos que en Segunda. Hay que seguir insistiendo y trabajando. La idea, como siempre, es tratar de ser un equipo equilibrado, que haga goles y le hagan los mínimos posibles", ha admitido en este sentido. "Todos los equipos tienen muchos argumentos ofensivos y muy buenos. Ahí está la dificultad de mantener la portería a cero. Más, teniendo en cuenta que somos un equipo que va a intentar siempre plantar cara al rival", ha añadido.

También el Girona, que a su juicio es "un gran equipo". "Viene de hacer una temporada magnífica. Está con la flecha para arriba y, cuando digo que está así, es que tiene muchísima confianza y se atreve a hacer muchísimas cosas. Esos equipos son peligrosos", ha descrito. "Nos emociona muchísimo jugar de nuevo con nuestra gente", ha argumentado, por el contrario, Paco López, convencido de quien fija como premisa que "Los Cármenes tiene que ser incomodísimo para cualquier rival".