No nos hemos dado cuenta de cómo hemos conseguido los éxitos y lo hemos pagado caro

Lo que ha pasado con el Granada este año me parece una auténtica atrocidad y una grandísima pena. Y con un equipo, bajo mi punto de vista, muy bueno.

Para que veáis lo que son los entrenadores y lo que pueden dar a los equipos. ¿Qué diferencia de jugadores hay de este año al pasado? Es el mismo núcleo de futbolistas. Hay un entrenador que a todos esos jugadores los ha hecho buenos. Los ha llevado a Europa, ha hecho dos campañas extraordinarias en LaLiga, los ha llevado a una semifinal de la Copa del Rey… Ha hecho un trabajo extraordinario. Luego, resulta que vienen otros entrenadores, inventores, predicando otro tipo de cosas, de tener la pelota, de querer jugarla, de posesión, de abrir los centrales, del tiki-taka…, y han hecho malos a todos esos jugadores que eran buenos, y al equipo lo han hecho peor. Esta es la realidad.

De ahí, la importancia de los entrenadores. Era un grupo de jugadores extraordinarios, que lo han demostrado y que tenían un modelo de juego claro, que era de atrás hacia adelante, defender muy bien los balones parados, que no te hagan goles, defender muy bien el contraataque… Viene una gente que busca lo contrario, que quiere tener la pelota. Se ha convertido en un equipo que ya no es sólido, que encaja un montón de goles y los jugadores parecen mucho peores.

¿Por dónde empieza el fracaso? Bajo mi punto de vista, y sin hablar mal de nadie, el Granada tiene un estilo de juego, una forma de jugar con un entrenador durante dos años que lo ha llevado a lo más alto. Ahora, los encargados de fichar, que no sé quiénes han sido, fichan a un entrenador para todo lo contrario, porque yo tengo entendido que el exseleccionador nacional, que no ha entrenado a nadie en la puta vida, ha intentado hacer todo lo contrario que Diego (Martínez). ¿Cómo nos ha ido bien? Por ahí es donde empieza la debacle del equipo en la temporada. Tenemos un modelo de juego, jugamos de una manera determinada, sacamos una rentabilidad a los jugadores impresionante y los hacemos buenos, y, de repente, queremos cambiar el estilo, la forma de jugar y hacer una serie de cosas, y ahí viene el primer fracaso, en la planificación de la temporada. No hay una continuidad. Digamos que no se ficha para seguir sacando rendimiento a esos jugadores de la manera en que se le ha sacado. Por ahí es por donde comienza la hecatombe. El equipo se despersonaliza, no sabe a qué juega, pierde la identidad, los jugadores andan perdidos por el campo y ahí es donde empieza el tinglado.

Después, hay un cambio que, bajo mi punto de vista, no es correcto. Luego hay otro cambio que tampoco es correcto. Es lo que pasa con el equipo. Resulta que un equipo, de ser importantísimo en Europa y en la Liga Española, se va a Segunda. Me parece inconcebible. Si quieren hacer las cosas peor, no se puede. A mí me duele como granadinista, porque yo estoy viendo todo lo que pasa.

El equipo llega a la última jornada de Liga con todo de cara. Ahora, yo digo: ‘hostia, tú tienes que salir a ganar’. Al equipo hay que darle una personalidad, porque en ese partido, tiene que salir a ganar, pero no descuidando el culo. ¿Qué hizo el Granada en mi época contra el Celta, cuando jugamos el playoff? ¡Salimos a comérnoslo! Era un equipo muy trabajado a nivel táctico, que tenía seguridad. En base a ese trabajo, a la partitura que tienes a nivel táctico, sales a ganar, a arrasar el partido. Al poco tiempo, tienes la eliminatoria empatada, y no les metimos cuatro porque Dani (Benítez), que es un fenómeno, falló dos penaltis en ese partido.

¿Qué pasa contra el Espanyol? ¿Tú tienes la partitura ensayada a nivel defensivo, con distintos tipos de defensa, y sabes cómo atacar, cómo recuperar y transitar para ganar ese partido? Yo no vi que el Espanyol hiciera una cosa del otro mundo. Yo no contaba, para nada, con que el equipo iba a descender. Yo creía que lo tenía hecho. En casa, con la presión de la gente y el Espanyol sin jugarse nada, yo decía que le iban a meter tres. Y no ha sido así. Cuando se ha tenido que agarrar y hacer cosas, no ha sabido cómo. ¿Por qué no ha jugado Machís? Machís es un jugador importante a nivel ofensivo en ese equipo. Yo creo que ellos pensaron que les llegaría el empate, porque uno de los dos perdería.

¿Qué ha fallado para, con el mismo bloque, encajar tal cantidad de goles, cuando en los dos años anteriores no los encajaba? Ese es otro de los problemas. Ha encajado un montón de goles. Si hubiera encajado siete, ocho o diez menos, estaría salvado, tendría seis o siete puntos más. Eso ha sucedido el año pasado. Esa ha sido la auténtica base de ese equipo.

De cara al futuro, hay que acertar con el entrenador, construir un equipo para jugar en Segunda División, que es otra categoría diferente, y no encajar muchos goles, porque esa es la clave de todo. Lo fue del Cádiz que ascendió, lo es del Eibar que está ahí y de otros equipos que han ascendido años atrás. Es muy difícil hacerles gol. Como era difícil hacérselo a aquel Granada mío. A lo mejor el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas está tres años atrás, también con Diego (Martínez). Qué tipo de equipo era, qué tipo de jugadores tenía… La Segunda División es muy difícil, muy larga y va a haber equipos históricos también el año que viene. Todos no van a ascender ahora. Hay que hilar fino. Sería una pena no acertar con la construcción de ese proyecto y que el equipo no volviera rápido otra vez.

Yo creo que la afición del Granada es de lo mejorcito que hay, pero no digo a nivel de España, sino a nivel mundial. Nunca ha dejado al equipo. Cuando ha estado en Primera División, pasando 17 y 18 partidos sin ganar seguidos, la afición jamás lo ha abandonado. Tampoco lo abandonó el otro día. De lo mejor que tiene el Granada es su afición. Jamás le ha dado la espalda. Estoy convencido de que el año que viene va a seguir igual, va a seguir con el equipo, va a empujar y a ayudar. Lógicamente, algo de degeneración va a haber, porque pasamos de estar en el top de Europa a una categoría menos, pero estoy seguro de que va a ayudar otra vez y va a estar con el equipo.