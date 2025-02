Escribá: "Hicimos todo lo posible por ganar, pero al final no acertamos"

En apenas una oración, Fran Escribá ha resumido el empate entre el Granada y el Mirandés en Los Cármenes. "Hicimos todo lo posible por ganar, pero al final no acertamos", se ha encogido el técnico rojiblanco, quien ha subrayado que los jabatos "propusieron un partido muy trabado". "Hicimos algo más que ellos, pero no generamos tantas ocasiones como otras veces y las que tuvimos las defendieron bien", ha resuelto el valenciano tras el encuentro.

"Sabíamos que es un equipo que defendía muy bien y fuerte. Ellos defendieron fuerte la zona de área. En la primera parte, por momentos, tuvimos recuperaciones muy altas y generamos muchas situaciones de peligro, aunque luego no acabaran ocasiones claras. En la segunda parte tuvimos a ratos ese arreón, pero generamos pocas oportunidades", ha analizado Escribá, quien ha apuntado que "la sensación que transmitían -los jugadores del Mirandés- es que el punto era bueno". "Ellos no iban a tomar riesgos y nos costó. A lo mejor nos faltó un poquito más de desborde por fuera. Ellos defendieron fuerte, refrescaron sus carriles", ha profundizado.

El técnico rojiblanco ha asegurado que "no fue de esos partidos en los que haces mucho más para ganar". "Por ejemplo, el que tuvimos aquí contra el Burgos tengo la sensación de que se nos escapó porque no tuvimos acierto en área", ha matizado. "Es de esos partidos en los que creo que hicimos algo más, pero no puedes decir que el empate sea injusto. Nos faltó algo más de de fluidez", ha desgranado, a lo que ha añadido que el Mirandés "acumula a mucha gente defensivamente, tiene mucho trabajo y junta de seis a siete jugadores cerca de área". "Es muy difícil encontrar una situación de remate limpio o de segunda jugada. De haber marcado, ellos habrían tenido que despegarse más y hubiéramos encontrado los espacios que nunca encontramos", ha ahondado.

A su modo de ver, a pesar del enfado generalizado con el colegiado, "no tuvo incidencia en el partido", aunque sí ha lamentado las infracciones no señaladas sobre Lucas Boyé. "Es posiblemente el delantero que más faltas recibe en LaLiga, y en las estadísticas no sale porque es al que menos le pitan. No le pitan nada. Hugo Rocha se ha ido sin amarilla y ha parado todo lo que ha querido el juego. Te rompe el ritmo y son faltas que generan nerviosismo porque no te las pitan. No ayudan", ha argumentado.

En cualquier caso, sí considera que era un encuentro para haber contado con Borja Bastón, con cuya incorporación se ha expresado "contento". "Este tipo de partidos, con un jugador como él que es un especialista de área, él los desatasca. Cuando me dijeron la opción, me pareció fenomenal", ha señalado, para seguidamente puntualizar que le conoce "desde que era alevín y marcaba muchos goles". "Le vamos a utilizar en muchas más cosas, pero si alguien tiene en la plantilla para este tipo de partidos, es él", ha apostillado.

Cuestionado por el alcance de la lesión de Brau, ha avanzado que presumiblemente se perderá varios encuentros. "Lo primero que me han dicho los médicos es que la sensación que él tiene es que puede tener una rotura de fibras. Si tiene una roturita, esas tres semanas no se las quita nadie. Habrá que ver si es así. Vamos a esperar pruebas", ha aclarado. En su lugar, ha entrado Carlos Neva, también de vuelta tras su lesión, por lo que se siente "muy contento". "Ha trabajado muy duro. Sé todo lo que ha pasado, operación incluida, y el chico ha sido todo un ejemplo. No ha dejado de ser el capitán", ha valorado. Es por ello por lo que le da "mucha lástima lo de los pitos" con los que se le ha recibido. "Agradezco que se han impuesto los aplausos. No lo entiendo. No sé qué sentido tiene. Vi ese partido por televisión, el día que marca, se lesiona y hace un mal gesto. Pidió perdón. Ese mal gesto viene porque este club le importa mucho", ha abordado la controversia, para concluir que "hay que pitar al rival, al árbitro, pero hacerlo al equipo es hacer un flaco favor".

Otro que ha regresado es Rodelas, a quien vio "falto de forma", aunque lo considera normal. "Él ya dio un paso al frente, pero tuvimos la mala suerte de que en su mejor momento se lesionó", ha esgrimido, para seguidamente explicar que "no es un jugador que necesite un desdoblamiento, como cuando están Ricard y Gio (Tsitaishvili)". "Ocupa la banda entera. Le dijimos a Neva que se limitara a darle buenos balones y salida. Así también quedábamos armados atrás, con un lateral y dos centrales. Lo hizo bien, pero refrescaron banda y le defendieron muy bien", ha escrutado. "Al Rodelas que conocemos le he visto falto de ritmo y forma, y en un partido como este se le ha notado. Pero hay que entenderlo, no es culpa del chico. Nada que no vaya a conseguir jugando la siguiente semana, la siguiente y la siguiente para alcanzar su mejor nivel", confía.

Alessio Lisci

El entrenador visitante, Alessio Lisci, ve con otros ojos el reparto final. "Para el Mirandés es muy difícil puntuar en este campo. Hay que ser conscientes y darle valor", ha incidido, con la vista puesta en la permanencia pese a pugnar por el ascenso directo en este momento. "Con este empate, nos quedan cinco puntos para salvarnos. Es nuestro objetivo", ha recordado. "Al principio, hemos sufrido un poco el arranque su amplitud. Nos costaba ser agresivos en primera línea y nos giraban de un lado al otro. Lo hemos arreglado, hemos hecho un cambio táctico y desde ahí hemos ido a más. Hemos acabado bien. Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, como ellos también. En la segunda parte nos ha costado ser un poco agresivos, sobre todo en primera línea. Nos veíamos bastante cómodos defendiendo", ha analizado, para finalmente determinar que "se podría haber hecho más, pero también se podría haber perdido el partido".