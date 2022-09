El delantero del Granada Jorge Molina ha recordado, en zona mixta tras el triunfo del conjunto rojiblanco frente al Mirandés, que "aquí nadie gana fácil". "El encuentro ha sido lo que vienen siendo todos los partidos en Segunda. Esta tarde hemos visto los resultados que se han dado en la categoría", ha puntualizado el atacante alcoyano.

El veterano ariete ha asegurado encontrarse "muy bien físicamente". "Con tiempo de partido, siempre un poquito mejor. Hoy es el día que mejor me he encontrado", ha señalado el atacante del Granada, contento con la victoria. "Esto se trata de sumar. Cada uno pone su granito de arena para intentar conseguir los tres puntos", ha agregado.

"También tenemos que corregir errores, porque el gol es algo que no nos debe pasar", ha puntualizado, antes de señalar que Uzuni y Callejón, la sociedad que ha fabricado los goles de este sábado, "son jugadores diferentes". "Myrto da ese punto alocado que tiene también en su vida, él es así. Es un chaval muy extrovertido y nos está ayudando mucho", ha señalado.

Cuestionado, precisamente, sobre una posible dependencia del albanés, que se perderá el encuentro frente a Las Palmas por haber sido convocado con su selección, ha descartado esta hipótesis. "No creo que haya. Estamos todos preparados. El que juegue lo va a hacer bien", ha asegurado, antes de afirmar que no tiene presión por ver puerta. "Al final, a los delanteros siempre nos gusta marcar goles. Poder aportar, jugar y que el equipo vaya ganando es lo importante. El gol llegará seguro. También cuando tenga alguna ocasión, que de momento no he tenido casi ninguna", ha zanjado.