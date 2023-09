El entrenador del Granada, Paco López, ha insistido durante su rueda de prensa previa a la visita a Las Palmas en que "hay ciertos desajustes" en los que se centra el conjunto rojiblanco para revertir su dinámica en Liga. "Cuando encajas los goles que estás encajando, el análisis no se puede reducir a que una línea está mal o que somos poco contundentes", ha sostenido el técnico nazarí, quien considera que la solución es "colaborar absolutamente todos". "Tenemos que remar todos cuando perdemos la pelota, cuando estamos sin ella y cuando los rivales tienen sus momentos buenos, te someten y te superan las primeras líneas de presión", ha concretado. El preparador, además, ha confirmado las "bajas seguras" de Miguel Rubio y Vallejo, además de revelar que hay "tres o cuatro futbolistas en duda, que han entrenado muy poco durante la semana". "Viajarán y hasta el último momento no decidiremos", ha indicado.

A pesar de que los resultados no han acompañado al Granada en lo que va de campeonato, Paco López no contempla un cambio en su estilo. "Mientras yo esté aquí, no vamos a salir ni un solo partido a empatar. Siempre vamos a salir con la ambición de querer ganar", ha sentenciado, antes de matizar que, aun con ello, es necesario encontrar "orden". "Este equipo va a competir de tú a tú ante cualquier rival", ha incidido, convencido de que su plantel "no está muerto a nivel emocional, porque es capaz de revivir determinados partidos, como el del otro día". "Donde está nuestra mejora es, en ciertos momentos de los partidos, no desconectar, y que todo el mundo sea exigente para ayudar al compañero. No nos vayamos siempre a esa última línea defensiva", ha abundado.

"Esto es de todos y, si no nos comprometemos todos a nivel defensivo, es mucho más difícil. Somos el Granada. En Primera División hay equipos que nos duplican el presupuesto, que tienen jugadores de la hostia. Ese compromiso, trabajo y esfuerzo, dentro del plan que tengamos en cada partido, tiene que ser innegociable", ha profundizado el técnico rojiblanco. Cuestionado sobre las dificultades que La Palmas ha manifestado de cara a puerta, el valenciano ha subrayado que los guarismos "no dicen nada", pues estas circunstancias varían de un duelo a otro. "Nos hemos enfrentado hace cuatro meses y poco a ellos. Es un equipo que se asocia bien, al que es muy difícil quitarle la pelota. Si se encuentra cómodo, genera mucha incertidumbre en las últimas líneas. Ocasiones ha tenido y tiene. Dispone de muy buenos futbolistas", ha analizado.

Seguidamente, cuestionado sobre la reubicación de Melendo en el centro del campo en lugar de Sergio Ruiz, el entrenador del Granada ha valorado que el catalán "hizo muy buen partido", para seguidamente matizar que "el único pero que se le puede poner es el segundo gol". "A veces, entiendes que tener un mediocentro con muchas más piernas te puede ayudar a esa recuperación del balón, pero ahora mismo, excepto Petrovic, los centrocampistas que tenemos no se caracterizan por eso. Jugara uno u otro, para mí, a nivel defensivo es prácticamente lo mismo", ha argumentado Paco López, quien ha explicado que se decantó por el mediapunta porque deseaba, "en la presión alta del Girona, tener a un jugador que fuera capaz de salir en el uno contra uno". No obstante, ha descartado cualquier caída en el rendimiento semanal de Sergio Ruiz.

A este respecto, el técnico ha reparado en el esquema de juego. "No le doy excesiva importancia al dibujo inicial, sino que se la doy al desarrollo, a qué es lo que queremos hacer, en función de muchas cosas", ha subrayado. "El día de la Real Sociedad, consideramos que con tres centrales, estar más protegidos nos podría venir bien. A veces, cuando jugamos con carriles, me gusta que sean más extremos que laterales. Valoraremos y trataremos de ser eficaces, que es lo más importante en esto", ha zanjado en esta línea.

Por último, Paco López ha sido cuestionado sobre el estado de Jesús Vallejo y la posibilidad de rotar en una semana cargada de encuentros. Ha aclarado que el central "no ha sufrido recaída" de su lesión, sino que "sigue teniendo una pequeña molestia cuando hace unos gestos determinados". "Las sensaciones del jugador no terminan de ser buenas. Ante lesiones musculares, no podemos forzar y que haya, entonces sí, una recaída. Esta última semana parece que las sensaciones son mejores. A ver si para la semana siguiente puede ir entrando con el grupo", ha profundizado, para más tarde señalar que "hay situaciones que tienes que analizar teniendo en cuenta que hay tres partidos en una semana". "No va a jugar ningún futbolista que no esté al 100%, pero tanto mañana como el jueves y el siguiente domingo", ha concluido.