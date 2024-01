El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, ha abordado sin tapujos la ruptura de la cesión de Álvaro Carreras. "Había una cláusula en su contrato. Desde este verano lo sabían tanto el jugador como el Manchester United. Aceptamos la decisión del futbolista, que no quería seguir con nosotros, y del club, que quería que estuviera de vuelta", ha resuelto el italiano durante la presentación de Piatkowski como nuevo jugador rojiblanco. "Estamos atentos al mercado. Incluso si se hubiera quedado, pensábamos en traer a otro jugador de banda", ha abundado.

"No nos sentimos decepcionados, porque hemos hecho lo posible y era una decisión tanto del jugador como del Manchester United. Los jugadores que no quieran estar en el Granada no tienen que seguir. Necesitamos futbolistas, como Kamil, que quieran luchar con el club", ha disparado el director deportivo rojiblanco, quien, no obstante, ha reconocido que Álvaro Carreras "era un jugador importante, incluso sin tener mucha continuidad". "El plan sigue igual, no ha cambiado tanto la cosa", ha tratado de tranquilizar a la hinchada.

En este sentido, ha avanzado que comienza una nueva fase de movimientos en la ventana de transferencias. "Nuestra segunda parte del mercado empieza hoy. Hemos hecho bastantes cosas sobre todo en la parte defensiva. Ahora nos centraremos en buscar algo más en la parte ofensiva", ha indicado, aunque ha intentado "contextualizar un poco". "Si pensamos también en el partido del Betis, tuvimos nuestras ocasiones para tener ventaja desde el primer minuto", ha recordado.

En paralelo, avanza la operación salida. "Wilson Manafá tiene alguna oferta. Estamos hablando con su representante. En los próximos días, tomaremos una decisión", ha reconocido. Se encontraría cerca de recalar en el Botafogo, como avanzó el diario Globo Esporte. Otro que está en la rampa es Njegos Petrovic, cazado a la salida del estadio este mismo lunes por Radio Marca Granada. "No sé si me voy a quedar. Tengo ahora una charla y vamos a hablar", ha declarado. Su marcha también se prevé pronto. Tognozzi, a este respecto, ha insistido nuevamente en que "los que no están teniendo minutos saben cuál es su situación". "Pensamos que van a tener una salida, quizás, más rápido de lo que se podía pensar. Tenemos confianza, porque para algún jugador es mejor opción", ha abundado.

Con cinco incorporaciones ya cerradas, más una salida, la reforma de la plantilla es profunda, aunque el director deportivo del Granada no cree que tanta incorporación requiera posteriormente un proceso de aclimatación. "No me ha dado esa sensación. Se han acoplado al equipo. No tengo este miedo. Todo el club ha demostrado hasta ahora y va a demostrar hasta el 1 de febrero hacer todo lo que esté en su mano para mejorar. Hasta ahora no ha ocurrido", ha expuesto en este sentido. Más adelante, sobre el volumen de movimientos, Tognozzi ha indicado que los dos meses previos a la apertura del mercado le sirvieron para "ver la dinámica del equipo y conocer las características de los jugadores".

"Hemos analizado bien con el técnico dónde tenemos que reforzar. Imaginaba que teníamos que hacer lo máximo", ha zanjado en esta línea. Por último, cuestionado por la posibilidad de reforzar el filial, ha hecho una distinción entre este y la primera plantilla. "El Recre tiene una situación diferente, porque la posición no es buena, pero el objetivo tiene que ser diferente. Tenemos siempre que ver a futuro. Estos 18 partidos del primer equipo son vida o muerte. La meta del Recre es formar a jugadores que pueden servir al Granada ahora y, sobre todo, en el futuro. En el primer equipo, la situación requiere un cambio de emergencia", ha concluido.