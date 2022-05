En Palma sonarán tambores este sábado, y no solo los de los más de 23.000 aficionados que abarrotarán Son Moix, cientos de ellos granadinos. El Granada disputa ante el Mallorca el encuentro que determinará en gran medida su futuro. Un choque de trenes descarrilados poco menos que decisivo, allí donde Diego Martínez corrió poseído por la alegría del ascenso y Carlos Fernández giró el cuello para mirar a Europa. Una derrota ante el conjunto bermellón casi escribe el epitafio de los de Aitor Karanka, hundidos al comienzo de la jornada en la zona de descenso; una victoria les insufla oxígeno. El empate satisfaría a los locales, aventajados en la clasificación. La cita viene señalada desde hace semanas, todas en las que los rojiblancos no fueron capaces de revertir su caída en picado. Una final en la que la copa en juego, como reza el lema con el que afronta el cuadro mallorquín la cita, es la salvación.

Los dos últimos precedentes en el Visit Mallorca Estadi alientan a una hinchada que agotó las entradas habilitadas por el Granada en las postrimerías de la semana. Allí, hincaron la bandera rojiblanca horizontal en 2019, para consolidarse en la segunda plaza de Segunda división y certificar su retorno a la máxima categoría del fútbol español con una jornada de adelanto. Entonces, sirvió un empate en el último minuto para poder celebrar. En el ejercicio inmediatamente posterior, de nuevo en la penúltima jornada liguera, el cuadro granadinista remontó un gol del ‘Cucho’ Hernández para llegar a la última fecha del campeonato con opciones de sellar su pasaporte europeo, como finalmente hizo.

Solo este último resultado contentaría en esta ocasión al conjunto granadinista, que en el partido de la primera vuelta venció por un comodísimo 4-1 que le mantiene por delante en el diferencial de goles. Con 31 puntos, ocupa la decimoctava posición, la que marca el corte del descenso, con una unidad de desventaja con respecto al Cádiz y al propio Mallorca. Una tesitura compleja y que acentúa la trascendencia del compromiso de este sábado en la resolución del curso. Si gana, el Granada adelanta, al menos, al combinado balear, lo que le permitiría salir de la zona candente, pero no da pie a la relajación. Si pierde o empata, la ventaja de los de Javier Aguirre invita a rezar y le obliga a no fallar en las tres jornadas restantes.

Todos disponibles

Karanka quiso restar importancia al encuentro desde su llegada, pero no ganar ante el Celta, que habría permitido a los suyos rebasar a sus dos rivales directos en el tramo postrero del curso, quiebra la defensa de que no es una final. El técnico vitoriano se llevará a todos sus futbolistas disponibles, ya con Quini, Víctor Díaz y Domingos Duarte. Los tres zagueros cumplieron sanción la pasada jornada y dos de ellos, el cordobés y el luso, regresarán a la alineación. También, presumiblemente, a la alineación, pese a que Santiago Arias ya se haya reintegrado a la dinámica competitiva. Con Maximiano bajo palos, Germán y Sergio Escudero completarán la defensa.

Como Arias, Gonalons sumó de nuevo minutos el pasado domingo, lo que le sitúa entre los candidatos a conformar la medular, aunque es probable que parta desde el banquillo. Milla y Petrovic vienen siendo inamovibles, incluso con la entrada de Montoro en la última jornada, y la prolongada ausencia del francés empuja a un regreso progresivo a la alineación, tal vez contra el Athletic de Bilbao el próximo martes. Él es uno de los jugadores a los que mima Karanka para que puedan sumar en la búsqueda de la permanencia. Otro es Darwin Machís, que, tras ingresar en la media hora final del duelo contra el Celta de Vigo, apunta a ser titular. El preparador rojiblanco confía en la capacidad del vinotinto para determinar partidos, como hizo la semana pasada, y se aferra a ella ante las dificultades ofensivas que evidencia el plantel.

En el otro costado, Antonio Puertas, improvisado lateral contra el conjunto vigués, se ubicaría nuevamente en una posición más adelantada, más afín a sus características. No se vislumbra un cambio de sistema, por lo que Álex Collado, a priori, se desplazaría de nuevo hacia una posición más centrada para ejercer de bisagra con el único atacante. Aquí, la disyuntiva enfrenta a Luis Suárez y Jorge Molina, ya recuperado de sus molestias, por la plaza en punta. El colombiano tiene el respaldo de Karanka, por lo que cabe esperar que sea el elegido. Matías Arezo, pese a que las sensaciones que desprende van mejorando, se postula como relevo.

Javier Aguirre, en el otro banquillo, dispondrá de su mejor once tras reservar ante el Barcelona a Iddrisu Baba, apercibido, y Vedat Muriqi, que cumplió sanción. El técnico mexicano ha animado al cuadro bermellón, en especial en casa, donde no conoce más que la victoria desde el cambio de técnico. Su plantel goza de futbolistas que tratan con cariño al balón, como Salva Sevilla o Take Kubo -antiguo deseo del Granada-, pero también tiene hombres arriba que propician el fútbol directo, como el delantero kosovar.

Martin Valjent y Raíllo se anclarán por delante de Sergio Rico, en el centro de una defensa que estaría flanqueada por Pablo Maffeo y el exrojiblanco Brian Oliván. Iddrisu Baba será, salvo sorpresa, el mediocentro más posicional del conjunto balear, el que dará libertad a Dani Rodríguez, Antonio Sánchez y Kubo para crear. En punta, Vedar Muriqi, máximo artillero bermellón con los mismos cuatro goles que Salva Sevilla, es indiscutible. No así su pareja en punta, donde Aguirre tiene a Ángel, Abdón Prats y a Fer Niño para elegir. El técnico mexicano ha alternado desde que llegó a Mallorca, pero es el mallorquín quien goza de una mejor posición para acompañar al kosovar.

La pugna por la permanencia no quedará resuelta cuando termine el duelo, pero sí puede ser un spoiler de lo que terminará sucediendo. El que caiga en Mallorca tendrá que rezar para que los demás pinchen y sumar de tres en tres en lo que resta. El que gane se aflojará el nudo de la corbata, sin margen para el descanso. En Son Moix se han escrito capítulos bonitos de la mejor etapa del Granada, y el conjunto rojiblanco va preparado para conquistar de nuevo el territorio bermellón. De no hacerlo, el feudo balear puede ser también escenario del epílogo de este ciclo histórico.

Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Sergio Rico; Pablo Maffeo, Martín Valjent, Raíllo, Brian Oliván; Iddrisu Baba, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Kubo; Muriqi y Abdón.

Granada CF: Luís Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Germán, Escudero; Milla, Petrovic; Antonio Puertas, Álex Collado, Darwin Machís; y Luis Suárez.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea, del comité vizcaíno.