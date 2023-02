Torrente: "Estoy muy contento, pero todavía me falta mucho"

El central del Granada Raúl Torrente no ocultó su alegría tras su regreso a la competición después de diez meses lesionado. "Estoy muy contento, pero todavía me falta mucho", expuso ante los medios oficiales del club, exigente. "He estado un poco nervioso, porque entrenar no es igual que competir", ha reconocido el joven murciano, quien considera que el encuentro entre el conjunto rojiblanco y el Málaga fue "muy igualado".

"Hemos estado bastante bien. Es verdad que nos ha costado al principio, pero, al final, hemos tenido varias ocasiones claras", analizó el zaguero del Granada. En la misma línea, se congratuló por el paso firme del cuadro nazarí en Los Cármenes. "Las estadísticas están por algo y es el trabajo que estamos haciendo jornada tras jornada, sobre todo aquí en casa", elogió.

Carlos Neva, satisfecho

"Sé lo que ha vivido Torrente, son meses muy largos en los que estás en el ostracismo", expuso Carlos Neva sobre el regreso del central. El lateral gaditano también analizó ante los medios oficiales del club la victoria del Granada ante el Málaga. "Su posición en la tabla del quizás no sea engañosa, porque llevamos muchas jornadas, pero solo hay que ver la plantilla que tiene. Sabíamos que venían a competirnos el partido. Han traído a bastantes aficionados, los derbis siempre son bonitos", indicó el defensa, que concluyó que "la valoración es positiva porque te llevas los tres puntos".

"Ganar de vez en cuando con esta agonía hace que el equipo mantenga la unión que tiene, que se hagan más fuertes los vínculos", consideró Neva, quien, además de reparar en el retorno de Torrente, felicitó al goleador. "Me alegro mogollón por Sergio Ruiz", sostuvo.

Por último, cuestionado sobre el apoyo de la hinchada, aseguró que "a la afición no se le puede reprochar nada". "Ha estado cantando hasta el último minuto con ese 0-0. Hay que pensar ya en el próximo partido y ganar de nuevo", zanjó.