Granada y Málaga se citan este lunes (21:00 horas) en una velada con mucho en juego. A una esquina del ring, con 48 puntos y la posibilidad de ponerse a tres de los puestos de ascenso directo, el conjunto rojiblanco, que enlaza cinco combates sin perder y no conoce la derrota en su estadio, escenario de la pelea. En la otra, con 25 unidades y el agua al cuello, el cuadro malacitano, que arrancará el choque ocho puntos por debajo del corte de la salvación y necesita el triunfo para mantener un hilo de esperanza. Ganó en la pasada jornada con solvencia y espera que el empujón anímico le permita noquear a su adversario. Los de Paco López quieren aprovechar el empate del Alavés para recortar la diferencia con la cabeza de la tabla en una fase ya de curso en la que cualquier error puede hacer variar las aspiraciones.

La expectación por lo que suceda sobre el cuadrilátero ha hecho que se venda todo el papel, a pesar de que hace ya seis años que el derbi de Andalucía Oriental no se juega en la máxima categoría. Alrededor de un millar de hinchas visitantes se desplazarán hasta la ciudad de la Alhambra, donde no ganan en partido oficial, precisamente, desde 2017, en el último cruce de ambos conjunto en Primera. Desde entonces, el Granada ha teñido este duelo de color rojiblanco, tanto en su feudo como en La Rosaleda. En el estadio malaguista, en la primera vuelta, el marcador resultó equilibrado, a pesar de que el cuadro dirigido por Paco López dispuso de ocasiones para sumar los tres puntos. Se adelantaron los de Pepe Mel con un golazo del sempiterno Rubén Castro y Callejón igualó la contienda.

El Málaga no es el mismo de entonces, ni siquiera en el banquillo, pero la llegada de Sergio Pellicer no ha terminado de frenar la caída libre blanquiazul. Ahora, el conjunto malacitano renuncia más a la posesión, aunque con ello no ha suprimido los errores que le vienen condenando. En la pasada jornada, no obstante, ganó de forma holgada al Zaragoza para sumar su primera victoria desde el 18 de diciembre. El técnico recupera esta jornada a Luis Muñoz y Burgos, aunque cabe esperar que apenas toque el once que venció en la última semana. La mayor duda está en si Rubén Castro, que perdía la titularidad, vuelve al once tras sumar dos dianas y una asistencia. Es el máximo artillero malaguista, con siete muescas.

Tampoco se adivina demasiada variación en la escuadra de Paco López, que parece haber encontrado ese once que la hinchada pueda recitar de memoria. La maquinaria funciona y los resultados acompañan, aunque la brillantez sea más intermitente y se vislumbren ciertos errores defensivos que ocasionan problemas. El conjunto rojiblanco empató en Huesca, en un encuentro que dejó peores sensaciones que conclusiones. El punto permitió al cuadro nazarí continuar avanzando, aunque frenara un poco su ritmo, y le invitó a hacer una media inglesa que, hasta ahora, había resultado quimérica por su debilidad como forastero. Ha endurecido la mandíbula y, al menos en apariencia, ya no se descompone cuando encaja lejos de su estadio.

En El Alcoraz cayó Miguel Rubio con una lesión muscular que aprovechó para limpiarse de cartulinas, como también hizo Ricard, aún convaleciente. Ambas ausencias obligarán al técnico valenciano a reformular su defensa predilecta, aunque no se prevén experimentos. Quini y Víctor Díaz son los mejores posicionados para ocupar las plazas vacantes, en el lateral derecho y el centro de la zaga, respectivamente. En el resto de puestos, surgen pocas dudas. La mayor, de nuevo, se sitúa en la medular, donde la congestión que sufrió el equipo en la pasada jornada abre la posibilidad a un cambio de fichas, aunque lo más probable es que Bodiger y Pol Lozano continúen dirigiendo la orquesta. De ahí en adelante, los cuatro fantásticos de Paco López se antojan inamovibles, recuperado Callejón de unas molestias en el tobillo durante la semana.

En Los Cármenes, el Granada afina los instrumentos y Uzuni, el máximo goleador de Segunda, se relame. Sobre el papel, la desigualdad con el Málaga es remarcada, pero el conjunto blanquiazul llega propulsado por un triunfo y la necesidad, que siempre agudiza el ingenio. En la grada será una fiesta, una batalla sana entre las hinchadas por ver cuál es la más animosa. En el césped, una refriega que no admite fallos.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández; Quini, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Pol Lozano, Bodiger, Callejón; Uzuni y Weissman.

Málaga CF: Rubén Yáñez; Delmás, Jonás Ramalho, Juande, Cristian; Genaro Rodríguez, Fran Villalba, Escassi; Lago Júnior, Aleix Febas y Rubén Castro.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso, del comité extremeño.